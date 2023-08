Agosto 2023, 5 serie tv da non perdere

Con agosto arrivano le ferie e magari un po' di tempo per rilassarsi. Ecco 5 serie tv, fra attesi ritorni e promettenti novità, da non perdere assolutamente!

Dalla seconda stagione di “Heartstopper” alla terza di “Ragnarok”, ecco 5 serie tv in arrivo ad agosto perfette per prendersi un po’ di tempo per sé e regalarsi attimi di relax e distrazione!

5 serie tv da vedere ad agosto

“Heartstopper”, S2 su Netflix

Più di 23.94 milioni di ore sono state guardate da utenti in tutto il mondo, solo per la prima stagione, spingendo Netflix ad approvare la seconda stagione, in uscita giovedì 4 agosto. “Heartstopper” si propone come una serie leggera e scalda cuore, che però non teme di affrontare tematiche impegnative.

Nella prima stagione, Nick Nelson, giocatore di rugby per la squadra della Truham Grammar School, è popolare e affermato nel corpo studentesco. Nel secondo trimestre dell’anno scolastico, incontra il suo nuovo compagno di banco, Charlie Spring, e i due diventano subito amici. Questi sentimenti si evolvono poi in qualcosa di più: fra tentennamenti adolescenziali e l’esplorazione della propria sessualità, la serie tratta delle difficoltà e discriminazione affrontate dai membri della comunità LGBT+ , nonché delle complicazioni degli amori giovanile.

“La Chimica della Morte” su Paramount+

La serie sarà disponibile da giovedì 3 giugno in poi esclusivamente su Paramount+.

Anche ad agosto, non può mancare una serie per gli appassionati di thriller e misteri. “La Chimica della Morte” è la nuova serie tv che ci trasporta nel mondo letterario di Simon Beckett. Seguiamo quindi il nostro protagonista, Dr. David Hunter, che in fuga da una tragedia personale si rifugia in un piccolo villaggio del Norfolk. La sua quiete però, viene presto disturbata: viene ritrovato un corpo e Hunter si ritrova coinvolto nel caso in quanto ex-antropologo forense.

“The Lost Flowers of Alice Hart” su Prime Video

La prima stagione della nuova serie “The Lost Flowers of Alice Hart” sarà disponibile su Amazon Prime Video da Venerdì 4 Agosto.

La serie è basata sull’omonimo libro di Holly Ringland, e vede Sigourney Weaver (“Alien”) e Alycia Debnam-Carey (“The 100”) come protagoniste. Lo spettatore segue la piccola Alice, che dopo una tragedia familiare viene spedita dalla nonna, June, la quale gestisce una fattoria piena di fiori. Seguiamo quindi Alice nella sua crescita.

Questa serie è in realtà una storia di storie: quelle che ereditiamo, quelle che scegliamo ci definiscano e quelle che cerchiamo di nascondere. Tratta delle storie che ci raccontiamo per sopravvivere e di come sia proprio il loro potere ad aiutare la nostra Alice Hart a sconfiggere i propri demoni interiori.

“The Bear” S2 su Disney+

Disponibile su Disney+ da mercoledì 16 agosto, arriva la seconda stagione della serie fenomeno “The Bear”. La prima stagione della serie, con il cast stellare composto da Jeremy Allen White (“Shameless”) , Jon Bernthal (“Daredevil”) e Oliver Platt (“Chicago Meds”) ha ricevuto ben 13 nomine ai premi Emmy.

Carmen, anche noto come “Carmy”, chef premiato di alta cucina e proprietario di un ristorante stella Michelin a New York, decide di abbandonare tutto per ritornare alla sua Chicago natia per dirigere il piccolo ristorante della sua famiglia. Tragicomica ed intensa, la serie coinvolge e sconvolge da subito, accompagnando gli spettatori in un turbinio di emozioni. Trovatosi ora ad affrontare nuova competizione e problemi finanziari, nella seconda stagione Carmy si trova a dover prendere delle decisione molto rischiose.

“Ragnarok” S3 su Netflix

Infine, non può mancare una serie per coloro che amano il mistico e lo storico: ritorna la terza stagione di “Ragnarok”, da giovedì 24 agosto su Netflix.

La serie norvegese riprende la mitologia antica: Magne, un semplice teenager, scopre di essere la reincarnazione di Thor, il dio del tuono nordico. Nella nuova stagione, il nostro protagonista ed i suoi amici si ritroveranno a sfidarsi contro i Jutuls ( che non sono nient’altro che i quattro Jötunn, esseri sovrannaturali mitologici) e Laurist (ossia Loki) in una battaglia epica per proteggere e salvare la città.

