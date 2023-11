Torna un altro imperdibile appuntamento con Domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per promuovere il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese e permettere la sua fruizione a tutti i cittadini e le cittadine.

Fra le numerose mete che potrete visitare gratuitamente – un ricco elenco è disponibile nella sezione dedicata del sito del ministero -, spicca il Museo del Novecento, un gioiellino che vi condurrà alla scoperta di un pezzo di storia recente e di molto altro.

5 motivi per visitare il Museo del Novecento di Napoli

1. È sede di un curioso incontro

Il Museo del Novecento si trova in un luogo emblematico di Napoli, il Castel Sant’Elmo, nei secoli utilizzato come fortezza, castello, carcere.

La storia di quest’antichissima fortezza si perde nel tempo. Sappiamo per certo che, intorno al 1270, il castello era una residenza fortificata angioina e rispondeva al nome di Belforte e che, tra il 1537 e il 1547, fu rimaneggiato e gli fu conferita l’impianto stellare a sei punte che anche oggi riconosciamo ammirandolo.

Il primo motivo per cui vale la pena di visitare il Museo del Novecento è, quindi, la speciale commistione che lo caratterizza: un complesso museale che parla di contemporaneità abita in un luogo che trasuda storia, che esiste sin dalla notte dei tempi, e che racconta gli albori della città partenopea.

2. È scrigno di una porzione di patrimonio cittadino

Il Museo del Novecento è uno dei luoghi cardine di Napoli: se volete immergervi nei meandri di una città dalla storia e dalla cultura millenaria, non potete mancare questa tappa.

In esposizione permanente, troverete infatti 170 opere, realizzate da 90 artisti napoletani e da alcuni autori che, seppur non partenopei, hanno intessuto un legame speciale con la città. L’intento del percorso è infatti quello di documentare il movimento artistico e culturale del Novecento napoletano.

La collezione del Museo del Novecento è formata da opere di proprietà pubblica, da donazioni degli artisti o degli eredi e di prestiti a lungo termine da parte di collezionisti.

Questo luogo racconta due volte la storia di Napoli: nel percorso espositivo, che raccoglie le testimonianze artistiche che vanno dal 1910 al 1980, e nella sua sede, il suggestivo castello angioino che sta a guardia del Vomero.

3. È un museo in cui l’arte vive a 360 gradi

Spesso si ha una forma d’arte preferita. Per molti è la pittura, per altri la fotografia, per altri ancora la scultura. Tendiamo, quindi, a recarci in musei tematici, in cui viene privilegiata una forma espressiva piuttosto che un’altra.

Il bello del Museo del Novecento è che il percorso espositivo ospita insieme opere scultoree, pittoriche e grafiche. Un crogiolo artistico che permette a noi visitatori di muoverci in modo dinamico alla scoperta delle forme espressive e, perché no, delle nostre naturali inclinazioni.

4. È uno dei luoghi del contemporaneo

Negli ultimi anni, il Museo del Novecento è diventato un’importante sede di arte e cultura anche a livello sperimentale: è stato inserito fra i luoghi del contemporaneo del Ministero della Cultura, e vi si svolgono periodicamente incontri su temi e problematiche collegate alla cultura contemporanea.

Dal 2011, è stato istituito il concorso internazionale per giovani artisti “Un’opera per il Castello”, che premia il progetto artistico più meritevole e ne finanzia la realizzazione.

Infatti, al Museo del Novecento potrete trovare anche una serie di suggestive installazioni create ad hoc da importanti artisti e dei vari vincitori del concorso.

5. È un meraviglioso punto panoramico

Siccome sappiamo che l’occhio vuole la sua parte e che ammirare una città come Napoli da un punto panoramico ha sempre il suo fascino, abbiamo pensato a un’ultima ottima ragione per cui dovreste visitare il Museo del Novecento e il Castel Sant’Elmo: situato nel cuore del Vomero, questo luogo vi permetterà di contemplare la bellezza del capoluogo partenopeo dall’alto.

Affacciandovi dalla monumentale fortezza medievale, riuscirete a godere di un panorama mozzafiato sul mare e a contemplare insieme il Vesuvio, le isole, i Campi Flegrei e i monti del Matese.

