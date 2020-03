La Mostra Raffaello.1520-1483 si svela online

La tanto attesa mostra di Raffaello.1520-1483 finalmente può essere visitata, ma solo in rete. E’ stato enorme l’impegno degli organizzatori, immaginiamo durato anni, per regalare agli amanti dell’arte un evento senza precedenti. Sacrifici purtroppo andati per adesso persi, per colpa di questo maledetto Coronavirus.

La grande mostra è dedicata a Raffaello Sanzio in occasione del 500esimo anniversario dalla sua morte. la mostra era tra gli eventi più attesi del 2020 in Italia e anche in Europa. L’esposizione è stata realizzata dalle Scuderie del Quirinale insieme alle Gallerie degli Uffizi, con la curatela di Marzia Faietti e Matteo Lafranconi con il contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro. Hanno collaborato al progetto la Galleria Borghese, il Parco Archeologico del Colosseo e i Musei Vaticani.

Ma, adesso è possibile poter almeno poter godere la magia di questo avvenimento, grazie ad un video fruibile da casa. Le Scuderie del Quirinale svelano la mostra evento Raffaello.1520-1483 con il video-racconto dell’esposizione, disponibile sul sito internet e sugli account social dello spazio espositivo.

Raffaello.1520-1483, mostra con oltre 200 capolavori

La visita virtuale accompagnerà i partecipanti in una passeggiata tra le sale, custodi di oltre 200 capolavori provenienti da tutto il mondo. Un modo per consentire al pubblico di ammirare, anche a distanza, lo splendore dell’arte di Raffaello e la grandiosità del progetto espositivo, nell’intento di condividere cultura e bellezza con il maggior numero possibile di persone.

“In un momento così difficile, è importante che le istituzioni culturali facciano la propria parte e rendano accessibile a tutti l’arte di cui sono custodi. Le Scuderie del Quirinale rispondono a questa chiamata proponendo un palinsesto di attività online che, a partire dalla visita virtuale, permetterà di conoscere e di ammirare la maestria di Raffaello e le tante opere riunite eccezionalmente in questa grandiosa esposizione” ha dichiarato Mario De Simoni, Presidente Ales – Scuderie del Quirinale.

Raffaello.1520-1483, ecco il video della mostra

© Riproduzione Riservata