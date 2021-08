Le frasi più belle di Lady Diana

Lady D

In ricordo della Principessa del Galles, Lady Diana Spancer, nel giorno della sua nascita, Libreriamo ha raccolto gli aforismi più belli della Principessa di cuori e della Principessa del popolo. Già col divorzio dal coniuge reale, il Principe Carlo, sconvolse il mondo, ma la sua morte fu qualcosa di devastante considerando la sfilza di beniamini di cui godeva. In un modo o nell’altro, la timida Principessa era riuscita a farsi amare, un po’ in tutto il mondo, soprattutto per via del suo amore per la beneficenza.

Tutti hanno bisogno di essere valorizzati. Ognuno ha il potenziale di dare qualcosa in cambio.

La vita è solo un viaggio.

Mi piacerebbe essere regina nei cuori delle persone, ma non mi vedo come regina di questa nazione.

Voglio che i miei ragazzi imparino a comprendere le emozioni della persone, le loro insicurezze e preoccupazioni, le loro speranze e i loro sogni.

Mi piace essere uno spirito libero. A molti questo non piace ma questo è ciò che sono.

Fai solo ciò che ti dice il cuore.

Il tempo trascorre e un altro tassello importante della tua vita si aggiunge altri già esistenti.

Se trovi qualcuno da amare nella tua vita, allora aggrappati a quell’amore.

Fai un atto di bontà, casuale, senza aspettativa di ricompensa, e stai sicuro che un giorno qualcun altro potrebbe fare lo stesso per te.