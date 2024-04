“I sette quadranti”, su Netflix la serie tv tratta dal romanzo di Agatha Christie

Per gli amanti del mistero, Netflix amplia il suo catalogo, annunciando insieme al produttore televisivo britannico Chris Chibnall la prossima serie tv tratta dal romanzo giallo dal titolo “I sette quadranti“ scritto da Agatha Christie e pubblicato nel lontano 1921.

Il romanzo può essere considerato il seguito de “Il segreto di Chimneys“: anche in esso, infatti, compaiono i personaggi di Lady Eileen Brent, Lord Caterham, Bill Eversleigh, George Lomax, Tredwell e il Commissario Battle.

Chris Chibinall è anche uno scrittore, drammaturgo e romanziere pluripremiato, che ha creato e prodotto a livello esecutivo tre stagioni di Broadchurch, vincitore del premio BAFTA e Peabody, che è stato rifatto negli Stati Uniti, in Francia e in Cina, ed è stato lo showrunner di Doctor Who tra il 2017 e il 2022, scegliendo Jodie Whittaker come la prima dottoressa.

Altri crediti televisivi includono La grande rapina al treno, United, Law & Order: UK e Life On Mars.

Il suo romanzo d’esordio “Death At The White Hart” dovrebbe essere pubblicato da Penguin Michael Joseph nel 2025.

La serie tv tratta dal romanzo di Agatha Christie

A Suzanne Mackie, produttrice esecutiva di The Crown, della Orchid Pictures, è stata affidata la produzione della serie “I sette quadranti” e ha recentemente dichiarato di essere “entusiasta di dare vita a “I sette quadranti” e di introdurre una nuova generazione ai personaggi iconici di Agatha Christie”, ha poi aggiunto – “È stata una gioia lavorare con Chris Chibnall nel creare questa visione audace, autoriale e ambiziosa per la serie. Insieme a Chris Sussman e Agatha Christie Limited e, sotto la magistrale direzione di Chris Sweeney, siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio creativo. Non potevo pensare a un primo progetto più entusiasmante per Orchid Pictures, o a una casa più perfetta per questa storia di Netflix”.

Il pronipote della scrittrice, Christie James Prichard, gestore dell’azienda Agatha Christie Limited ha aggiunto: “Bundle Brent è uno dei tanti giovani personaggi femminili interessanti, divertenti e acuti della mia bisnonna. Vederla prendere vita attraverso le parole di Chris Chibnall e questa produzione con Orchid Pictures e Netflix è un sogno diventato realtà. Penso che gli spettatori adoreranno questo mondo che abbiamo creato e spereranno in qualcosa di più.”

Agatha Christie Limited (ACL) gestisce i diritti letterari e mediatici delle opere di Agatha Christie in tutto il mondo dal 1955. Collaborando con i migliori talenti del cinema, della televisione, dell’editoria, del teatro e delle piattaforme digitali, ACL garantisce che il lavoro di Christie continui a raggiungere un nuovo pubblico in modi innovativi e secondo gli standard più elevati.

I sette quadranti

Sinossi del libro

“I sette quadranti” è un thriller avvincente, che mette in scena le intricate indagini di Lady Eileen Bundle, dalla personalità vivace e fuori dagli schemi.

Che cosa si può fare se Gerald Wade continua a svegliarsi tardi? Comprare otto sveglie da nascondergli sotto il letto. Gli amici di Gerald, ospiti come lui in una aristocratica dimora di campagna, sono pronti a organizzare una bella burla. Lo scherzo però è destinato a tramutarsi in tragedia e per il simpatico gruppo di giovani perditempo inizia una drammatica avventura. Ma tra loro c’è la spericolata lady Eileen Brent, che si butta a capofitto in un’indagine destinata a coinvolgere i servizi segreti e una misteriosa organizzazione di individui pronti a tutto, anche all’omicidio. L’autrice

Agatha Christie, pseudonimo di Agatha Miller (Torquay, 1890 – Wallingford, 1976), è la più famosa giallista al mondo e una delle più prolifiche scrittrici di ogni tempo: ha al suo attivo circa ottanta opere, tradotte in più di cento lingue e vendute in oltre due miliardi di copie.

Oltre ai gialli e alle opere teatrali, ha scritto sei romanzi d’amore, un’autobiografia e un libro di viaggio.

Nel 1971 ha ricevuto il più alto riconoscimento britannico, divenendo Dama dell’Impero.

