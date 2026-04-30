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Primo maggio, le frasi sul lavoro per la Festa dei Lavoratori

Salvatore Galeone

Il Primo Maggio, in molti paesi del mondo, si celebra la Festa dei Lavoratori. Ecco alcune frasi sul lavoro per celebrare i lavoratori


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Primo maggio, le frasi sul lavoro per la Festa dei Lavoratori

Frasi sul lavoro per celebrare tutti coloro che si impegnano quotidianamente. Il Primo Maggio, in molti paesi del Mondo, è la Festa dei Lavoratori. Una giorno di riposo per ricordare l’impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale.

Nonostante, in Italia, il mondo del lavoro stia attraversando un momento più che mai difficile, noi abbiamo voluto celebrare questa giornata offrendovi una raccolta di aforismi e citazioni sul mondo del lavoro e dei lavoratori.

Primo Maggio, frasi sul lavoro per la festa dei lavoratori

Le frasi scelte per celebrare il Primo Maggio sono un tributo anche a tutte le battaglie per arrivare ai diritti dei lavoratori. Un viaggio di impegno durato decenni e che oggi sembra essere sempre più messo in dubbio dai mutamenti in atto nell’economia e nel sociale. Scopri le seguenti belle frasi sul lavoro per riflettere su un tema di cui si dibatte sempre ma mai abbastanza.

Frasi celebri sul valore e la dignità del lavoro

Finiamola con queste formule ambigue quali ‘il diritto al lavoro’ o ‘a ciascuno il prodotto integrale del suo lavoro’. Ciò che noi proclamiamo si è il diritto all’agiatezza – l’agiatezza per tutti.
– Pëtr Kropotkin

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
– Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.
– Articolo 1 della Costituzione Italiana

La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di un lavoro da compiere.
– Piero Calamandrei

Senza giustizia sul lavoro non può esserci pace nella società.
– Papa Francesco

Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività.
– Rita Levi Montalcini

Frasi sul lavoro

Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.
Paulo Coelho

Se quel che si fa si apre sull’infinito, si lavora più serenamente.
– Vincent Van Gogh

 Il miglior antidoto al dolore è il lavoro.
– Arthur Conan Doyle 

Il lavoro non mi piace − non piace a nessuno − ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare sé stessi.
– Joseph Conrad

 Un grande errore è quello di credersi più di ciò che si è e stimarsi meno di ciò che si vale.
– Goethe

 Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura. Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno nacque. E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita, e che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più intimo segreto della vita.
Kahlil Gibran

Le tre parole della derisione: ‘Arbeit macht frei’, ‘Il lavoro rende liberi’.
Primo Levi

La cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso.
– Blaise Pascal

Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere divenuto per gli altri una persona interessante e non un oggetto.
– Robert Maynard Pirsig

Il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio.
Lucio Anneo Seneca

Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
– Jean-Paul Sartre

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.
– San Francesco D’Assisi

Oltre alle frasi sul lavoro, scopri le opere d’arte che celebrano il lavoro

Frasi sul lavoro tratte dalla letteratura e dalla poesia

Maggio viene ardito e bello con un garofano all’occhiello, con tante bandiere nel cielo d’oro per la festa del lavoro.
– Gianni Rodari

Il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.
– Paulo Coelho

Bisogna lavorare, se non per gusto, almeno per disperazione. Infatti, tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi.
– Charles Baudelaire

L’artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro.
– Émile Zola

Frasi sul lavoro divertenti e ironiche

Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente.
– Aldous Huxley

Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora.
– Jerome K. Jerome.

Ci sono due categorie di persone fortunate: quelle che hanno trovato il proprio lavoro e quelle che non hanno bisogno di trovarne uno.
– Giovanni Soriano

Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo.
– Leo Longanesi

È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare.
– Jerome Klapka Jerome

Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente.
– Aldous Huxley

Scelgo una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo facile per farlo.
– Bill Gates

Il modo migliore per apprezzare il proprio lavoro è immaginarsi senza.
Oscar Wilde

Se A è uguale al successo, la formula è A = X + Y + Z. Dove X è il lavoro. Y è il gioco. Z è tenere la bocca chiusa.
Albert Einstein

Oltre alle frasi sul lavoro, leggi le poesie sul lavoro e la festa dei lavoratori

Frasi sulla sicurezza sul lavoro

Il lavoro non deve essere sfruttamento d’un uomo ad opera di un altro uomo, che detiene nelle sue mani il capitale e il potere politico’ disse il Socialismo. Va bene, ma quando si è dato il capitale in mano allo Stato e lo Stato in mano a capi ‘proletari’, cessa il lavoro di essere sfruttamento di uomini da parte di altri uomini?
– Luigi Grande

Un incidente è solo la punta dell’iceberg, un segno di un problema molto più grande sotto la superficie.
Dan Brown

La sicurezza del popolo sarà la legge più alta.
– Marco Tullio Cicerone

La sicurezza è qualcosa che avviene tra le orecchie, non qualcosa che si tiene in mano.
– Jeff Cooper

Frasi sul lavoro motivazionali

L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai.
– Steve Jobs

Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. Se ami quello che stai facendo, avrai successo.
– Albert Schweitzer

 Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai quello che sei capace di fare.
– Arthur Ashe

 Hai provato. Hai fallito. Non importa. Riprova. Fallisci di nuovo. Fallisci meglio.
– Samuel Beckett

Il successo non si misura dalla posizione che si raggiunge nella vita, ma dagli ostacoli che si superano.
– Booker T. Washington

Devi fare le cose che pensi di non essere in grado di fare.
– Eleanor Roosevelt