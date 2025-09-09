Frasi

Cesare Pavese, le frasi più celebri del grande scrittore italiano

Salvatore Galeone

9 Settembre 2025

Scopri le frasi più belle di uno degli autori che hanno segnato la letteratura italiana del Novecento, Cesare Pavese

Cesare Pavese nacque a Santo Stefano Belbo, nelle bellissime Langhe in provincia di Cuneo, il 9 settembre del 1908 e morì a Torino il 27 agosto 1950. Scrittore tormentato e dedito alla solitudine, Cesare Pavese ha lasciato alla letteratura italiana grandi romanzi e raccolte poetiche come Paesi tuoi, La casa in collina, La luna e i falò e Lavorare stanca.

Ma Cesare Pavese è stato anche un grande traduttore: a lui si devono le traduzioni di Moby Dick e Riso nero di Anderson.

Per conoscere meglio il suo pensiero e la sua poetica, abbiamo raccolto alcune tra le più belle frasi di Cesare Pavese.

 

“Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune gioco di stagione.”

 

“Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa.”

 

“È religione anche non credere in niente.”

 

“La fantasia umana è immensamente più povera della realtà.”

 

“Solo ciò che è trascorso o mutato o scomparso ci rivela il suo volto reale.”

 

“Se è vero che ci si abitua al dolore, come mai con l’andar degli anni si soffre sempre di più?”

 

“La strategia amorosa si sa adoperare solo quando non si è innamorati.”

 

“Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola.”

 

“Non dobbiamo lagnarci se una persona a noi carissima ci presenta a volte atteggiamenti odiosi che ci tirano i nervi o, comunque, ci fanno soffrire. Non dobbiamo lagnarci, ma tesorizzare avidamente queste nostre ire e amarezze: ci serviranno per lenire il dolore il giorno che quella persona ci verrà in qualche modo a mancare.”

 

“Ogni lusso che ci si concede si deve pagare e tutto è un lusso, a cominciare dallo stare al mondo.”

 

“Non è che si esprima niente, scrivendo. Si costruisce un’altra realtà, che è parola.”

 

 “C’è qualcosa di più assurdo dell’amore? Se lo godiamo fino all’ultimo, subito ce ne stanchiamo, disgustiamo; se lo teniamo alto per ricordarlo senza rimorsi, un giorno rimpiangeremo la nostra sciocchezza e viltà di non aver osato.”

 

“La nostra fanciullezza, la molla di ogni nostro stupore, è non ciò che fummo ma che siamo da sempre.”

 

Cesare Pavese

Cesare Pavese (1908-1950) è fuor di dubbio uno degli autori più importanti della letteratura italiana, uno scrittore e poeta che si è affermato tra i grandi del Novecento e merita di essere scoperto e apprezzato anche dai lettori contemporanei.

Considerato uno degli interpreti più significativi del Novecento, Cesare Pavese ha raccontato nei suoi romanzi e nelle sue poesie, molte delle quali pubblicate postume, la realtà popolare e contadina, ma con uno sguardo sempre rivolto altre letterature europee. Fu tra i primi a interessarsi alla letteratura statunitense, di cui fu anche traduttore.

La raccolta che rivelò Pavese scrittore, “Lavorare stanca,  concentra e mette a fuoco un intero universo esistenziale, quello che sarà successivamente declinato nei romanzi e nei racconti.

La Torino dei viali, dei corsi, dei prati, delle sponde del Po, delle strade in salita fra siepe e muro, popolata da creature sradicate e notturne; una campagna che non è solo e necessariamente Langa, ma tende a trasfigurarsi in una dimensione mitica e primordiale; un io che rimane distinguibile, nell’irredimibilità della propria solitudine e nell’anelito amoroso e fantastico, pur se mimetizzato nel racconto di vicende altrui.

