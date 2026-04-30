Primo maggio, le frasi sul lavoro per la Festa dei Lavoratori

Frasi sul lavoro per celebrare tutti coloro che si impegnano quotidianamente. Il Primo Maggio, in molti paesi del Mondo, è la Festa dei Lavoratori. Una giorno di riposo per ricordare l’impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale.

Nonostante, in Italia, il mondo del lavoro stia attraversando un momento più che mai difficile, noi abbiamo voluto celebrare questa giornata offrendovi una raccolta di aforismi e citazioni sul mondo del lavoro e dei lavoratori.

Primo Maggio, frasi sul lavoro per la festa dei lavoratori

Le frasi scelte per celebrare il Primo Maggio sono un tributo anche a tutte le battaglie per arrivare ai diritti dei lavoratori. Un viaggio di impegno durato decenni e che oggi sembra essere sempre più messo in dubbio dai mutamenti in atto nell’economia e nel sociale. Scopri le seguenti belle frasi sul lavoro per riflettere su un tema di cui si dibatte sempre ma mai abbastanza.

Frasi celebri sul valore e la dignità del lavoro

Finiamola con queste formule ambigue quali ‘il diritto al lavoro’ o ‘a ciascuno il prodotto integrale del suo lavoro’. Ciò che noi proclamiamo si è il diritto all’agiatezza – l’agiatezza per tutti.

– Pëtr Kropotkin

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

– Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.

– Articolo 1 della Costituzione Italiana

La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di un lavoro da compiere.

– Piero Calamandrei

Senza giustizia sul lavoro non può esserci pace nella società.

– Papa Francesco

Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività.

– Rita Levi Montalcini

Frasi sul lavoro

Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.

– Paulo Coelho

Se quel che si fa si apre sull’infinito, si lavora più serenamente.

– Vincent Van Gogh

Il miglior antidoto al dolore è il lavoro.

– Arthur Conan Doyle

Il lavoro non mi piace − non piace a nessuno − ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare sé stessi.

– Joseph Conrad

Un grande errore è quello di credersi più di ciò che si è e stimarsi meno di ciò che si vale.

– Goethe

Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura. Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno nacque. E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita, e che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più intimo segreto della vita.

– Kahlil Gibran

Le tre parole della derisione: ‘Arbeit macht frei’, ‘Il lavoro rende liberi’.

– Primo Levi

La cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso.

– Blaise Pascal

Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere divenuto per gli altri una persona interessante e non un oggetto.

– Robert Maynard Pirsig

Il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio.

– Lucio Anneo Seneca

Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.

– Jean-Paul Sartre

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.

– San Francesco D’Assisi

Oltre alle frasi sul lavoro, scopri le opere d’arte che celebrano il lavoro

Frasi sul lavoro tratte dalla letteratura e dalla poesia

Maggio viene ardito e bello con un garofano all’occhiello, con tante bandiere nel cielo d’oro per la festa del lavoro.

– Gianni Rodari

Il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.

– Paulo Coelho

Bisogna lavorare, se non per gusto, almeno per disperazione. Infatti, tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi.

– Charles Baudelaire

L’artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro.

– Émile Zola

Frasi sul lavoro divertenti e ironiche

Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente.

– Aldous Huxley

Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora.

– Jerome K. Jerome.

Ci sono due categorie di persone fortunate: quelle che hanno trovato il proprio lavoro e quelle che non hanno bisogno di trovarne uno.

– Giovanni Soriano

Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo.

– Leo Longanesi

È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare.

– Jerome Klapka Jerome

Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente.

– Aldous Huxley

Scelgo una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo facile per farlo.

– Bill Gates

Il modo migliore per apprezzare il proprio lavoro è immaginarsi senza.

– Oscar Wilde

Se A è uguale al successo, la formula è A = X + Y + Z. Dove X è il lavoro. Y è il gioco. Z è tenere la bocca chiusa.

– Albert Einstein

Oltre alle frasi sul lavoro, leggi le poesie sul lavoro e la festa dei lavoratori

Frasi sulla sicurezza sul lavoro

Il lavoro non deve essere sfruttamento d’un uomo ad opera di un altro uomo, che detiene nelle sue mani il capitale e il potere politico’ disse il Socialismo. Va bene, ma quando si è dato il capitale in mano allo Stato e lo Stato in mano a capi ‘proletari’, cessa il lavoro di essere sfruttamento di uomini da parte di altri uomini?

– Luigi Grande

Un incidente è solo la punta dell’iceberg, un segno di un problema molto più grande sotto la superficie.

– Dan Brown

La sicurezza del popolo sarà la legge più alta.

– Marco Tullio Cicerone

La sicurezza è qualcosa che avviene tra le orecchie, non qualcosa che si tiene in mano.

– Jeff Cooper

Frasi sul lavoro motivazionali

L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai.

– Steve Jobs

Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. Se ami quello che stai facendo, avrai successo.

– Albert Schweitzer

Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai quello che sei capace di fare.

– Arthur Ashe

Hai provato. Hai fallito. Non importa. Riprova. Fallisci di nuovo. Fallisci meglio.

– Samuel Beckett

Il successo non si misura dalla posizione che si raggiunge nella vita, ma dagli ostacoli che si superano.

– Booker T. Washington

Devi fare le cose che pensi di non essere in grado di fare.

– Eleanor Roosevelt