La versione di Giuda, al via le riprese del film con Rupert Everett

L'artista italiano Jago, l'icona Whoopi Goldberg e alcuni membri delle istituzioni locali hanno svelato a Thomas Paine Park a New York "Look Down" la grande scultura in marmo di un bambino addormentato

Situato nel cuore delle Marche, Recanati è un luogo affascinante e suggestivo perfetto da visitare in estate se ami i versi di Giacomo Leopardi.

La luna ha da sempre ispirato i poeti, e tra questi troviamo anche l'autore argentino. Lasciamoci trasportare dai versi di Jorge Luis Borges dedicati al satellite terrestre

Scopri storia e aneddoti su "Le Voyage dans la Lune" ("Il Viaggio nella Luna") film diretto dal pionieristico regista francese Georges Méliès nel 1902 e liberamente ispirato ai romanzi "Dalla Terra alla Luna" di Jules Verne e "I primi uomini sulla Luna" di H.G. Wells.

Il nostro satellite con il suo romanticismo ha ispirato i poeti di tutte le generazioni del Mondo. Scopri le poesie più belle dedicate alla luna