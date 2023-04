“Inside Monet”, la prima mostra en plein air per scoprire Claude Monet con la Realtà Virtuale

Il creatore della pittura en plein air tutto da scoprire attraverso un percorso all’aperto a Milano con l’ausilio della Realtà Virtuale: è la filosofia che ha dato vita ad “Inside Monet“, l’imperdibile mostra en plein air organizzata dalla start up Way Experience e fruibile già dallo scorso fine settimana. Un’occasione unica per scoprire, attraverso un’esperienza immersiva ed innovativa, uno dei pittori più celebri e amati di tutti i tempi stando all’aria aperta, in un “museo impossibile”.

