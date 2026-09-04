10 frasi di Madre Teresa sulla carità per ritrovare il valore dei piccoli gesti ogni giorno

“L’amore è per oggi”: 10 frasi di Madre Teresa sulla carità che mostrano come piccoli gesti e attenzione all’altro possano davvero cambiare il mondo.

La carità vive spesso nei gesti più semplici: offrire un pasto, dedicare del tempo a chi è solo, ascoltare chi attraversa un momento difficile, accorgersi di una sofferenza che rischia di rimanere invisibile. Il 5 settembre, Giornata Internazionale della Carità, questi gesti acquistano un significato particolare e diventano l’occasione per riflettere sul valore della solidarietà e sull’impegno concreto verso chi ha bisogno di aiuto.

La data scelta dalle Nazioni Unite è legata alla figura di Madre Teresa di Calcutta, morta il 5 settembre 1997 dopo aver dedicato gran parte della propria vita ai poveri, ai malati, agli orfani e alle persone abbandonate. Nel 1979 ricevette il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno contro la povertà e la sofferenza. Proprio nell’anniversario della sua morte, l’ONU ha voluto celebrare ogni anno una giornata capace di mobilitare persone, associazioni e comunità attraverso attività solidali e di volontariato.

Nelle parole di Madre Teresa la carità prende la forma della vita quotidiana. Un pezzo di pane condiviso, una mano stretta, un bicchiere d’acqua, qualche minuto trascorso accanto a una persona sola diventano modi concreti per riconoscere il valore dell’altro. La povertà che incontrò nel corso della sua vita aveva molti volti: accanto alla fame di cibo vedeva quella di amore, di attenzione, di comprensione e di dignità.

In occasione dell’International Day of Charity, abbiamo scelto 10 frasi di Madre Teresa che permettono di entrare nel cuore del suo pensiero e, soprattutto, del suo modo di agire. Parole che riportano la solidarietà alla dimensione quotidiana e mostrano quanto possa contare ciò che ciascuno sceglie di fare per gli altri, anche attraverso un gesto apparentemente piccolo.

Il miracolo delle piccole cose: “cose ordinarie con amore straordinario”

Le frasi che abbiamo scelto sono tratte da Il miracolo delle piccole cose, pubblicato in Italia da Rizzoli nel 2016. Il volume nasce da un progetto legato al Mother Teresa Center ed è curato da padre Brian Kolodiejchuk, Missionario della Carità e postulatore della causa di canonizzazione di Madre Teresa.

L’idea da cui prende forma il libro è particolarmente significativa. Padre Kolodiejchuk racconta che, quando nacque il progetto di presentare Madre Teresa come “icona dell’amore tenero e misericordioso”, si decise di mostrarla soprattutto “in azione”. Le sue parole acquistano così forza accanto ai gesti che le accompagnarono, facendo emergere quella coerenza tra insegnamento e vita quotidiana che il curatore considera uno degli aspetti fondamentali della sua eredità.

Da qui deriva anche la struttura del volume. Il percorso segue le sette opere di misericordia corporale e spirituale, affrontate una alla volta. Ogni parte introduce il modo in cui Madre Teresa concepiva quella particolare forma di misericordia e raccoglie successivamente le sue parole, provenienti da fonti diverse: lettere indirizzate alle suore e ai membri della sua famiglia religiosa, scritti rivolti a collaboratori e amici, esortazioni e istruzioni alle consorelle, discorsi, interventi pubblici e interviste.

Alle sue parole si affiancano poi le testimonianze di chi ebbe modo di osservarla da vicino: consorelle che vivevano con lei, membri della sua famiglia religiosa, collaboratori, volontari e amici. Una parte di questi racconti proviene dalle dichiarazioni raccolte durante il processo di canonizzazione. Gli episodi sono stati mantenuti, spiega il curatore, il più possibile fedeli alle testimonianze originali, proprio per restituire attraverso situazioni concrete il modo in cui Madre Teresa si comportava con i poveri e con le persone che incontrava.

