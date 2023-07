Dal 26 luglio 2023, in esclusiva su SKY e in streaming su NOW, l’avvincente serie “L’ultimo boss di King Cross” tratta dall’omonimo romanzo bestseller.

Le strade del quartiere di Kings Cross a Sydney, illuminate da luci neon e animate dai suoni della città e dalla musica dei nightclub, fungono da palcoscenico per la storia di John Ibrahim. Dal 26 luglio 2023, in esclusiva su SKY e in streaming su NOW, l’avvincente serie “L’ultimo boss di Kings Cross” tratta dall’omonimo romanzo bestseller.

La serie “L’ultimo boss di King Cross”, in arrivo il 26 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, racconta l’ascesa in società di due fratelli, arrivati dal Libano in Australia con il grande sogno di trovare fortuna, che si sono faticosamente fatti strada nell’ambiente criminale della città di Sydney fino a arrivare al successo.

“L’ultimo boss di King Cross”: tratto da una storia vera

Nel cuore di Sidney, il quartiere di Kings Cross accende con sfavillanti luci le notti della città, per accogliere tutti coloro che cercano ogni tipo di divertimento e di vizio. Stiamo approcciando la fine degli anni ‘80 e Darlinghurst Road pullula di volanti che vigilano gli strip club, gli spacciatori, i buttafuori e gli ubriachi illuminati da centinaia di luci al neon.

La serie SkY Original con Tim Roth

È proprio qui che è ambientata la nuova serie “L’ultimo boss di King Cross” Sky Original con Tim Roth, ispirata all’omonimo bestseller autobiografico di John Ibrahim, “L’ultimo boss di Kings Cross”. Nato a Tripoli, in Libano, nel pieno della guerra civile, figlio di un combattente e della figlia di un mercante, John decide di farsi spazio nel mondo e trova la sua strada una volta approdato in Australia.

Teflon John, una carriera nei club notturni

Soprannominato anche “Teflon John”, il protagonista deriva questi appellativi da una carriera longeva nel settore dei club notturni e dalle discoteche. Nonostante vari sospetti di attività illegali di vario carico, non fu mai giudicato colpevole – adiacente al crimine, ma mai coinvolto. La serie segue quindi l’ascesa dell’ultimo “King di Cross”.

Avvincente e complesso con intrighi pieni di azione

Lincoln Younes (Grand Hotel) veste i panni di John Ibrahim, immigrato libanese a Sidney che sogna di fare fortuna: alla fine degli anni ‘80, lui e suo fratello Sam – Claude Jabbour (Stateless) – rimangono estasiati dalle luci di Kings Cross, un luogo noto per “ospitare” ogni forma di criminalità. John, il protagonista, apre un nightclub che gli garantisce un enorme successo, fino a farlo diventare il più famigerato magnate dei locali notturni della zona.

Un momento instabile e pericoloso

È un periodo instabile e c’è ancora molto su cui lavorare: un’ondata di cocaina travolge Sidney come un’epidemia, l’ecosistema criminale di Kings Cross vacilla. Arriva il momento di combattere per stabilire chi comanda. I fratelli Ibrahim si troveranno a fronteggiare il re in carica, Ezra Shipman (Tim Roth – Pulp Fiction, Le Iene), astuto e noto boss del crimine. Ora che è diventato anziano, l’uomo più potente e temuto di Sydney si rende conto che non c’è nessuno capace di portare avanti l’eredità che ha costruito per decenni. John Ibrahim, giovane, scaltro e carismatico, potrebbe essere un candidato da tenere in considerazione…

Più di un thriller

Lincoln Younes descrive il personaggio di John come “misterioso, carismatico, intenso, introspettivo e, per concludere, volatile”. Evidenzia anche come la serie non si concentri solo sulla componente di azione e thriller: va anche a toccare l’evoluzione della relazione fra John e suo fratello Sam, la sua frammentazione e, infine, il loro allontanamento. Per Sam non c’è un lieto fine e, al momento, sta scontando una pena di 30 anni in carcere per spaccio di droga. “L’Ultimo Boss di King Cross” racconta di realtà complesse e di relazioni ancora più intricate – una storia di lealtà e tradimenti, forza interiore e vulnerabilità, di perdite e successi.

© Riproduzione Riservata