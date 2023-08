Ferragosto di Samuele Bersani dedicata ai soli in città

Fai una chiave doppia

Della stessa porta

Per qualunque cosa storta

Si presenterà

Dopo aver comprato

Dei lucchetti nuovi

Per la tua finestra

Puoi partire

Io sto qua

A giocare fra le sponde

Con le pozzanghere profonde

Buttando l’amo nell’acquario

Della mia fantasia

Finisco sul pulmino

Dei miei vecchi ricordi

Ma il campo sportivo

L’ha inghiottito l’edera

Seguendo ancora il fiume

Attracco su un cartone

Piove, mi riparo

Dietro ad un’edicola

Ho della sabbia nelle tasche

E delle spighe sulle calze

Uno straniero che si fida

Della mia compagnia

È stato un temporale

Pigro e passeggero

E il sole è su che brucia

In cielo, sulle tegole

Ma non avevo visto mai un arcobaleno

Essere centrato in pieno

Da una rondine

Come un lampione che si accende

In pieno giorno inutilmente

Aspetto il sasso

E chi così mi spegnerà

Con il sorriso sulla fronte

Tra le pozzanghere profonde

Rimango a largo nell’acquario

Della mia fantasia.