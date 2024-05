“Feeling good”, un potente inno alla consapevolezza della rinascita

Quando si riemerge, dopo tanta sofferenza, dall’oscurità. Quando ci sembra di aprire gli occhi per la prima volta dopo mesi di buio. E tutto, intorno a noi, sembra brillare di bellezza inedita. Non è il mondo ad essere cambiato, ma il nostro sguardo. “Feeling good“, famosissima canzone interpretata nel corso degli anni da decine di artisti, racconta il momento del risveglio e della rinascita con una consapevolezza diversa. Scopriamola insieme.

Con la sua voce profonda e unica, Nina Simone ha cantato “Feeling good” nel 1965, inserendo il brano nel suo album più noto, I put a spell on you.

In verità, però, la storia di “Feeling good” ha inizio in un teatro: la canzone, infatti, è stata scritta e composta da Anthony Newley e Leslie Bricuiss per un musical a sfondo socio-politico dal titolo “The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd”. Si trattava di un’opera che raccontava le disuguaglianze sociali negli anni ’60 e la voglia di riscatto del sottoproletariato nero.

“Feeling good” era stato concepito per il personaggio interpretato da Cy Grant, The foreigner, che doveva intonarla dopo aver vinto una partita a un gioco da tavola metaforicamente simbolo della sua rivincita sociale.

Ma il destino della canzone riservava qualcosa di diverso, sin da quando Nina Simone decideva di riarrangiarla con l’aiuto magistrale di Hal Mooney per inserirla nel suo album come vessillo di libertà e speranza, che doveva essere di buon auspicio per le rivendicazioni della popolazione afroamericana di cui l’artista si faceva già da tempo portavoce.

Così, “Feeling good” è entrata nel cuore di tante e tante persone, stupite dalla potenza dei versi e della voce di Simone. Da allora, innumerevoli artisti l’hanno interpretata in segno di libertà e rinascita.

La rinascita di cui parla “Feeling good” si potrebbe applicare a tutti gli ambiti del reale. La lotta per la libertà di un popolo, la speranza rinata dopo la guerra, il ritorno alla vita dopo il dolore.

In tutti i casi, “Feeling good” è un inno che celebra la rinascita ma, soprattutto, il coraggio di rinascere. Perché ricominciare non è un atto che si porta avanti per inerzia: è una scelta. Sono tanti piccoli passi che, avviati nel mezzo delle tenebre, conducono alla luce.

Non ci si sente subito bene. Si deve aspettare, attraversare l’oscurità, respirare a fondo e con pazienza. Ma alla fine, il momento di aprire di nuovo gli occhi arriva, ed è un’emozione nuova e inenarrabile.

In “Feeling good”, lo sguardo ebbro di speranza si riflette nella bellezza del creato, che per l’occasione si veste del coraggio e della gioia di chi lo osserva. Così, la natura diventa interlocutrice privilegiata di un essere che si sente giunto a vita nuova, e che vuole celebrare la sua rinascita urlando al mondo come si sente, e che non è mai finita davvero: che finché c’è vita, c’è speranza.

Birds flying high

You know how I feel

Sun in the sky

You know how I feel

Breeze driftin’ on by

You know how I feel

It’s a new dawn

It’s a new day

It’s a new life

For me

And I’m feeling good

I’m feeling good

Fish in the sea

You know how I feel

River running free

You know how I feel

Blossom on a tree

You know how I feel

It’s a new dawn

It’s a new day

It’s a new life

For me

And I’m feeling good

Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don’t you know

Butterflies all havin’ fun, you know what I mean

Sleep in peace when day is done, that’s what I mean



And this old world is a new world

And a bold world

For me

For me

Stars when you shine

You know how I feel

Scent of the pine

You know how I feel



Oh, freedom is mine

And I know how I feel

It’s a new dawn

It’s a new day

It’s a new life

It’s a new dawn

It’s a new day

It’s a new life

It’s a new dawn

It’s a new day

It’s a new life

It’s a new life

For me

And I’m feeling good

I’m feeling good

I feel so good

I feel so good.