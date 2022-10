Dunkirk, le curiosità sulla storia vera che ha ispirato il film

Libri in uscita

Stasera 29 ottobre su Rete 4 va in onda “Dunkirk”, film di Christopher Nolan del 2017 uscito in contemporanea con l’omonimo libro scritto da Joshua Levine. Distribuito il 21 luglio 2017 negli Stati Uniti, il film uscì il 31 agosto dello stesso anno in Italia.

Attraverso i racconti e le testimonianze dei veterani e dei sopravvissuti, Joshua Levine ricostruisce con straordinaria efficacia la storia dei soldati che rimasero per giorni sulla spiaggia, sotto i bombardamenti e il fuoco nemico, senza cibo né munizioni; dei civili che li portarono in salvo su imbarcazioni spesso piccolissime e sovraccariche; degli avieri che rischiarono la vita per far guadagnare del tempo prezioso ai compagni bloccati a terra; di coloro che su quelle spiagge morirono.

LEGGI ANCHE: 10 libri che non avrebbero mai dovuto diventare film

La trama di Dunkirk

Maggio 1940. L’avanzata delle truppe tedesche in Belgio costrinse le armate anglo-francesi a ripiegare progressivamente verso le cose della Manica, intrappolando oltre 300.000 soldati sulla spiaggia di Dunkerque. L’unica speranza di salvarli fu organizzare una massiccia evacuazione via mare utilizzando tutte le imbarcazioni disponibili, dalle enormi unità militari ai pescherecci alle piccole navi da riporto. Autorizzata da Winston Churchill e organizzata dall’Ammiraglio britannico, l’Operazione Dynamo si svolse tra il 27 maggio e il 4 giugno, concludendosi con un successo inaspettato che fu salutato come “il miracolo di Dunkerque”.

Il libro

Il 24 agosto 2017, in tutte le librerie, uscì il libro che ha ispirato le vicende del film: “Dunkirk” di Joshua Levine, edito HarperCollins. Levine racconta nei particolari la vicenda che Winston Churchill descrisse come un miracolo, corredandola di interviste con veterani e sopravvissuti. Visto dal mare, dai cieli e da terra, Dunkirk è il drammatico resoconto di una disfatta che ha spianato la strada alla vittoria finale garantendo così la libertà alle generazioni future.