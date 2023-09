“È delicato” di Zucchero, una canzone sull’amore che resta oltre la fine

Il 25 settembre Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, compie 68 anni. Per l’occasione, riscopriamo “È delicato“, una canzone che, intrisa di tenerezza, racconta l’amore che resta dopo la fine di una relazione, nonostante tutto.

Il singolo

“È delicato” è uscito il 5 febbraio 2007 nell’album Fly, prodotto da Don Was con l’etichetta di Universal Music Group. Il testo è opera di Zucchero e Ivano Fossati. La musica, invece, è stata scritta da Eddy Mattei, Ale Chiesa e Zucchero.

La tenerezza che resta

“Questo cuore sparpagliato

Per il mondo se ne va

Questo cuore disperato

È delicato”.

L’amore è come la luce: presente anche quando non c’è più. La sua essenza continua a vivere, a esprimersi nell’ombra, a occupare tutti i luoghi che conosciamo e che abbiamo vissuto con la persona che abbiamo amato – e che continueremo ad amare per sempre, in un modo o nell’altro -.

“È delicato” racconta una storia che arriva diluita dalla dolcezza di testo e musica: è una storia che conosciamo bene, d’altronde. Perché quando un amore finisce, non finisce mai del tutto. Ci si separa per scelte diverse, per inseguire un sogno, perché non si sta più bene insieme, perché è meglio così… Ma ciò che è stato rimane intatto, vivo nei ricordi, in un tempo che non si può cancellare e rimarrà sempre con noi.

Le parole di “È delicato” affrontano la consapevolezza della fine; perciò sono tanto tenere. La persona che abbiamo amato rimane sempre accanto a noi, in una forma misteriosa, e la dolce malinconia del legame che resta oltre il tempo, i litigi e gli addii rimane attaccato con delicatezza al “cuore sparpagliato”:

“Resti d’inverno

Persi nel vento

Io non mi stanco no, no

E vengo a cercarti

In un sogno amaranto”.

“È delicato” di Zucchero

Tu lo sai che non è la fine

Sì che lo sai

Che viene maggio

E sciolgo le brine

Sì che lo sai Resti d’inverno

Persi nel vento

Io non mi stanco no, no

E vengo a cercarti

In un sogno amaranto Questo cuore sparpagliato

Per il mondo se ne va

Questo cuore disperato

È delicato Dove sei

Arcobaleno

E cosa fai

Miele selvaggio

Quando ti sogno

Che cosa fai

Nel cuore mio

Tra il nulla e l’addio Questo cuore sparpagliato

Per il mondo se ne va

Questo cuore disperato

È delicato Così mi manchi

Nell’universo

In mezzo al mondo

Così ti cerco

E grido forte

Da in mezzo al mondo Solo io posso trovarti

Solo io e inginocchiarmi

Solo io, per innalzarti

Mio sole mi senti Solo io da quante lune

Solo io ti aggiusto il cuore

Solo io, io sono un’ombra

E tu, e tu sei il sole Yeah, yeah

Così mi manchi

Yeah, yeah

E grido forte

Hey, yeah

Da in mezzo al mondo

Mio sole rispondi Questo cuore sparpagliato

È delicato e tutto qua.

Zucchero

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è un musicista e cantautore italiano di fama internazionale. Nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1955, l’autore di “È delicato” è fra i massimi esponenti del blues italiano.

Poliedrico e amante delle contaminazioni, Zucchero ha alle spalle una luminosa carriera costellata di successi e importanti collaborazioni, con brani che mescolano le armonie mediterranee al gospel, al blues e al soul. L’artista, infatti, è da sempre piuttosto legato ai generi in voga in America.

Prima di muovere i primi passi nel mondo della musica, Zucchero ha studiato ottenendo il diploma di perito elettronico, per poi iscriversi alla facoltà di medicina veterinaria. Dopo aver portato a termine trentanove esami su cinquantuno ha abbandonato gli studi, rendendosi conto di voler inseguire la sua grande passione per la musica.

Nel corso della sua vita ha svolto diversi mestieri, fra cui il salumiere, il tornitore e il fornaio. Poi, è arrivato il successo.

© Riproduzione Riservata