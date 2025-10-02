Frasi sul sorriso per stare meglio con se stessi e con gli altri. Il sorriso è un’espressione facciale istintiva, universalmente riconosciuta e compresa, che si manifesta principalmente attraverso la curvatura degli angoli della bocca e, spesso, l’incresparsi degli occhi. Sebbene possa sembrare un azione semplice, in realtà si tratta di una forma di comunicazione profondamente complessa, ricca di significati che vanno dalla gioia alla cortesia, fino a segnali sociali più sfumati.

Saper sorridere è fondamentale per affrontare la vita di tutti i giorni. Non è un caso se ogni anno, il primo venerdì di ottobre si festeggia la Giornata Mondiale del Sorriso. L’iniziativa nasce da Harvery Ball, dal 1963 il papà dello smile, la faccina sorridente più famosa al mondo. Nel 1999 l’artista statunitense ha deciso di di celebrare la sua creazione con una giornata dedicata.

L’importanza di sorridere per noi stessi e per gli altri

“Pensa a chi sta peggio”. Spesso utilizziamo questo pseudo concetto per essere di conforto a chi ha un problema. Il sorriso non nasce osservando “chi sta peggio” e le disgrazie altrui non hanno mai risolto i nostri problemi. E poi non è scritto da nessuna parte che “chi sta peggio” non sorrida. L’equazione “meno possiedo, meno sorrido” per fortuna non funziona.

Quello che ci ricorda la giornata mondiale del sorriso è che il sorriso non è figlio di un calcolo matematico, ci sono altri fattori che lo determinano, fattori che si nascondono solo ed esclusivamente dentro di noi. Ci sono bambini tristi con il maglioncino di cachemire e bambini allegri senza neppure un maglietta.

“sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.”

Diceva Alda Merini nella poesia “Sorridi” dove invitava le donne ad affrontare la vita e le difficoltà che essa ci pone davanti con un sorriso. Perché piccoli gesti, come un sorriso, possono innescare un circolo virtuoso di azioni e, con un effetto farfalla, irradiare gioia e luce anche a chi è lontano da noi. Perché un sorriso, come scrive Alda Merini, può diventare il “faro per naviganti sperduti”.

Il sorriso è il nostro biglietto da visita. Il volto e il modo in cui ci poniamo sono le prime cose che vengono notate da chi è di fronte a noi. Sorridere agli altri è molto importante perché non è solo un fattore puramente estetico ma rafforza i legami sociali, dona una sensazione di benessere a noi e agli altri.

Ecco perché regalare un sorriso è un dono non soltanto a noi stessi, ma anche agli altri. La giornata mondiale del sorriso vuole proprio ricordarci questo.

Le frasi celebri sul sorriso

Noi vogliamo celebrare il valore di un gesto tanto semplice quanto intriso di significati come il Sorriso proponendovi aforismi letterari e frasi d’autore che hanno come tema proprio il sorriso.

Non smettere mai di sorridere nemmeno quando sei triste, perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso”

Gabriel Garcia Marquez

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso.

Stephen Littleword

Il sorriso nella vita è la dieta migliore, un metodo facile e raccomandato per stare bene.

Alain Mességué



Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

Madre Teresa di Calcutta

Ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.

Proverbio cinese

Le rughe dovrebbero indicare soltanto dove sono stati i sorrisi.

Mark Twain

Il sorriso, permette all’anima di respirare.

Fabrizio Caramagna

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso.

Milan Kundera

Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere miracoli.

William Hazlitt

Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non saper sorridere.

Jim Morrison

Basta la grazia imprevista di un sorriso intelligente a far volare via gli strati di tedio depositati dai giorni.

Nicolás Gómez Dávila

Il sorriso talvolta è una maschera che la tristezza indossa per non farsi riconoscere.

Emanuele Breda

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.

Charlie Chaplin

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano.

Victor Hugo

E’ stato solo un sorriso, ed è costato poco darlo ma, come la luce del mattino, ha dissipato il buio e ha reso la giornata degna di essere vissuta.

Francis Scott Fitzgerald

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l’acqua che d’improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d’argento che ti nasce

Pablo Neruda

Non piangere per chi non merita il tuo sorriso.

Jim Morrison

Sono dell’idea che ciò che chiamiamo bellezza si trovi soltanto nei sorrisi.

Lev Tolstoj

Frasi sul sorriso divertenti

“Un sorriso chiama un altro sorriso”. Scopri le frasi divertenti, capaci di strappare una risata a tutti.

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere.

Mark Twain

Un sorriso è felicità, due sorrisi sono complicità.

Simone Nardone

Potrei esserti amico in un minuto, ma se non sai ridere mi allontano. Chi non sa ridere, mi insospettisce.

Gigi Proietti

Se non hai un bel sorriso, non aprire una bottega.

Proverbio cinese

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta.

Mordecai Richler

Il derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro.

William Shakespeare