È in questa alternanza tra parole ed esempio che emerge uno dei fili più belli del libro: la capacità di Madre Teresa di fare «cose ordinarie con amore straordinario». Un pasto dato a chi aveva fame, dell’acqua offerta a chi aveva sete, una mano stretta, un malato accudito, una persona sola chiamata per nome diventano episodi attraverso i quali prende forma la sua idea di misericordia.

Per le 10 frasi sulla carità che seguono abbiamo scelto esclusivamente le parole di Madre Teresa riportate nel volume, utilizzando invece le testimonianze per ricostruire il contesto nel quale quelle parole prendono vita.

10 frasi di Madre Teresa sull’importanza di prendersi cura degli altri

Per Madre Teresa la fame aveva molti volti. C’era quella incontrata nelle strade di Calcutta e nei luoghi segnati dalla povertà, dove un pezzo di pane o un bicchiere d’acqua potevano diventare una necessità immediata. E c’era quella più difficile da vedere, che riconosceva nella solitudine, nell’abbandono e nel bisogno di sentirsi amati, desiderati, importanti per qualcuno.

Le parole raccolte in Il miracolo delle piccole cose attraversano continuamente queste diverse forme della sofferenza umana. Madre Teresa parte da ciò che vede e dalle persone che incontra: un bambino affamato, una famiglia che divide il poco riso ricevuto, un uomo solo che ritrova il calore di una mano, qualcuno che ha perso insieme agli abiti anche il senso della propria dignità.

Le 10 frasi che seguono raccontano questo percorso attraverso le sue stesse parole. La carità diventa pane, acqua, ascolto, presenza, rispetto, tempo donato. Ed è proprio passando da questi incontri che emerge uno dei pensieri più forti di Madre Teresa: accanto alla fame di pane esiste una fame d’amore capace di ferire altrettanto profondamente.

1. La fame d’amore che può fare più male della fame di pane

Esiste una fame molto più grande e molto più dolorosa: la fame d’amore, di sentirsi desiderati, di essere qualcuno per qualcuno.

Madre Teresa aveva conosciuto da vicino la fame provocata dalla povertà. Nelle pagine di Il miracolo delle piccole cose ricorda le persone che in Etiopia e in India arrivavano dalle Missionarie della Carità ormai allo stremo, tanto che alcune morivano poco dopo per la mancanza di cibo. Eppure, osservando ciò che accadeva anche in città come Roma e Londra, aveva riconosciuto un’altra forma di sofferenza: quella di chi possiede il necessario per vivere e sente di essere solo, rifiutato o dimenticato.

È dentro questa esperienza che nasce la sua riflessione sulla “fame d’amore”. Sentirsi desiderati, sapere di essere importanti per qualcuno, avere accanto una persona capace di accorgersi della nostra presenza diventano bisogni essenziali quanto quelli che riguardano il corpo. Madre Teresa arrivava così a parlare della solitudine come di una vera forma di povertà, particolarmente difficile da raggiungere perché spesso rimane nascosta.

Il suo pensiero prende una forma ancora più concreta nel racconto di un incontro avvenuto a Londra. Entrata nella casa di un uomo che viveva in condizioni terribili, Madre Teresa gli prese la mano. Quel gesto apparentemente minimo provocò una reazione che la colpì profondamente: l’uomo le disse che, dopo tanto tempo, sentiva nuovamente “il calore di una mano umana”.

La forza della frase sta proprio qui. La carità può cominciare dall’accorgersi della fame che una persona porta con sé, anche quando quella fame non chiede pane. Una telefonata, una visita, il tempo dedicato ad ascoltare, una mano tesa possono restituire a qualcuno la sensazione di essere ancora importante per un altro essere umano. Nel giorno dedicato alla carità, le parole di Madre Teresa riportano così l’attenzione anche sulle povertà che incontriamo ogni giorno e che spesso sono le più difficili da vedere.

2. L’amore appartiene al presente

L’amore è per oggi; i progetti sono per il futuro. Noi siamo qui oggi; quando il domani arriverà, vedremo cosa possiamo fare. Qualcuno ha sete oggi, ha fame oggi. Domani non li avremo più, se non diamo loro da mangiare oggi. Perciò concentratevi su quello che potete fare oggi.

