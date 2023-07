“Strange Planet”, la serie animata per adulti basata sull’omonima graphic novel

La verità? Noi esseri umani siamo proprio strani. “Strange Planet – Uno strano mondo”, basata sul graphic novel bestseller di Nathan W. Pyle mette in evidenzia proprio le piccole assurdità che formano noi esseri umani, in tutte le nostre complessità.

Apple TV+ ha svelato il trailer di “Strange Planet – Uno strano mondo”, la nuova serie animata per adulti. Composta da 10 episodi, la serie farà il suo debutto il 9 agosto c2023 con i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate settimanali ogni mercoledì, fino al 27 settembre.

Basata sull’omonima graphic novel bestseller del New York Times, divenuta un fenomeno sui social media, “Strange Planet – Uno strano mondo” offre uno sguardo esilarante e perspicace su uno scenario lontano non dissimile dal nostro. In un mondo stravagante di rosa e viola, gli esseri blu esplorano l’assurdità delle tradizioni umane quotidiane.

“Strange Planet”, il cast di questo mondo bizzarro

A dare voce a questo mondo di strani esseri sono il candidato al Gotham Award Tunde Adebimpe (“Rachel sta per sposarsi”), la candidata all’Emmy Demi Adejuyigbe (“The Amber Ruffin Show”), Lori Tan Chinn (“Awkwafina è Nora del Queens”), il candidato al Critics Choice Award Danny Pudi (“Community”) e la candidata all’Emmy Award Hannah Einbinder (“Hacks”).

È questo cast stellare che ci accompagnerà nelle avventure ad episodi dei nostri piccoli protagonisti alieni. Seppur abitanti di un altro pianeta, ci permettono in realtà di confrontarsi con tutte le piccole peculiarità che ci caratterizzano.

“Strange Planet – Uno strano mondo” è co-creata e prodotta esecutivamente dal vincitore dell’Emmy Dan Harmon (“Rick and Morty”) e dall’autore di bestseller del New York Times Nathan W. Pyle.

In collaborazione in questo progetto vi sono anche il vincitore del premio Oscar Alex Bulkley (“Pinocchio di Guillermo del Toro”), il vincitore del premio Emmy Corey Campodonico per ShadowMachine (“BoJack Horseman”) e Lauren Pomerantz (“Saturday Night Live”). “Strange Planet – Uno strano mondo” è prodotto da Apple Studios e ShadowMachine.

“Strange Planet”: la mondanità che regala illuminazione

La serie animata propone di rivalutare la nostra mondanità ed esplorarla in maniera ironica, umoristica e soprattutto, assurda. È proprio questa rivalutazione di ciò che ci circonda, apparentemente banale ma in realtà per niente scontata, colpisce il fumettista Nathan W. Pyle un pomeriggio come tanti, anni fa, nel 2019. Sua moglie stava correndo per la casa in maniera indaffarata, nascondendo vari oggetti per dare una parvenza di maggiore ordine prima che arrivassero degli ospiti a cena. Sono questi piccoli comportamenti, che per quanto mondani, sono in realtà strani e quasi assurdi: a Pyle viene quindi in mente di cercare di esplorare tutte queste sfaccettature, complesse e buffe, che ci rendono umani. Da qui, nasce il suo “Strange Planet”.

Visitare “Strange Planet”: cosa si può trovare su questo strano pianeta

Nel giro di più o meno 4 mesi, i piccoli fumetti che Nathan W. Pyle aveva postato sul suo account Instagram gli fanno guadagnare 2 milioni di followers. Insomma, tutti vogliono visitare questo “Strano Mondo”, che in realtà, così strano non è.

È infatti lo spettatore ad essere un alieno in mezzo a tutte le adorabili creaturine blu che compaiono sullo schermo. I loro modi di fare sono particolari. “Desidero dei danni causati dalla stella” esclama uno di questi esserini. Quale stella? Il sole. Il piccolo alieno vuole in realtà abbronzarsi, ma esprime la mondanità con un linguaggio estremamente tecnico. Le storie che ci vengono presentate ci sono molto familiari – la maniera in cui vengono raccontate però, completamente unico.

ph: Foto dalla serie “Strange Planet – Un mondo strano”. Ufficio Stampa Inter Nos

