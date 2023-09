“Guarda l’alba”, la canzone di Carmen Consoli che racconta il cambiamento

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Il 4 settembre 1974 nasceva Carmen Consoli, cantautrice e polistrumentista catanese che ci ha regalato meravigliosi successi. Per augurarle buon compleanno, scopriamo uno dei suoi singoli più poetici, l’introspettivo “Guarda l’alba”, musicato da Tiziano Ferro e racchiuso nell’album del 2010 Per niente stanca.

Il viaggio della vita

Già Natale, il tempo vola

L’incalzare di un treno in corsa

Sui vetri e lampadari accesi

Nelle stanze dei ricordi

“Guarda l’alba” comincia con una visione che sa di familiarità e malinconia al tempo stesso: è Natale, e la protagonista si trova su un treno che è contemporaneamente collegamento spaziale e temporale. A bordo del mezzo di trasporto – forse uno dei più poetici che esistano -, i ricordi iniziano ad affiorare.

Il video ufficiale della canzone dimostra quanto il progetto di “Guarda l’alba” sia intimo e personale: è la “cantantessa” stessa a guidarci dentro i suoi ricordi, sullo sfondo del paesaggio che campeggia fuori dalla littorina Circumetnea.

La nostalgia di un’epoca andata, la mancanza dei cari che non ci sono più, la consapevolezza del cambiamento che è avvenuto in tutto, anche nella protagonista stessa… L’immagine del treno simboleggia il viaggio della vita, e ci ricorda, insieme all’intero testo di “Guarda l’alba”, che tutto si trasforma, “invecchia, cambia forma”.

Comunque vada, rinasceremo

Ad oriente il giorno scalpita

La notte depone armi e oscurità

Ma la riflessione sul cambiamento non si esaurisce con l’immagine di un treno in corsa. Grande protagonista di “Guarda l’alba” è proprio il crepuscolo, evocato esplicitamente nel ritornello e nel titolo, ma presente anche con la suggestiva e turbolenta perifrasi del giorno che “scalpita” mentre la “la notte depone armi e oscurità”.

L’alba è il punto di contatto che unisce passato, presente e futuro. Andando oltre i ricordi e abituandoci al dolore che col tempo “si addomestica”, siamo invitati a guardare l’alba, che rassicura e infonde speranza. Perché dopo ogni tramonto il sole sorge di nuovo e, comunque vada, rinasceremo anche noi:

Guarda l’alba che ci insegna a sorridere

Quasi sembra che ci inviti a rinascere

Tutto inizia, invecchia, cambia forma

L’amore tutto si trasforma

Persino il dolore più atroce si addomestica

“Guarda l’alba” di Carmen Consoli

Già Natale, il tempo vola

L’incalzare di un treno in corsa

Sui vetri e lampadari accesi

Nelle stanze dei ricordi Ho indossato una faccia nuova

Su un vestito da cerimonia

Ed ho sepolto il desiderio intrepido

Di averti affianco Allo specchio c’è un altra donna

Nel cui sguardo non v’è paura

Com’è preziosa la tua assenza

In questa beata ricorrenza

Ad oriente il giorno scalpita, non tarderà Guarda l’alba che ci insegna a sorridere

Quasi sembra che ci inviti a rinascere

Tutto inizia, invecchia, cambia forma

L’amore tutto si trasforma

L’umore di un sogno col tempo si dimentica Già natale il tempo vola

Tutti a tavola che si fredda

Mio padre con la barba finta

Ed un cappello rosso in testa

Ed irrompe impetuosa la vita Nell’urgenza di prospettiva

Già vedo gli occhi di mio figlio

E i suoi giocattoli per casa

Ad oriente il giorno scalpita

La notte depone armi e oscurità Guarda l’alba che ci insegna a sorridere

Quasi sembra che ci inviti a rinascere

Tutto inizia, invecchia, cambia forma

L’amore tutto si trasforma

Persino il dolore più atroce si addomestica Tutto inizia, invecchia, cambia forma

L’amore tutto si trasforma

Nel chiudersi un fiore al tramonto si rigenera

Carmen Consoli

Nata a Catania il 4 settembre 1974, Carmen Consoli è una cantautrice e polistrumentista italiana. Durante la sua carriera, cominciata negli anni ’90 con la partecipazione alla trasmissione Tempo reale su Rai 3 in occasione di un tributo a Mia Martini, ha prodotto diversi album sia per il mercato italiano sia per quello estero, 34 singoli e numerose collaborazioni.

Ha venduto oltre 2 milioni di dischi in Italia e ottenuto un importante riconoscimento con “Confusa e felice”, inserito nella lista dei 100 migliori album italiani secondo Rolling Stone.

© Riproduzione Riservata