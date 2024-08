DAMS: La Strage di Brescia raccontata a Venezia

Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Un gruppo di giovani del DAMS narrano in un documentario tra storia e memoria la Strage di Brescia del 1974

In occasione della 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il documentario “1974. La Strage di Brescia” realizzato dagli studenti del DAMS dell’Università Cattolica, sarà presentato venerdì 30 agosto alle ore 18:00 presso l’Hotel Excelsior, nella Sala Tropicana 2.

Questa proiezione speciale, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresenta un momento di riflessione e memoria storica in concomitanza con il 50° anniversario della strage di Piazza Loggia.

Il documentario sulla strage di Brescia raccontato dai giovani del DAMS

Il documentario, della durata di 94 minuti, è il frutto del lavoro di un gruppo di studenti del DAMS dell’Università Cattolica, sede di Brescia, coordinati da un team di docenti esperti. Tra questi, il Professor Massimo Locatelli, ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione, e Direttore Scientifico del Master in Ideazione e Produzione Audiovisiva, Cinematografica e per i Media Digitali (IPM) presso l’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED).

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione del progetto i docenti Marco Meazzini e Fabio Piozzi, insieme a varie istituzioni bresciane, come l’Archivio storico per la Memoria e il Comune di Brescia.

Diretto da Carlo Porteri, il quale ha anche curato la sceneggiatura insieme a Marco Danesi e Lorenzo Tonni, il documentario si propone come una profonda indagine sullo stragismo italiano, con un focus sulla tragica strage di Piazza della Loggia avvenuta il 28 maggio 1974.

Porteri, con il supporto della sua aiuto regista Marina Di Maggio, ha creato un’opera che non solo ricostruisce gli eventi storici, ma si pone come un autentico atto di amore verso la verità e la giustizia.

Il documentario è strutturato in sezioni che coprono un ampio arco temporale, partendo dal miracolo economico degli anni ’60 fino alla sentenza del 2015, che ha finalmente chiuso il lungo processo giudiziario legato alla strage. Tra le testimonianze raccolte, spiccano quelle di Manlio Milani, che perse la moglie Livia Bottardi, e di Alfredo Bazoli, orfano di Giulietta Banzi Bazoli.

Il documentario offre anche l’analisi del politologo Vittorio Emanuele Parsi e riflessioni di importanti figure locali come la sindaca di Brescia Laura Castelletti e la direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini.

La Strage di Brescia del 1974: Un attentato che ha sconvolto l’Italia

La strage di Brescia del 28 maggio 1974 è uno degli episodi più tragici della storia recente italiana.

Quel giorno, una bomba esplose durante una manifestazione antifascista in Piazza della Loggia, causando la morte di otto persone e ferendo oltre cento.

L’attentato si inserisce nel contesto degli “anni di piombo”, un periodo segnato da violenze politiche e atti terroristici in Italia.

La strage è stata attribuita a gruppi di estrema destra, e il lungo iter giudiziario per arrivare alla verità ha visto numerosi colpi di scena e rinvii, fino alla sentenza definitiva del 2015 che ha chiuso il caso.

Una Narrazione di Storia e Memoria

Un invito alla riflessione

Questa opera è un potente promemoria della necessità di mantenere viva la memoria storica e di comprendere le radici profonde di eventi che hanno segnato la società italiana. L’impegno dei giovani registi nel portare alla luce questi ricordi rappresenta un atto di coraggio e un invito a riflettere non solo sul passato, ma anche sulle sfide del presente e del futuro. Il loro lavoro ci ricorda che dietro ogni evento storico ci sono vite, storie personali che meritano di essere raccontate e ricordate.

L’evento sarà introdotto dal Professor Massimo Locatelli e vedrà gli interventi del regista Carlo Porteri, dell’aiuto regista Marina Di Maggio e dei produttori Anna Giada Altomare e Mario Congiusti di Another Coffee Stories.

La sessione sarà moderata da Cristiano Bolla di E-Duesse, garantendo una discussione approfondita sull’importanza di questo documentario nel contesto cinematografico e storico.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 agosto alle ore 18:00 presso la Sala Tropicana 2 dell’Hotel Excelsior, un’occasione imperdibile per riflettere insieme su un capitolo doloroso della storia italiana attraverso gli occhi e le voci delle nuove generazioni.

© Riproduzione Riservata