Nelle parole di Madre Teresa il tempo della carità coincide con il presente. La fame e la sete che incontrava ogni giorno chiedevano una risposta immediata, capace di partire dalla persona che aveva davanti. Da qui nasce la distanza che avvertiva tra il tempo necessario per immaginare grandi progetti e quello, molto più urgente, di chi aveva bisogno di mangiare, bere o essere assistito in quel momento.

Il miracolo delle piccole cose restituisce continuamente questa dimensione concreta del suo modo di agire. Anche la presentazione editoriale di Rizzoli insiste sulla capacità di Madre Teresa di “tradurre l’amore in azione”, portando la propria idea di carità nella quotidianità e mettendo le esigenze di chi soffriva davanti a tutto.

Il centro della frase è racchiuso in poche parole: “Qualcuno ha sete oggi, ha fame oggi”. Madre Teresa riporta l’attenzione dalla dimensione generale della povertà alla vita di una singola persona. Il bisogno ha un volto e soprattutto ha un tempo: quello in cui viene incontrato.

Questa urgenza rende la sua riflessione vicina anche ai piccoli gesti della vita quotidiana. Una persona sola da chiamare, qualcuno che attraversa una difficoltà e ha bisogno di essere ascoltato, una richiesta d’aiuto alla quale possiamo rispondere appartengono al presente. Rimandare continuamente rischia di lasciare le buone intenzioni nel territorio dei progetti. “Concentratevi su quello che potete fare oggi” porta invece la carità dentro le possibilità concrete di ciascuno.

3. Quando amare significa essere disposti a dare qualcosa di sé

L’amore, per essere vero, deve far male.

È una delle frasi più nette di Madre Teresa e acquista il suo significato pieno nella storia che la accompagna. Il miracolo delle piccole cose racconta di una famiglia indù con otto figli che da giorni non aveva nulla da mangiare. Avvertita della situazione, Madre Teresa prese del riso e andò personalmente a portarlo nella loro casa.

La madre dei bambini ricevette il riso, lo divise e uscì portandone con sé una parte. Quando tornò, Madre Teresa le chiese dove fosse stata. La risposta la colpì: la donna sapeva che anche la famiglia musulmana che viveva accanto alla sua aveva fame e aveva deciso di condividere con quei vicini una parte del poco cibo appena ricevuto.

Madre Teresa vide in quel gesto qualcosa che andava oltre la semplice condivisione del riso. Quella donna conosceva la fame dei propri figli e proprio per questo riusciva a riconoscere con immediatezza la fame degli altri. Aveva ricevuto quanto le serviva e aveva scelto di privarsi di una parte di quel dono perché un’altra famiglia potesse mangiare.

È dentro questo episodio che le parole “L’amore, per essere vero, deve far male” trovano il loro senso. Il dolore di cui parla Madre Teresa è quello legato al dono di qualcosa che per noi possiede davvero un valore: tempo, energie, attenzione, risorse, presenza. La condivisione della donna acquista forza proprio perché nasce da una condizione di povertà e coinvolge qualcosa di cui lei stessa e i suoi bambini avevano bisogno.

La scena raccontata nel libro restituisce così una delle forme più concrete della carità: vedere nell’altro un bisogno che conosciamo e decidere di condividere ciò che abbiamo. Il valore del gesto, per Madre Teresa, nasce dalla parte di noi che scegliamo di mettere in ciò che doniamo.

4. La carità si riconosce anche dal modo in cui trattiamo gli altri

Il bicchiere d’acqua che date ai poveri, agli ammalati, il modo in cui reggete un moribondo tra le braccia, il modo in cui date il latte a un neonato, il modo in cui impartite insegnamenti a un bambino ignorante, il modo in cui date le medicine a un lebbroso […] il vostro atteggiamento e le vostre maniere nei loro riguardi: tutto ciò è l’amore di Dio nel mondo di oggi.

Un bicchiere d’acqua, il latte dato a un bambino, una medicina offerta a un malato: Madre Teresa sceglie immagini elementari per raccontare qualcosa che attraversa tutta la sua esperienza. La carità prende forma attraverso ciò che facciamo per una persona, ma anche attraverso il modo in cui scegliamo di farlo.

