“Non ho mai…”, la serie tv che racconta l’adolescenza e la nostra società

"Non ho mai..." è una delle serie tv più amate da adolescenti e non. L'8 Giugno è uscita l'ultima stagione.

“Non ho mai…” è una commedia adolescenziale che ha debuttato su Netflix il 27 aprile 2020. Seguiamo la storia di una studentessa indiana-americana del secondo anno, Devi Vishwakumar, una ragazza che si impegna al massimo per raggiungere la popolarità durante il nuovo anno scolastico dopo il disastro del primo semestre. Devi è pronta a fare di tutto per scalare la scala sociale con i suoi amici e forse anche per catturare l’attenzione del ” sexy” della scuola, Paxton. L’8 Giugno 2023 è uscita la quarta ed ultima stagione. Qui il Trailer.

Perché vederla?

“Non ho mai…” è sicuramente una delle serie Tv più inclusive degli ultimi tempi. Infatti, abbiamo una grande rappresentazione in termini di etnia, orientamento sessuale, religione e altro ancora. Il punto è che abbiamo bisogno di più serie come questa!

Oltretutto, ogni nuovo episodio di “No ho mai…” mette in luce nuove questioni e problemi (della nostra società) in modo molto toccante e divertente! Dai pregiudizi, gli stereotipi e le domande sull’orientamento sessuale, alla perdita, al dolore e all’oscurità che ne deriva, questo show li affronta di petto. Questi personaggi non sono assolutamente perfetti, ma imparano e crescono dai loro errori.

Devi, la protagonista di “Non ho mai…”

Che cos’era la nostra vita prima di Devi Vishwakumar?

Sì, uno dei motivi principali per cui si deve guardare questa serie è la sua protagonista principale, Devi. il tipo di personaggio audace che non vediamo spesso nei film e nelle serie televisive. È onesta e schietta, audace fino all’inverosimile e si fa valere. Devi non sogna ad occhi aperti: coglie le opportunità che le si presentano anche se questo significa mettersi in gioco e affrontare un possibile rifiuto. Inoltre, la cosa estremamente interessante risulta essere proprio la rappresentazione della cultura indiana che, nello show, tende a sfatare diversi stereotipi a riguardo.

I ruoli secondari di “Non ho mai…”

Ogni serie diventa migliore con un favoloso cast di personaggi secondari, e Never Have I Ever fa davvero centro con questo! Lo show si concentra in gran parte su Devi, ma anche sui suoi amici e sui suoi potenziali interessi amorosi! Da un lato, ci sono le migliori amiche di Devi, Fabiola Torres ed Eleanor Wong, entrambe geek a tutti gli effetti e così simpatiche e divertenti! Mentre Fab ha come interesse principale la robotica, Eleanor ama il teatro, ma entrambe sono molto più di questi interessi! Mentre Fabiola inizia a mettere in discussione la sua sessualità, Eleanor affronta il problema della madre assente, ed entrambe le trame aggiungono molto allo spettacolo in generale!

E naturalmente non possiamo dimenticare “l’oggetto d’amore” di Devi, Paxton Hall-Yoshida, il ragazzo più popolare della scuola, e la sua nemesi giurata, Ben Gross. All’inizio Paxton appare come il solito stereotipo dello ” sfigato popolare”, ma presto scopriamo che in lui c’è molto di più. Anche Ben Gross, il rivale competitivo – e onestamente un po’ meschino – di Devi, ci fa sentire a disagio, soprattutto nell’episodio raccontato dal suo punto di vista che fa luce non solo sulla sua vita, ma anche sul suo rapporto con Devi (in più questo episodio è narrato dall’unico e solo Andy Samberg, alias Jake Peralta di Brooklyn Nine-Nine).

La 4 Stagione di “Non ho mai…”

Dopo 3 stagioni di peripezie, questa 4° stagione cerca di dare un nuovo lieto fine a tutti i personaggi, concentrandosi sulla transizione verso la vita adulta di “Devi”. Divertente, toccante e profonda come tutte le altre, anche questi ultimi 10 episodi ci permettono di riflettere sugli stereotipi legati alle diverse cultura, diversi orientamenti sessuali e molto altro.

Di sicuro, l’aspetto più commovente di questo ultimo “capitolo”, torna ad essere la figura del papà di Devi, guida e punto fermo della protagonista, deceduto nella prima stagione. A prescindere dalle aspettative riversate sul finale, questa serie ci ha fatto affezionare alle follie di una adolescente contemporanea che, in qualche modo, è un po’ tutti e tutte noi.

Stella Grillo