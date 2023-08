Angus Cloud, attore di “Euphoria”, morto a soli 25 anni

Angus Cloud, giovane talento noto per il suo ruolo nell’amata “Euphoria”, è scomparso ieri, a soli 25 anni. In poche ore la notizia ha fatto il giro del web, lasciando attoniti i milioni di fan della serie ideata e scritta da Sam Levinson.

Una star per caso

Angus Cloud compare sullo schermo per la prima volta nel 2019 per interpretare il ruolo di Fez nella serie HBO “Euphoria”.

Aveva ottenuto il ruolo in maniera completamente accidentale. A 21 anni, Cloud lavorava in un ristorante a Brooklyn, New York. Un giorno, viene fermato da un’amichevole donna che gli domanda se potesse per caso essere interessato alla recitazione.

Comprensibilmente, il giovane talento era molto riluttante, e stentava a credere all’opportunità che gli stava capitando: fu solo dopo essersi incontrato con il regista Sam Levinson che si rese conto che fosse tutto vero.

Prima del suo ruolo come Fez, Cloud non aveva mai recitato. A dir poco, un talento naturale.

Il successo di “Euphoria”

“Euphoria”, la serie con Zendaya, Angus Cloud e Sydney Sweeney, riscuote immediatamente un successo incredibile. Diventa infatti al seconda serie di HBO più guardata dal 2004, preceduta solo dall’imbattibile “Trono di Spade”. La seconda stagione di “Euphoria”, infatti, ha attratto all’incirca 16 milioni di spettatori per ogni episodio.

La performance di Angus Cloud, divenuto così una star di emergenza, attrasse molta attenzione: vi era chi lodava la veridicità del personaggio, e chi credeva che egli non stesse recitando, ma semplicemente interpretando se stesso. Cloud era arrivato al punto di sentirsi di dover commentare: “Perché non lo fate voi allora? Non è così semplice, ho dato molto al personaggio”.

Nei suoi progetti futuri vi era un film horror con la casa di produzione Universal Pictures ed il film drama “Freaky Tales”, nonché la terza stagione di “Euphoria”.

Angus Cloud e le sue battaglie silenziose

Fu la madre a chiamare i soccorsi il 31 Luglio, a purtroppo, arrivarono troppo tardi: Angus Cloud è morto nella sua casa di famiglia, ad Oakland. La causa del decesso non è ancora stata rilevata dal momento che i cari dell’attore hanno chiesto privacy ed empatia in questo momento difficile.

La famiglia era purtroppo appena stata afflitta da un’altra tragedia, con la morte del padre avvenuta solo una settimana prima della scomparsa di Cloud. I due erano molto legati. Vi è il sospetto che la perdita del genitore fosse troppo da sostenere per il giovane talento.

Le persone che hanno conosciuto Angus Cloud lo ricordano come un uomo di una profondità e sensibilità nascosta. Una persona sempre sorridente e scherzosa, che però celava dei demoni che lo tormentavano.

Il regista Sam Levinson ha commentato che l’attore stava affrontando “battaglie, come molti, contro la dipendenza e la depressione”. In un’intervista con Complex nel 2022, Cloud aveva dichiarato che “la dipendenza è una cosa seria ed infatti molti dottori la chiamano una malattia. È una cosa vera ma molta gente non la capisce”.

La scomparsa prematura

Sam Levinson ha affermato che “Nessuno era come Angus. Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per andarsene così presto. Spero che sapesse quanti cuori ha toccato”.

Anche la famiglia del giovane talento ha rilasciato una dichiarazione:

“É con il cuore pesante che diciamo addio ad una persona incredibile oggi. In quanto artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in molti modi. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus si sia riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus è sempre stato aperto per quanto riguarda la sua battaglia con la salute mentale. Speriamo che questo possa ricordare a coloro in difficoltà che non si deve combattere in silenzio, e che non si è mai soli”.

