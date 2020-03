La canzone italiana sul canale You tube del MiBACT

Il portale della canzone italiana aderisce alla campagna La cultura non si ferma, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Lo scopo è quello di aggregare e far crescere l’offerta del patrimonio culturale fruibile da casa con un filmato https://youtu.be/07Smnqo9Plc sul canale youTube del Ministero, con l’hashtag #iorestoacasa.

Il portale della canzone italiana, nasce nel 2018, è una piattaforma online che raccoglie un secolo di musica e circa 200.000 canzoni in un unico catalogo. E’ il più grande in Europa, grazie al prezioso lavoro dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del MiBACT.

Un viaggio in 100 anni di canzone italiana

Un viaggio lungo cento anni di canzone italiana in streaming gratuito dedicato tutti i generi della nostra musica italiana. Un contenitore che propone dalle romanze al rock, ai brani d’autore e canzonette, al pop nostrano, alla musica da ballo, ai protagonisti di Sanremo, ai canti di guerra e di liberazione, alla musica popolare e a quella di protesta.

“La musica è la migliore consolazione scriveva il premio Nobel alla Letteratura Elias Canetti e in questi giorni particolari gli italiani stanno riscoprendo una delle loro più antiche passioni, in cui si vede la gente in un inedito rituale collettivo, cantare e suonare dalle finestre e dai balconi alla stessa ora”,

Queste le parole scelte da Paolo Prato, editor del portale della canzone italiana e storico della musica, per introdurre nel filmato il primo contributo. A breve secondo quanto riferisce in MiBACT ne seguiranno altri, di brevi approfondimenti sulle canzoni italiane più gettonate di tutti i tempi.

Nel Blu dipinto di blu, simbolo della canzone italiana

Canzone italiana simbolo nel cuore degli italiani e non solo, Blu dipinto di blu, scritta da Franco Migliacci, e interpretata da Domenico Modugno al Festival di Sanremo del 1958.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, la canzone restò prima in classifica per cinque settimane. La canzone sfondò sui maggiori mercati mondiali, incluso quello statunitense dove occupò la vetta per cinque settimane, stazionandovi altre otto. Domenico Modugno con Blu dipinto di blu vinse tre premi Grammy, come migliore interpretazione maschile; canzone dell’anno e Disco dell’anno.

La canzone risulta la quinta al mondo per copie vendute, circa 22 milioni. Sette le versioni di “Volare” come è meglio conosciuta negli Hot 100. Tra le versioni da ricordare quella di Nelson Riddle e quella di Dean Martin. Ci tornerà nel 1960 Bobby Rydell e nel 1975 Al Martino. La canteranno anche Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Paul McCartney, Ray Charles, i Gypsy King, Dalida e David Bowie, nel film Absolute Beginners.

In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a causa dell’emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di didattica, conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.

Sulla pagina La cultura non si ferma https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento, sono già presenti diverse contributi dei luoghi della cultura italiani.

