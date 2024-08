George Michael celebra 40 anni di Careless Whisper con un EP

L’attesa è finita: i fan dell’icona incomparabile George Michael possono finalmente pre-ordinare l’EP “CARELESS WHISPER” in uscita il prossimo autunno, che celebra il 40° anniversario dell’uscita del celebre brano.

Questo EP rappresenta una straordinaria occasione per rivivere l’emozione di uno dei più grandi successi della musica pop, arricchito da contenuti esclusivi e versioni rimasterizzate.

Cantante, cantautore, produttore, filantropo e icona creativa, George Michael è stato uno degli artisti più influenti di tutti i tempi. Dopo il successo con i Wham!, ha intrapreso una carriera solista straordinaria, vendendo oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo e ridefinendo il pop.

Tra i suoi numerosi riconoscimenti, sei Ivor Novello Awards, due Grammy, quattro American Music Awards e dodici Billboard Awards.

Durante la sua carriera, ha collaborato con leggende della musica come Whitney Houston, Aretha Franklin, Elton John e Paul McCartney, e le sue canzoni sono state reinterpretate da artisti di tutto il mondo, confermando la sua influenza duratura sulla cultura musicale globale.

Infatti l’EP “CARELESS WHISPER” è un tributo alla sua eredità e un’occasione imperdibile per tutti i fan di George Michael di riscoprire e celebrare uno dei brani più iconici della storia della musica pop.

Contenuti esclusivi dell’EP

“Careless Whisper” conterrà diverse versioni della canzone originale che hanno contribuito a cementarne lo status di classico. Saranno incluse:

Il singolo originale rimasterizzato

Il mix esteso

La versione strumentale

Una registrazione dal vivo inedita del brano eseguito al Madison Square Garden di New York il 23 luglio 2008, durante l’elettrizzante tour 25Live, che segnava il ritorno di George Michael al pubblico di New York dopo una pausa di 17 anni.

L’EP sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, offrendo una varietà di opzioni per collezionisti e appassionati: CD

Vinile picture disc da 12”

Vinile marmorizzato rosso rubino da 12”

Vinile bianco da 12”

Vinile standard da 12” Tracklist di “CARELESS WHISPER EP”: Careless Whisper Careless Whisper Extended mix Careless Whisper Live At Madison Square Garden, July 2008 Careless Whisper Instrumental Un’eredità musicale ineguagliabile Rilasciato originariamente nel 1984, “Careless Whisper” ha dominato le classifiche in 25 paesi ed è certificato 7 volte Platino negli Stati Uniti, con oltre 1,5 milioni di copie vendute solo nel Regno Unito. Il brano è stato certificato Platino e Diamante in altri 20 paesi, consolidando la sua fama a livello globale. Scritto da un giovanissimo George Michael insieme al compagno di band dei Wham!, Andrew Ridgeley, il brano è considerato un capolavoro della canzone contemporanea. La sua eredità è confermata dal fatto che George Michael è stato il più giovane vincitore di un Ivor Novello Award a soli 21 anni e il primo artista a raggiungere la vetta delle classifiche sia come solista sia come membro di un gruppo nello stesso anno. Un successo senza tempo Quattro decenni dopo la sua uscita, “Careless Whisper” continua a risuonare con nuove generazioni di ascoltatori, testimoniato dal suo impatto su TikTok, dove ha superato 700 milioni di visualizzazioni, e dalla sua popolarità su YouTube, con una media di quasi mezzo milione di visualizzazioni al giorno. Il brano è anche parte dell’esclusivo Billions Club di YouTube e Spotify. Dichiarazioni dalla George Michael Entertainment La George Michael Entertainment ha espresso il proprio entusiasmo per questa celebrazione, dichiarando: «Nel celebrare i 40 anni di “Careless Whisper”, siamo orgogliosi di condividere qualcosa di veramente speciale con i milioni di fan di George in tutto il mondo. Questo EP è un sincero ‘grazie’ da parte nostra a voi per il vostro sostegno e amore incessante. Siamo davvero grati. Grazie».

George Michael

George Michael, il cui vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou, è stato un cantante, cantautore, produttore musicale e filantropo britannico.

Nato il 25 giugno 1963 a Londra, è diventato famoso negli anni ’80 come membro del duo pop Wham!, insieme ad Andrew Ridgeley. Il duo ha raggiunto il successo internazionale con brani come “Wake Me Up Before You Go-Go” e “Last Christmas”.

Nel 1984, George Michael ha pubblicato “Careless Whisper”, una delle sue canzoni più celebri, che ha segnato l’inizio della sua carriera solista.

La sua voce distintiva, le sue abilità di songwriting e la sua presenza scenica carismatica gli hanno permesso di diventare uno degli artisti più venduti di tutti i tempi. Tra i suoi successi solisti si annoverano hit come “Faith”, “Father Figure”, “Freedom ’90” e “Jesus to a Child”.

Durante la sua carriera, George Michael ha venduto oltre 125 milioni di dischi, ottenendo numerosi premi, tra cui due Grammy Awards e tre Brit Awards. Era noto non solo per la sua musica, ma anche per il suo impegno in cause filantropiche e per la sua influenza duratura sulla cultura pop.

Purtroppo, George Michael è scomparso il 25 dicembre 2016 all’età di 53 anni, lasciando un’eredità musicale che continua a influenzare e ispirare artisti e fan in tutto il mondo.

© Riproduzione Riservata