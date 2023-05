Giugno 2023, 5 serie tv da non perdere

Con il mese di giugno sono in arrivo diverse serie tv, fra cui alcuni attesi ritorni – è il caso della sesta stagione di “Riverdale” e di “Questo mondo non mi renderà cattivo” di Zerocalcare, che approdano su Netflix – e grandi novità. Scopriamo insieme tutti i titoli più interessanti in arrivo questo giugno sulle piattaforme di streaming!

Le serie tv da non perdere a Giugno 2023

“Riverdale”, s.6 su Netflix

Dal 1° giugno sarà disponibile su Netflix la sesta stagione di “Riverdale”, la serie tv statunitense che unisce il teen drama al genere thriller, e che ha riscosso molto successo in tutto il mondo. “Riverdale” racconta la storia di Archie, Betty, Jughead e Veronica, quattro grandi amici che vivono nell’apparentemente perfetta cittadina di Riverdale. Eppure, i giovani sono costretti ad affrontare ciò che si cela dietro la patina di normalità che caratterizza la ridente località.

Con la sesta stagione in arrivo su Netflix a giugno, saremo trasportati nell’età adulta dei protagonisti attraverso un notevole salto temporale, e assisteremo ad un inaspettato crossover con “Le terrificanti avventure di Sabrina”.

“Questo mondo non mi renderà cattivo”, su Netflix

Il momento è finalmente arrivato: l’attesissima nuova serie tv firmata Zerocalcare, che nasce dopo la fortunata esperienza di “Strappare lungo i bordi”. sarà disponibile a partire dal 9 giugno su Netflix!

La serie ha inizio con un ritorno nel quartiere di Rebibbia: è un amico di Zero che si è allontanato da tempo dal suo luogo d’origine e torna dopo molte esperienze e altrettanti anni di assenza. Zerocalcare vorrebbe aiutarlo, ma non riesce a farlo sentire a casa, a fargli ritrovare il senso di appartenenza perduto.

“The Witcher”, s.3A su Netflix

Approderà su Netflix a fine giugno anche l’attesa prima parte della terza stagione di “The Witcher”, prodotto nato dopo il successo planetario dei libri di Andrzej Sapkowski e del videogioco ad essi ispirati. Si tratta di un adattamento live-action che dà vita a tutti gli elementi dei libri e del gioco da cui è tratto.

Il terzo capitolo della serie, che consta di otto episodi girati fra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia Slovenia e Marocco, ruota attorno a Geralt, protagonista nonché cacciatore di mostri mutante, e a Ciri, che si trova in grave pericolo.

“Mr Selfridge”, s.4 su Sky Serie

Passiamo a Sky Serie con un altro atteso ritorno previsto per il 14 giugno: “Mr Selfridge”, la serie anglo-statunitense che racconta la storia di Harry Selfridge e della creazione della sua prestigiosa catena di negozi, Selfridge & Co, nata dall’intuizione che l’acquisto non dovesse rappresentare un momento fine a sé stesso, bensì un’esperienza avventurosa che esulasse dalla solita routine.

La quarta ed ultima stagione di “Mr Selfridge” consta di dieci episodi, che spostano la narrazione a vent’anni dopo l’apertura del primo negozio della catena, quando il proprietario deve misurarsi con una nuova, stimolante sfida.

“Scoop”, su Netflix

Ed eccoci giunti all’ultima serie tv in arrivo a giugno che vi consigliamo di tenere d’occhio ed inserire in lista fra le più interessanti da guardare. Si tratta di un gioiellino di produzione indiana, “Scoop”, ambientato a Mumbai e tratto da un avvincente libro.

“Scoop” racconta la storia di una reporter di cronaca nera che, dopo l’efferato omicidio di un collega giornalista, decide di dedicare la sua vita alla lotta per la libertà, scontrandosi con la polizia, la popolazione e la criminalità organizzata del paese. Se vi piace l’alta tensione e amate le serie tv che generano suspence, non potete non dare una chance a questa rivelazione made in India!