La frase compare nel capitolo dedicato al “dar da bere agli assetati”. Nelle parole di Madre Teresa, però, la sete si allarga presto oltre il bisogno fisico dell’acqua. Prendersi cura di qualcuno significa avvicinarsi alla sua fragilità, riconoscerla e accompagnare l’aiuto con un atteggiamento capace di conservarne la dignità. Per questo, nella stessa riflessione, mette sullo stesso piano le azioni compiute e “le maniere” con cui ci si rivolge a chi ha bisogno.

È un particolare importante. Dare del cibo, assistere un malato o aiutare una persona in difficoltà rappresentano gesti concreti; lo sguardo, le parole e l’attenzione con cui vengono compiuti possono trasformare quell’aiuto in una relazione. Nella spiritualità di Madre Teresa questa cura nasceva dalla convinzione di incontrare Cristo nelle persone più fragili, ed è proprio per questo che chiedeva alle sue consorelle di rendere visibile l’amore attraverso gli occhi, le azioni e i gesti.

Riletta oggi, la frase invita a guardare anche alla qualità dei piccoli gesti di solidarietà. Possiamo offrire tempo, assistenza, denaro o semplicemente una mano, ma conta anche la maniera in cui facciamo sentire l’altro mentre lo aiutiamo. La carità, nella prospettiva di Madre Teresa, passa così attraverso qualcosa che appartiene a tutti: la capacità di trattare una persona con attenzione, rispetto e delicatezza.

5. L’amore diventa visibile attraverso ciò che facciamo

Le persone vogliono più che mai vedere l’amore in azione attraverso le opere umili.

L’espressione “amore in azione” racchiude uno dei nuclei più riconoscibili del pensiero di Madre Teresa. Nel passo da cui è tratta, le “opere umili” sono legate a gesti essenziali: dare da mangiare a chi ha fame, avvicinarsi a chi soffre, toccare e servire i poveri con amore e compassione. La grandezza dell’azione, nella sua prospettiva, dipende dalla cura con cui viene compiuta.

Queste parole acquistano ancora più significato se lette alla luce della sua esperienza. Madre Teresa trascorse gran parte della propria vita accanto a persone per le quali i bisogni più elementari potevano diventare questioni quotidiane: un pasto, dell’acqua, delle medicine, qualcuno disposto a fermarsi. È proprio dentro questa concretezza che l’amore smette di rimanere un sentimento e diventa qualcosa che un’altra persona può realmente vedere e ricevere.

Le “opere umili” di cui parla possono sembrare piccole proprio perché raramente fanno rumore. Richiedono però attenzione: accorgersi di chi abbiamo vicino, dedicargli tempo, offrire ciò che possiamo, scegliere di esserci. Il valore del gesto nasce dalla capacità di rispondere a un bisogno reale, anche quando la risposta appare semplice.

La frase dialoga in modo particolarmente forte con la Giornata Internazionale della Carità. Solidarietà e cura prendono forma attraverso le scelte delle persone, delle comunità e di chi dedica tempo agli altri. Madre Teresa ci lascia un’immagine immediata per raccontarle: rendere l’amore visibile attraverso ciò che facciamo.

6. La dignità appartiene a ogni essere umano

Ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio.

È una frase breve, ma racchiude una delle convinzioni che guidano il modo in cui Madre Teresa guarda alle persone più fragili. Nel capitolo dedicato al “vestire gli ignudi”, la nudità assume infatti un significato più ampio della semplice mancanza di abiti: può diventare perdita della dignità, esclusione, abbandono, condizione di chi sente di non essere più guardato come una persona.

La radice di questo pensiero è profondamente cristiana. Per Madre Teresa, riconoscere nell’altro l’immagine di Dio significava attribuire a ogni vita un valore che rimane intatto anche nelle condizioni di maggiore vulnerabilità. È questa convinzione che orienta il suo modo di avvicinarsi ai malati, ai poveri e alle persone incontrate per strada.

Il verbo “vestire”, letto in questa prospettiva, acquista allora un significato ulteriore. Un abito può proteggere il corpo, ma restituire dignità significa anche prendersi cura di come una persona viene guardata, trattata e accolta. L’aiuto materiale e il riconoscimento dell’altro finiscono così per appartenere allo stesso gesto.

