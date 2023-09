Addio a Franco Migliacci, il paroliere di “Nel blu dipinto di blu”

È scomparso oggi, all’età di 92 anni, Franco Migliacci, produttore, editore discografico e paroliere famoso per successi del calibro di “Ancora“, “Che sarà” e “Nel blu dipinto di blu“.

A darne notizia per primo, il giornalista e conduttore televisivo Clemente Mimun:

Per ricordare Franco Migliacci, riscopriamo proprio “Nel blu dipinto di blu”, storia di un successo nato quasi per caso, dall’incontro di Migliacci e Modugno in una strana mattina iniziata non proprio col piede giusto.

A dare l’addio a Franco Migliacci il mondo della musica e dello spettacolo ma anche delle istituzioni. Il Sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica e allo Spettacolo dal vivo, Gianmarco Mazzi, ha così commentato la scomparsa dell’autore di “Nel blu dipinto di blu”:

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

E continuo a volare felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu

La tua voce è una musica dolce che suona per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Con te