Halloween: le tradizioni più particolari al mondo

Halloween è una festa tradizionale che si celebra principalmente in alcune regioni del mondo, in particolare negli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Irlanda, il Canada e in molti altri paesi di influenza anglosassoni e si tiene il 31 ottobre di ogni anno. Le origini di Halloween risalgono a antiche tradizioni celtiche, in particolare alla festa di Samhain, che segnava la fine del raccolto e l’inizio ufficiale dell’inverno.

Però, per comprendere anche le radici culturali questa festività, facciamo un giro per il mondo e scopriamo come viene festeggiato. Ne abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast “culture days” insieme a Stella Grillo.

Una festa amati da grandi e bambini

“Dolcetto o scherzetto”, o come dicono i più giovani, “trick or treat”? Il 1° novembre è il momento in cui le persone si dividono tra entusiasti sostenitori di Halloween, con le sue zucche, streghe, mostri e vampiri, e coloro che considerano questa giornata, così amata dai bambini (e un’occasione anche per i più grandi per divertirsi un po’), come una festa importata. In realtà, Halloween (che deriva dalla variante scozzese di “All Hallow’s Eve”, ovvero “Vigilia di Ognissanti” in antico inglese) è una festa antichissima.

Ha le sue radici nella festa celtica di Samhain, che segnava la fine del raccolto e l’inizio ufficiale dell’inverno. Ma quasi ogni paese ha le proprie tradizioni per il 31 ottobre e il 1° novembre, compresa, ovviamente, l’Italia. Di seguito esamineremo alcune delle tradizioni più interessanti in giro per il mondo, magari per ispirarvi a un viaggio speciale!

Pitru Paksha in India: Il Ricongiungimento con i Morti

In India, Pitru Paksha è una festività dedicata al ricongiungimento con i defunti. Per 16 giorni, le famiglie celebrano questa festa, offrendo cibi come latte, riso dolce, lapsi e zucche, cucinate in pentole d’argento e rame e servite su foglie di banana. Questa celebrazione ha l’obiettivo di evitare che le anime dei defunti vaghino eternamente sulla terra. Sebbene Pitru Paksha non sia strettamente legato a Halloween, condivide l’idea di comunicare con i morti e di commemorare il passaggio alla stagione fredda.

Ognissanti in Italia: Tradizione Dolciaria e Ricordo dei Defunti

In Italia, la festa di Ognissanti è nata per onorare tutti i santi, canonizzati e non. Una caratteristica notevole è la ricca tradizione dolciaria che include le “ossadei morti,” il “pan dei morti,” il “castagnaccio,” e il “torrone dei morti.” La giornata prevede anche la visita alle tombe dei defunti con fiori e candele, l’accensione di candele rosse al tramonto e la preparazione di un posto in più a tavola per le anime dei defunti.

Irlanda: la patria della festività

L’Irlanda è spesso considerata la culla di Halloween, noto come Samhain. La tradizione vuole che le persone accendano fuochi per respingere gli spiriti maligni e lascino cibo fuori per gli spiriti dei defunti. Le famiglie si riuniscono per raccontare storie spettrali e giocare a giochi tradizionali.

In Irlanda, alcune tradizioni di Halloween sono rimaste immutate nel corso dei secoli. La pratica di accendere falò è una delle tradizioni più antiche, che risale direttamente a Samhain. I falò servivano a scacciare gli spiriti maligni e a illuminare il cammino degli spiriti benevoli. Anche oggi, molte comunità irlandesi accendono falò durante le festività di Halloween.

Un’altra tradizione popolare è quella di intagliare le zucche. Sebbene questa pratica sia ampiamente associata agli Stati Uniti, ha origini irlandesi. Nell’antichità, si intagliavano rape o barbabietole, ma quando gli immigrati irlandesi portarono questa tradizione in America, iniziarono a usare le zucche, che erano più abbondanti. Ora, intagliare zucche è diventato un rituale familiare in tutto il mondo.

Il Barmbrack: Una Delizia Tradizionale di Halloween

Il barmbrack è un pane dolce di frutta tipico di Halloween in Irlanda. Questo pane è spesso preparato con frutta candita e spezie, ed è noto per contenere piccoli oggetti di fortuna. La tradizione vuole che chi trova un oggetto speciale nel proprio barmbrack abbia buona fortuna nell’anno a venire. Gli oggetti includono un anello (che simboleggia il matrimonio), una moneta (per la prosperità), e un pezzo di stoffa (che rappresenta la povertà). Il barmbrack è un piacere goloso durante le festività di Halloween, e mangiarlo è spesso accompagnato da divertenti previsioni per il futuro.

© Riproduzione Riservata