Regina Elisabetta II, le 10 frasi più belle della sovrana più amata

L’8 settembre ricorre l’anniversario della scomparsa di Elizabeth Alexandra Mary II. Elisabetta II è stata in assoluto la sovrana più amata dal popolo inglese e dal resto del mondo. Ironica, arguta e austera, sapeva esattamente cosa dire, quando dirlo e come esprimersi.

La Regina Elisabetta II è nata a Mayfair il 21 aprile 1926. Dopo un lungo regno durato oltre 70 anni, la regina si è ritirata nel suo Castello di Balmoral, luogo preferito dalla regina e dal marito Filippo. Lì, tra le nebbie della Scozia ed ettari infiniti di boschi, la Regina Elisabetta si è spenta dopo un brevissimo periodo di malattia. La sua tempra d’acciaio l’ha accompagnata fino alla fine e il suo mito è cresciuto, anno dopo anno, fin dal quel lontano 6 febbraio 1952, giorno in cui prese il comando dopo la morte del padre Giorgio VI a cui era legatissima.

La vita prima dell’incoronazione

Elisabetta era figlia del secondogenito di Re Giorgio V e di Elizabeth Bowles Lyon. Insieme alla sorella Margaret Rose, ricevettero un’educazione privata nella loro casa. nel periodo della Guerra vissero separate dai genitori, al Castello di Balmoral in Scozia.

Il padre di Elisabetta salì al trono, dopo l’abdicazione del fratello, con il nome di Giorgio VI, rendendola erede della corona.

La Regina Elisabetta si sposò con il principe Filippo, il Tenente Philip Mountbatten della Royal Navy, nell’Abbazia di Westminster il 20 novembre 1947. I due ebbero quattro figli: Carlo, Anna, Andrea e Edoardo.

Le dieci frasi più iconiche della Regina Elisabetta II

Nonostante non abbia mai rilasciato un’intervista, sono diventate celebri alcune sue frasi pronunciate in occasioni istituzionali e non. Non esiste certezza piena sul suo pensiero. La Royal Family, infatti, per etichetta è tenuta a non esprimere alcuna preferenza politica, a non avere manifestazioni d’affetto plateali in pubblico, mostrarsi in pubblico con cocktail in mano o scattarsi un selfie insieme ad altre persone.

Ecco una selezione delle frasi più belle ed iconihe della Regina Elisabetta:

“È sempre stato facile odiare e distruggere. Costruire e amare è molto più difficile”.

(Auguri natalizi del 25 dicembre 1957, per la prima volta diffusi dalla televisione)

***********

“Possiamo avere punti di vista diversi, ma è nei momenti di stress e difficoltà che dobbiamo ricordare di più che abbiamo molto più in comune di quanto non ci divida”.

(Auguri natalizi del 25 dicembre 1974, che fanno riferimento alle violenze in Irlanda del Nord)

***********

“Vale la pena ricordare che spesso sono i piccoli passi, non i salti da gigante, che determinano il cambiamento più duraturo”

(Auguri natalizi del 25 dicembre 2019)

***********

“Mentre potremmo avere ancora molto da sopportare, torneranno giorni migliori: saremo di nuovo con i nostri amici; saremo di nuovo con le nostre famiglie; ci rincontreremo”.

(Discorso alla nazione il 5 aprile 2020, all’epoca del primo lockdown per la pandemia di Covid-19)

***********

“Ogni giorno è un nuovo inizio, so che l’unico modo per vivere la mia vita è cercare di fare ciò che è giusto, guardare a lungo, dare il meglio di me in tutto ciò che la giornata porta e mettere la mia fiducia in Dio”.

(Auguri natalizi del 25 dicembre 2002: Elisabetta celebrava 50 anni di Regno, ma aveva da poco perso sua madre e sua sorella Margaret)

***********

“Fare la mamma? Sì. È il miglior lavoro”.

(discorso con l’attrice Kate Winslet, nel 2012, dopo la nomina a Comandante dell’Impero Britannico)

***********

“Per lo più vado una o due volte in giro per il parco prima di andare a dormire, sai… Esercita i miei cavalli”.

(discorso con la sua governante Marion Crawford nel 1932, quando aveva solo 6 anni)

***********

“Quando la vita sembra dura, i coraggiosi non si sdraiano e accettano la sconfitta; invece, sono ancora più determinati a lottare per un futuro migliore”.

(Auguri natalizi del 25 dicembre 2008)

***********

“Ognuno è nostro prossimo, non importa quale razza, credo o colore”.

(Auguri natalizi del 25 dicembre 2004)

***********

“Il 1992 non è un anno a cui guarderò indietro con puro piacere. Nelle parole di uno dei miei corrispondenti più comprensivi, si è rivelato un Annus Horribilis”

(Discorso della regina alla London Guildhall per il Ruby Jubilee)

