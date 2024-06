My Lady Jane, la serie tv che riscrive la storia reale inglese tratta dall’omonimo bestseller

Share on Email

Il libro "My Lady Jane" diventa una serie tv imperdibile: una rivisitazione della storia reale inglese che promette di incantare e divertire il pubblico di tutte le età.

Il 27 giugno 2024, su Prime Video, debutta la serie tv ispirata al romanzo bestseller My Lady Jane. Scritto da Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows, il libro offre una reinterpretazione fantasiosa della storia reale inglese e in marticolare di Lady Jane Grey, la “regina di nove giorni”.

“My Lady Jane” è una commedia storica che mescola romanticismo, avventura e magia. Il libro, infatti, non solo reinventa la storia, ma offre anche un commento e una rivisitazione storica su temi contemporanei come l’emancipazione femminile e il potere della resilienza.

My Lady Jane

Sinossi del libro

Edward è il re d’Inghilterra. Ed è anche sul punto di morire, condizione non del tutto adeguata a un sedicenne che preferirebbe assaporare il suo primo bacio e non pianificare la linea di successione alla corona.

Jane, o meglio Lady Jane Grey, è la cugina di Edward, ma alla vita di corte e al solo pensiero di un possibile marito preferisce immergersi tra le pagine dei suoi amati libri.

Purtroppo per lei, Edward ha pensato proprio a Jane per il matrimonio che garantirà alla corona di restare in famiglia.

Guildford è lo sposo prescelto, ed è un E∂ian. La sorte ha benedetto gli E∂ian (o maledetto, a seconda del punto di vista) donando loro il potere di passare da una forma umana a una animale, e Guildford trascorre le ore dall’alba al tramonto come nobile destriero.

Mentre l’attrazione e la tensione saranno sempre più difficili da governare per entrambi, anche il cuore del regno sarà messo a dura prova. Con Jane sul trono, gli imprevisti e le cospirazioni sono dietro l’angolo.

Peccato che nessuno abbia davvero capito che Jane è molto più della classica damigella in pericolo…

La serie tv su Prime Video

La serie, attesissima, promette di portare sugli schermi la stessa miscela di umorismo, romanticismo e avventura del romanzo.

Con un cast di talenti emergenti, la serie si preannuncia come un must per gli appassionati di storie storiche con un tocco di fantasia.

La produzione ha già suscitato curiosità per la sua capacità di combinare fedeltà storica e creatività narrativa.

Prime Video ha annunciato che tutti gli episodi della serie saranno disponibili dal 27 giugno, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi immediatamente nel mondo incantato di “My Lady Jane”.

Il cast

Il cast è guidato da Emily Bader, alla sua prima prova come attrice, nel ruolo della protagonista Jane Grey. Al suo fianco Edward Bluemel (Killing Eve) nel ruolo di Guildford Dudley, mentre Jordan Peters (Pirates) interpreta Re Edoardo. Dominic Cooper (Preacher) figura nel ruolo di Lord Seymour, Anna Chancellor (Pennyworth) in quello di Lady Frances Grey, madre di Jane e Rob Brydon (The Trip) è Lord Dudley, padre di Guildford.

Jim Broadbent (Il ritratto del duca), invece, è il Duca di Leicester, zio di Jane. Henry Ashton (Creation Stories: l’uomo che scoprì gli Oasis) è Stan, fratello di Guildford, mentre Isabella Brownson (Napoleon) e Robyn Betteridge (La ruota del tempo) interpretano le sorelle di Jane. Kate O’Flynn (Landscapers – Un crimine quasi perfetto) e Abbie Hern (Enola Holmes 2) sono le sorelle del re, rispettivamente la principessa Mary e la principessa Bess.

Perché vedere la serie tv “My Lady Jane”

“My Lady Jane” non è semplicemente una rilettura della storia, ma un racconto che parla direttamente al pubblico contemporaneo.

Nel romanzo, la protagonista Lady Jane viene dipinta come una giovane donna determinata e intelligente che sfida le convenzioni del suo tempo.

Questo ritratto non è solo un richiamo al passato, ma riflette anche le lotte attuali per l’uguaglianza di genere e il riconoscimento delle donne nella società.

Attraverso le sue azioni coraggiose e la sua saggezza, Lady Jane incarna un simbolo di empowerment femminile, invitando i lettori a riflettere sul valore delle donne e sulle loro capacità nel contesto storico e contemporaneo.

L’elemento fantastico della storia aggiunge un ulteriore livello di profondità. Con i suoi poteri magici e le avventure che intraprende, la trama può essere interpretata come un’allegra allegoria delle sfide e delle opportunità che le persone affrontano oggi.

Questo rende “My Lady Jane” non solo un’opera di fantasia storica, ma anche una riflessione su temi universali come il coraggio, la perseveranza e la ricerca della giustizia.

In un’epoca in cui storie di empowerment e di superamento delle avversità femminili sono particolarmente rilevanti, il messaggio di speranza e di forza trasmesso da “My Lady Jane” risuona profondamente.

La serie TV basata sul romanzo promette di amplificare questi temi con la sua combinazione unica di umorismo e dramma. Non solo offrirà intrattenimento avvincente, ma anche una profonda riflessione sulle questioni moderne che continuano a plasmare il nostro mondo.

