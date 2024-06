Esame di maturità, frasi d’autore e aforismi divertenti per stemperare la tensione

Sta per cominciare la Maturità. Per l'occasione, vi proponiamo alcune frasi d'autore e aforismi sugli esami per stemperare la tensione

Ci siamo, l’esame di maturità sta per iniziare. La mattina del 19 giugno il via con la prima prova e il giorno dopo ci sarà la seconda. Saranno 526.317 gli studenti che quest’anno affronteranno la celebre prova che segnerà per sempre la loro vita, un ricordo che porteranno per sempre con sé.

Esame di maturità, aforismi e frasi d’autore

Ecco di seguito alcuni aforismi celebri dei grandi della letteratura dedicati al tema degli esami e in generale delle prove che si affrontano nella vita.

Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere.

Oscar Wilde

********

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto

Nelson Mandela

********

Gli esami non finiscono mai.

Eduardo De Filippo

********

L’essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è.

Giuseppe Pontiggia

********

Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è di non trapassarli.

Giacomo Leopardi

********

Non studiavo niente e perciò imparavo molto.

Anatole France

********

Accendi un sogno e lascialo bruciare in te

William Shakespeare

********

Il Futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni

Eleanor Roosevelt

Frasi divertenti sulla maturità

Per aiutare i maturandi a stemperare la tensione della vigilia (o aumentarla?) ecco di seguito alcune frasi divertenti e originali sempre a tema esame. Tra tweet di disperazione e status su quanto sia ingiusto studiare con l’arrivo dell’estate, cerchiamo di strapparvi un sorriso con alcuni aforismi celebri dei grandi della letteratura.

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto.

Arthur Bloch

********

La vita è un’attesa tra un esame e l’altro

Sergio Leone

********

Prima bisogna sapere il latino e poi bisogna dimenticarlo.

Montesquieu

********

.Gli esami finali sono eventi simili alla morte.

Richard Gordon

********

Un pezzo di carta in casa, fa sempre comodo, per la pulizia personale

Ignazio Silone

********

Ah, che bella cosa è saper qualcosa.

Molière

