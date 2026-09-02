Ripartire a Settembre: una frase di Cesare Pavese ci insegna a ricominciare con entusiasmo

Settembre è il vero capodanno emotivo. Attraverso la lezione di Cesare Pavese, scopriamo come ripartire con gentilezza, curiosità e leggerezza.

C’è una sottile magia che attraversa i primi giorni di settembre. Mentre la luce estiva si fa più calda e meno accecante, e le serate si tingono di un’aria (si spera) lievemente più fresca, sentiamo tutti una strana scossa interiore. Nonostante il calendario stabilisca che l’anno nuovo inizi ufficialmente il primo gennaio, la nostra mente e il nostro cuore sanno benissimo che il vero capodanno emotivo è adesso.

Settembre è la pagina bianca dopo mesi di distrazione, il momento in cui i bilanci estivi cedono il passo alle nuove promesse. Eppure, ripartire può fare paura. Il ritorno alle routine, agli impegni e alla solita frenesia rischia di schiacciare il desiderio di rinnovamento, trasformando la speranza in un senso di ansia indecifrabile.

Per ritrovare la bussola e affrontare questo mese con lo spirito giusto, viene in nostro soccorso una delle voci più intense e profonde della letteratura italiana: Cesare Pavese. Nel suo celebre diario “Il mestiere di vivere“, lo scrittore piemontese annotava una riflessione che suona oggi come un potentissimo manifesto di rinascita:

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, ad ogni istante.

Cesare Pavese e il valore di ogni inizio

In queste poche parole, Pavese capovolge la nostra prospettiva sul concetto di “inizio”. Spesso tendiamo a considerare le ripartenze come un dovere faticoso, un tributo necessario da pagare per tornare alla normalità dopo la pausa estiva. Ci concentriamo sull’incertezza del futuro o sul peso degli impegni che ci attendono, dimenticando che l’atto stesso di ricominciare racchiude in sé il massimo potere di autodeterminazione.

Cominciare significa che non siamo prigionieri del nostro passato, né degli errori commessi o dei progetti sfumati nei mesi precedenti. Ripartire a settembre non vuol dire semplicemente riprendere da dove avevamo interrotto, ma concedersi il lusso di reinventarsi, di posare la prima pietra di una nuova versione di noi stessi.

Come ritrovare l’entusiasmo della ripartenza

Ma come si traduce questa consapevolezza poetica nella vita quotidiana di inizio settembre? Come possiamo passare dalla malinconia della fine dell’estate all’entusiasmo della partenza?

Per accogliere qualcosa di nuovo, bisogna prima fare spazio. Settembre è il momento ideale per un vero e proprio “decluttering” dell’anima e degli spazi che viviamo. Prima di riempire l’agenda di nuovi propositi spesso irrealizzabili, dedichiamoci a selezionare ciò che merita davvero di far parte del nostro cammino. Chiediamoci cosa dell’anno appena passato ci ha appesantito e cosa, invece, ci ha nutrito. Ripartire richiede leggerezza: lasciamo andare i risentimenti, i compiti infruttuosi e le aspettative altrui per viaggiare con un bagaglio più snello.

Il passaggio dall’ozio estivo al ritmo lavorativo deve essere graduale, un vero atto di gentilezza verso noi stessi. La fretta di voler sistemare tutto e subito è il modo migliore per esaurire le energie in pochi giorni. Come ci insegna la natura, l’autunno non arriva di colpo: le foglie cambiano colore lentamente e le giornate si accorciano un grado alla volta. Impariamo ad accordare il nostro orologio interno a questi ritmi naturali, celebrando il valore della pazienza.

Come ritrovare la meraviglia nella quotidianità secondo Pavese

Pavese parla di iniziare “ad ogni istante”. La vera bellezza dell’inizio non risiede soltanto nei grandi stravolgimenti di vita, ma nel modo in cui guardiamo le piccole cose di ogni giorno. Ripartire a settembre può significare scoprire una strada diversa per andare al lavoro, dedicare venti minuti al mattino alla lettura con una tazza di tè caldo, o riscoprire il profumo di un quaderno intonso su cui annotare pensieri e idee. È nell’attenzione ai dettagli che si nasconde la gioia del ricominciare.

Il più grande ostacolo a un buon inizio è il perfezionismo. Spesso ci carichiamo di aspettative smisurate: vogliamo cambiare dieta, fare sport tutti i giorni, leggere due libri alla settimana e cancellare ogni cattiva abitudine fin da subito. Quando immancabilmente falliamo, subentra la frustrazione. Se invece sostituiamo l’ossessione per il risultato con la pura curiosità di scoprire dove ci porterà questo nuovo capitolo, la pressione svanisce. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno; dobbiamo solo esplorare le possibilità che il presente ci offre.

Un atto di fiducia verso noi stessi

Ripartire a settembre è, in fondo, un atto di fiducia verso noi stessi e verso la vita. Non importa quante volte siamo caduti, quanti progetti abbiamo visto sfumare o quante estati abbiamo salutato: la possibilità di ricominciare è sempre lì, intatta, a nostra disposizione. Accogliamo allora questo settembre non con la rassegnazione di chi torna in gabbia, ma con l’entusiasmo dell’esploratore che si affaccia su un nuovo territorio. Ricordiamoci, con le parole di Pavese, che vivere è l’arte di cominciare ad ogni istante. E non c’è momento migliore di questo per fare il primo passo.