10 serie tv da vedere che celebrano l’amicizia

L’amicizia è la forma più profonda e allo stesso tempo semplice di solidarietà, un legame che dimostra il desiderio di armonia e fratellanza condiviso dalle persone di tutto il mondo. Per questo, le Nazioni Unite hanno deciso di celebrarla con la Giornata Internazionale dell’Amicizia.

Questa celebrazione ci ricorda l’importanza di costruire e mantenere relazioni basate su empatia, rispetto e dialogo.

Netflix, con la sua vasta gamma di contenuti, racconta da sempre storie di rapporti tra persone che ci insegnano quanto questi valori siano fondamentali per promuovere un mondo più inclusivo e armonioso.

In occasione della settimana dedicata a questo importante sentimento, la piattaforma ha voluto proporre una ricca selezione di serie tv e show che ne raccontano le sfumature, invitandoci a riflettere sul valore inestimabile di avere amici al nostro fianco in ogni fase della vita:

10 serie tv da vedere che parlano di amicizia

Amicizia durante l’adolescenza

Le amicizie più forti e indimenticabili si forgiano durante l’adolescenza, un periodo di cambiamento e maturazione, tra scuola, primi amori e prime avventure. Lo testimoniano i giovani protagonisti di serie come DI4RI, SKAM Italia, Heartstopper, Sex Education e Outer Banks, che ci mostrano come l’amicizia possa essere un’ancora di salvezza e un rifugio sicuro in un mondo in costante evoluzione.

Diventare adulti insieme

Nelle serie animate Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare ci prepara al fatto che crescere non è facile. Le persone cambiano, le relazioni diventano più complesse, ma è proprio col passare del tempo che l’amicizia si trasforma ed evolve, diventando una rete di supporto indispensabile.

Rapporti amichevoli nella terza età

Gli amici sono quelli che continuano a sopportarsi e supportarsi con l’avanzare degli anni. La serie Grace and Frankie è un esempio perfetto di come l’amicizia possa fiorire anche nella terza età, dimostrando che non è mai troppo tardi per costruire legami significativi e profondi.

Solidarietà tra donne

Dalle risate insieme al sostegno nei momenti di fragilità, l’amicizia al femminile è la vera protagonista di serie come Ni una más, L’estate in cui imparammo a volare e Valeria. Queste storie celebrano la forza delle donne e l’importanza di avere amiche su cui poter contare nei momenti difficili.

Solidarietà nelle difficoltà

Amicizia significa anche trovare un contatto tra persone che stanno vivendo le stesse difficoltà, come nel caso di Daniele e dei pazienti di Tutto chiede salvezza. Questa serie ci mostra come l’empatia e il sostegno reciproco possano fare la differenza nella vita di chi affronta sfide personali.

Da amici a innamorati

A volte è possibile uscire dalla friendzone, come è successo a Penelope Featherington e Colin Bridgerton in Bridgerton e a Elle e Noah in The Kissing Booth. Altre volte, una solida amicizia può evolvere in un rapporto più profondo, come nel caso di Gloria e Marina in La vita che volevi.

Amici o rivali?

Da un’onorevole rivalità può scaturire un’inaspettata amicizia, come nel caso di Cobra Kai. Questa serie dimostra che anche tra rivali può nascere un rispetto reciproco che si trasforma in amicizia.

Rapporti amichevoli sul lavoro

Chi ha detto che sul lavoro non ci si può divertire con i colleghi? Nell’Agenzia Grateau di Emily in Paris, ne succedono di tutti i colori! Le avventure di Emily e dei suoi colleghi ci ricordano che un ambiente di lavoro positivo può essere arricchito da relazioni genuine e sincere.

Amicizia con gli animali

Nessuno ci capisce come i nostri pet, e Leo è particolarmente perspicace per essere una lucertola, proprio come il polpo di Il mio amico in fondo al mare. Questi racconti ci ricordano che l’amicizia può superare le barriere tra le specie, regalandoci momenti di pura gioia e connessione.

Amicizia in famiglia

Infine, anche le famiglie più sconclusionate sanno essere unite e determinate all’occorrenza, come i Delle Fave (capitanati da Christian De Sica e Angela Finocchiaro in Ricchi a tutti i costi) e i Mitchell (I Mitchell contro le macchine). Queste storie celebrano l’amicizia all’interno della famiglia, mostrando che i legami di sangue possono essere la base per amicizie durature e profonde.

