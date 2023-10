Bodies, la serie tv del momento ispirata all’omonima graphic novel di Si Spencer

Se siete amanti del genere poliziesco, è da poco uscita su Netflix una serie tv che fa al caso vostro: “Bodies“, il crime thriller basato sull’omonima graphic novel del 2015 di Si Spencer. La trama della serie, che si divide in 8 episodi, gira attorno a uno stesso omicidio che si ripete nell’arco di 150 anni.

La trama di Bodies

“Bodies” intreccia un intrigante thriller crimine che non solo colpisce per la cura dei dettagli, ma anche per la forza delle interpretazioni del suo cast. Ambientato in quattro diverse linee temporali, la serie originale Netflix esplora le indagini di quattro diversi detective che finiscono per investigare sullo stesso omicidio.

Anche se la sinossi dello spettacolo lascia intuire che la storia coinvolge elementi di viaggio nel tempo, l’uso del viaggio nel tempo come dispositivo narrativo non è così convenzionale come sembra.

Oltre a introdurre trame mai viste prima nel genere del crime drama e mescolarle con un pizzico di fantascienza, “Bodies” di Netflix mostra anche alcune caratterizzazioni di personaggi davvero ben scritte.

Queste caratterizzazioni sono ulteriormente valorizzate dalle interpretazioni degli attori principali e di supporto dello spettacolo. Mentre alcuni di questi attori in “Bodies” di Netflix sono agli inizi della loro carriera, altri hanno una lunga esperienza alle spalle.

Il cast

Oltre alle spettacolari scenografie, alle intriganti linee temporali e ai misteri avvincenti, il thriller crime “Bodies” vanta anche un talentuoso cast di attori. Scopriamo insieme.

Amaka Okafor nel ruolo di Shahara Hasan

Sahara Hasan è uno dei personaggi principali di “Bodies”, che scopre un cadavere a Longharvest Lane inseguito da un presunto assassino. A ciò seguono numerosi colpi di scena nella sua storia prima di giungere alla soluzione del mistero dietro il cadavere. È un sergente detective in “Bodies” e vive con suo figlio Jawad e suo padre Ishmael.

Amaka Okafor interpreta Shahara Hasan in “Bodies” ed è maggiormente conosciuta per le sue voci in serie podcast come “The Sandman” e videogiochi come “Horizon Forbidden West” e “Jurassic World Evolution 2”.

L’attrice ha anche recitato in alcune altre serie televisive, tra cui “The Split” e “Vera”. In un prossimo videogioco intitolato “Banishers: Ghosts of New Eden”, Okafor presterà la voce a un personaggio chiamato Antea Duarte.

Kyle Soller nel ruolo di Alfred Hillinghead

In “Bodies”, Kyle Soller interpreta Alfred Hillinghead, un investigatore che si mette in viaggio per scoprire i misteri dietro il corpo scoperto da Shahara a Longharvest Lane. Kyle Soller è riconoscibile per i suoi ruoli in altre serie televisive come “Andor”, “Poldark” e “Bounty Hunters”.

Come Amaka Okafor, ha anche un curriculum ben consolidato come doppiatore, con ruoli in serie podcast come “People Who Knew Me” e “The Lovecraftian Investigations”, oltre a videogiochi come “Dead Island 2” e “Horizon Forbidden West”.

Jacob Fortune-Lloyd nel ruolo di Charles Whiteman

Come Hillinghead, Charles Whiteman è un altro detective coinvolto nei misteri che circondano il cadavere a Longharvest Lane. Tuttavia, come gli altri personaggi principali di “Bodies”, i suoi motivi e metodi nascondono più di quanto si veda. Jacob Fortune-Lloyd interpreta Charles Whiteman in “Bodies”.

Prima di recitare in questo coinvolgente thriller crimine di Netflix, l’attore ha interpretato una serie di ruoli in serie TV come “The Power”, “The Great”, “The Queen’s Gambit” e “Midsomer Murders”. Ha inoltre recitato in celebri film come “Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker” e “See How They Run”.

Shira Haas nel ruolo di Iris Maplewood

Shira Haas, precedentemente conosciuta per il suo ruolo di Urszula in “La moglie dello zookeeper” ed Esther Shapiro in “Unorthodox”, interpreta Iris Maplewood in “Bodies”. A differenza di Whiteman e Hillinghead, la storia di Maplewood si svolge nel 2053, quando scopre lo stesso cadavere nello stesso luogo.

Secondo quanto riportato, Shira Haas fa anche parte del cast di “Captain America: Brave New World” dell’MCU e interpreterà un personaggio chiamato Sabra nel film sui supereroi.