Anche fuori dalla dimensione strettamente religiosa, queste parole pongono una domanda molto concreta: come guardiamo una persona quando si trova nel momento di maggiore fragilità? La carità raccontata da Madre Teresa parte dal riconoscimento di un valore che la povertà, la malattia o la solitudine non possono cancellare. Prendersi cura dell’altro significa anche ricordargli, attraverso il nostro comportamento, che la sua dignità resta intatta.

7. La carità comincia dal modo in cui guardiamo gli altri

Quanto devono essere puri i nostri occhi e il nostro cuore per vederlo nei poveri.

Per Madre Teresa la capacità di aiutare nasce prima ancora del gesto. Nasce dallo sguardo. Nelle pagine di Il miracolo delle piccole cose, queste parole compaiono mentre riflette sulla necessità di riconoscere Gesù nelle persone che soffrono la fame e la solitudine. La radice del pensiero è quindi profondamente religiosa: vedere il povero significa, nella sua fede, riconoscere in lui la presenza di Cristo.

Al di là della dimensione spirituale, l’immagine degli “occhi e del cuore” racchiude una riflessione molto più ampia. Guardare qualcuno significa riuscire a vedere la persona prima della sua condizione: il malato prima della malattia, il povero prima della povertà, chi è solo prima della sua solitudine.

È proprio lo sguardo, del resto, a determinare molti dei nostri comportamenti. Possiamo passare accanto a una fragilità senza accorgercene oppure fermarci abbastanza a lungo da riconoscere che davanti a noi c’è qualcuno che ha bisogno di attenzione. Per Madre Teresa, la carità comincia anche da questa capacità di vedere ciò che rischia di diventare invisibile.

Dopo il pane, l’acqua, il dono e l’azione, Madre Teresa ci ricorda che prendersi cura degli altri richiede innanzitutto di accorgersi della loro presenza.

8. Abbiamo sempre qualcosa da offrire agli altri

Date quello che potete e, se non avete niente, date le vostre mani per servire e il vostro cuore per amare.

La forza di questa frase sta nella sua semplicità. Madre Teresa sposta l’attenzione da quanto possiamo dare a ciò che possiamo fare con quello che abbiamo. Il dono, nella sua visione, può essere materiale, ma può assumere anche la forma del tempo, della presenza e della disponibilità verso un’altra persona.

Nel passo del libro da cui sono tratte queste parole, Madre Teresa parla dell’incontro con chi ha fame e invita a non lasciare che la mancanza di mezzi diventi una ragione per voltarsi dall’altra parte. Accanto all’aiuto concreto compaiono infatti un sorriso, una parola di conforto, le mani messe al servizio degli altri e il cuore capace di amare.

L’immagine delle “mani per servire” rende il pensiero particolarmente efficace. Le mani rappresentano ciò che possiamo fare concretamente: preparare un pasto, assistere qualcuno, accompagnare una persona, dedicare tempo a chi ne ha bisogno. Il cuore richiama invece l’atteggiamento con cui quel gesto viene compiuto.

È anche una delle frasi che meglio restituiscono il significato dei piccoli gesti richiamati nel titolo dell’articolo. La carità non richiede necessariamente possibilità straordinarie. Può iniziare da ciò che ciascuno possiede già e decide di mettere a disposizione di qualcun altro. Madre Teresa trasforma così una domanda che rischia di bloccarci, “quanto posso fare?”, in una possibilità molto più concreta: che cosa posso dare di me?

9. La solitudine può diventare una forma di povertà

A Roma, Londra e in luoghi simili le persone muoiono di solitudine e amarezza.

Madre Teresa arriva a questa considerazione mettendo a confronto realtà molto diverse. Nelle pagine di Il miracolo delle piccole cose ricorda le persone incontrate in Etiopia e in India, dove la mancanza di cibo poteva portare alla morte, e volge poi lo sguardo verso città come Roma e Londra. Qui riconosce una sofferenza meno evidente, legata alla solitudine e all’amarezza.

Il confronto le permette di allargare il significato stesso di povertà. Accanto ai bisogni materiali esiste, nella sua esperienza, la condizione di chi non ha qualcuno accanto, di chi si sente dimenticato o escluso dalla vita degli altri. Una sofferenza difficile da individuare proprio perché può nascondersi dietro un’esistenza apparentemente normale.

