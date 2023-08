Addio a Toto Cutugno, il cantante de “L’Italiano” si è spento a 80 anni

A dare la notizia l’ANSA, con un comunicato del manager Danilo Mancuso: Toto Cotugno, che da tempo lottava contro una grave malattia, si è spento a Milano, all’età di 80 anni.

Toto Cutugno e la malattia

Il noto cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo aveva scoperto la malattia grazie all’amico e collega Al Bano, con cui si era confidato e che gli aveva consigliato di vedere subito un medico. È lo stesso Toto Cutugno ad averlo rivelato in un’intervista del 2019 ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, soffermandosi sull’importanza della prevenzione:

“Mi sentivo una roccia, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di note, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Al Bano e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone. Non mi ha fatto uscire dall’ospedale, ha detto subito che era una cosa grave, avevo le metastasi del cancroche arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito. Il professor Rigatti, il medico che Al Bano mi ha consigliato, mi ha salvato la vita. Io sono, grazie ad Al Bano Carrisi, un miracolato. Ora sto bene, ogni mese vado a fare i controlli, faccio un po’ fatica a camminare, mi stanco facilmente, però sto da Dio”.

Sfortunatamente non del tutto debellato, il male si era ripresentato negli ultimi mesi, lasciando a Toto Cutugno il tempo di metabolizzare e congedarsi serenamente. Il manager Danilo Mancuso ha riferito che il cantautore si è spento oggi intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato.

La carriera e il successo

Nato il 7 luglio 1943 e da sempre legato al mondo della musica, Toto Cutugno è fra gli artisti italiani di maggior successo nel mondo. Si stima che con i suoi pezzi abbia venduto oltre 100 milioni di copie, e non si fatica a crederlo, visto che alcune delle sue canzoni sono celebri in ogni dove. Il successo lo ha raggiunto sia nell’ambito dei suoi brani, sia in quello di produttore e autore di canzoni per terzi, come è accaduto per Adriano Celentano e le hit degli anni ’80 e ’90. Nel 1990 Toto Cutugno ha partecipato e vinto l’Eurovision Song Contest con “Insieme: 1992”.

“L’Italiano”

“L’Italiano” è il più grande successo di Toto Cutugno. Uscito nel 1983 su 45 giri, “L’Italiano” è uno dei brani più conosciuti all’estero, una canzone con cui l’artista si è presentato al Festival di Sanremo cantando vizi e virtù dell’italiano medio che, nonostante tutto, resta orgoglioso del suo Paese e della sua appartenenza.

“Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente

E un partigiano come presidente

Con l’autoradio sempre nella mano destra

Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti

Con troppa America sui manifesti

Con le canzoni, con amore

Con il cuore

Con più donne e sempre meno suore Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero Buongiorno Italia che non si spaventa

Con la crema da barba alla menta

Con un vestito gessato sul blu

E la moviola la domenica in TV Buongiorno Italia col caffè ristretto

Le calze nuove nel primo cassetto

Con la bandiera in tintoria

E una Seicento giù di carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero”.