La frase conserva una forza particolare anche oggi. La solitudine può riguardare un anziano che trascorre gran parte delle giornate da solo, una persona che attraversa un periodo difficile o qualcuno che, pur avendo molte relazioni intorno a sé, sente di non avere nessuno con cui condividere davvero ciò che vive. In questi casi la cura può cominciare da qualcosa di elementare: esserci, chiamare, ascoltare, dedicare tempo.

Madre Teresa riporta così la carità a una forma di attenzione che spesso non richiede grandi mezzi. A volte ciò che manca a una persona è proprio l’aiuto, la presenza, l’ascolto capace di farle sentire, anche solo per un momento, di non essere sola.

10. La domanda che ci impedisce di restare indifferenti

Eppure dimentichiamo, perché loro e non noi? Amiamo di nuovo, condividiamo, preghiamo che questa atroce sofferenza venga allontanata dalla nostra gente.

Queste parole nascono davanti a una delle forme più estreme di povertà incontrate da Madre Teresa. Nel passo raccolto in Il miracolo delle piccole cose ricorda ciò che aveva visto in Etiopia e in altri luoghi colpiti dalla fame: persone che morivano per la mancanza di un pezzo di pane o di un bicchiere d’acqua. Racconta di averne viste morire molte tra le proprie braccia e, proprio davanti a quella sofferenza, formula una domanda destinata a superare quel contesto: “perché loro e non noi?”

È una domanda che riduce improvvisamente la distanza tra chi soffre e chi osserva. Madre Teresa invita a riconoscere quanto possa essere fragile il confine che separa condizioni di vita profondamente diverse. La fame che colpisce un’altra persona smette così di essere qualcosa che appartiene soltanto a un luogo lontano e diventa una realtà davanti alla quale sentirsi chiamati in causa.

Subito dopo arrivano due parole decisive: “amiamo” e “condividiamo”. La compassione, nel suo pensiero, trova compimento quando produce una scelta concreta. Condividere significa accorgersi di ciò che abbiamo e decidere che una parte possa servire anche a qualcun altro, soprattutto quando quel qualcuno sta attraversando una condizione di bisogno.

La frase contiene anche la dimensione spirituale che accompagna tutta la vita di Madre Teresa: “preghiamo”. Amore, condivisione e preghiera appartengono qui allo stesso movimento verso l’altro, nato dalla consapevolezza che la sua sofferenza non può lasciarci indifferenti.

La lezione universale di Madre Teresa: accorgersi dell’altro

A distanza di anni, la forza delle parole di Madre Teresa sta forse nella semplicità della domanda che lasciano aperta: quanto siamo capaci di accorgerci davvero degli altri? La fame, la sete, la solitudine, il bisogno di essere ascoltati e la paura di sentirsi dimenticati appartengono a esperienze diverse, ma raccontano tutte qualcosa di profondamente umano: abbiamo bisogno gli uni degli altri.

La sua idea di carità nasce proprio da questo riconoscimento. Un essere umano smette di essere uno sconosciuto nel momento in cui la sua sofferenza riesce a interrogarci. Da qui acquistano valore il pane condiviso, il bicchiere d’acqua, una mano stretta, il tempo dedicato a chi è solo. La grandezza del gesto conta meno della capacità di vedere la persona a cui quel gesto è destinato.

È una lezione che supera il tempo e il contesto in cui Madre Teresa ha vissuto. Possiamo sentirci impotenti davanti alla vastità della povertà, delle guerre, delle disuguaglianze e delle solitudini del nostro tempo; nella vita quotidiana, però, esiste sempre uno spazio nel quale possiamo scegliere come comportarci con chi incontriamo. È lì che parole come solidarietà, cura e compassione smettono di essere principi astratti e acquistano un volto.

Forse è questo il significato più universale da ritrovare il 5 settembre, nella Giornata Internazionale della Carità: una società diventa più umana ogni volta che qualcuno riesce a riconoscere il bisogno di un altro e decide di non ignorarlo. Le parole di Madre Teresa continuano a ricordarci che, prima ancora dei grandi gesti, la cura comincia dall’attenzione.