Giugno 2023, 5 mostre da non perdere in tutta Italia

Con il mese di giugno sono in arrivo interessanti appuntamenti con la cultura. Ecco 5 mostre d'arte e fotografia da non perdere questo mese in tutta Italia!

Il mese di giugno ci riserva importanti appuntamenti con la cultura: dal percorso aretino dedicato ad Afro e alla sua produzione artistica all’esposizione di Roma incentrata sulla celebre fotografa e fotoreporter Letizia Battaglia, ecco le mostre d’arte da non perdere a giugno!

5 mostre da non perdere a giugno 2023

“Afro. Dalla meditazione su Piero Della Francesca all’informale“, alla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Arezzo

La prima mostra che vi segnaliamo verrà inaugurata il 2 giugno ad Arezzo. Si tratta di una retrospettiva dedicata ad Afro, poliedrico artista originario di Udine.

Partendo dalla dichiarazione dello stesso Afro di fronte alle opere di Piero della Francesca, l’esposizione è volta ad indagare i rapporti tra Afro, la pittura classico-rinascimentale e i grandi maestri del passato, focalizzandosi in particolar modo sulla tematica della pittura murale, che occupa una posizione privilegiata nella produzione di Afro e che costituisce per molti aspetti ancora una ricerca inedita sull’artista.

Gli spazi della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo, adiacenti la Chiesa di San Francesco – che conserva il famoso ciclo delle Storie della Vera Croce di Piero della Francesca e che costituisce la prima tappa e la premessa alla mostra di Afro, ospiteranno un raffinato percorso di lavori appartenenti a una delle stagioni più interessanti dell’arte di Afro, che si riteneva un «pittore classico» e che, nel superamento del confine tra astrazione e figurazione, rielaborò il tonalismo veneto, la luminosità e le trasparenze del Tiepolo, i volumi del Mantegna, la spazialità e l’impassibile razionalità pittorica di Piero della Francesca.

“Julio Larraz. The allegory of dreams“, alla Galleria Contini di Venezia

Per gli appassionati di pittura, un altro imperdibile appuntamento che verrà inaugurato proprio a giugno: “Julio Larraz. The allegory of dreams” consiste in un’antologica di Julio Larraz dalle atmosfere metafisiche e surrealiste.

L’ampia retrospettiva mira a celebrare la sua carriera attraverso un’accurata selezione di olii su tela, disegni ed acquerelli realizzati dagli anni ’80 ad oggi, ripercorrendo la vivace ed ironica produzione dell’artista. I dipinti tracciano il profilo di un autore geniale e poliedrico che si dimostra in grado di affrontare tematiche diverse, tutte accomunate da un linguaggio onirico e surreale, ma sempre legato a temi di attualità.

Opere fortemente suggestive dal punto di vista visivo ed emotivo, caratterizzate da ampie pennellate di colori brillanti e calde luci tipiche delle ambientazioni del Sudamerica, rendono la sua arte immediatamente riconoscibile. La parodia, la caricatura, i paesaggi, la passione per i ritratti e le figure femminili, così come le nature morte e le tematiche politiche e sociali che contraddistinguono il suo lavoro, sono affrontate con uno sguardo curioso e del tutto personale, capace di provocare nello spettatore un senso di stupore.

“China Now“, allo Spazio C.AR.M.E di Brescia

Dal 1° giugno fino al 3 settembre avrete l’imperdibile occasione di conoscere ed immergervi nell’arte e nella cultura cinese grazie ad un’interessante mostra allestita allo Spazio C.AR.M.E di Brescia.

Gli artisti cinesi contemporanei dimostrano che la cultura non ha confini e che l’arte è uno straordinario strumento di conoscenza di mondi lontani, tra tradizione e innovazione, tra Yin e Yang.

Grazie a un progetto di BELLEARTI e C.AR.M.E arriva a Brescia “China Now”: dipinti, fotografie, sculture e video esposti per la prima volta in Italia e provenienti da una delle più importanti collezioni al mondo, quella dello svizzero Uli Sigg, che raccoglie circa 3.000 opere d’arte contemporanea cinese e non solo.

“Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Rivoluzionari, controversi, Futuristi!”, al MAXXI di Roma

Mix fra esposizione e proiezione per il prossimo evento da non perdere a giugno, “Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Rivoluzionari, controversi, Futuristi!”, accolta negli spazi del MAXXI di Roma.

In occasione della riapertura della casa d’artista di Giacomo Balla, una rassegna dedicata a due straordinari protagonisti della storia del Futurismo. Prodotti da ARTE.it Originals in collaborazione con RAI Cultura, i due documentari in proiezione sono firmati da Piero Muscarà, Franco Rado ed Eleonora Zamparutti.

“Letizia Battaglia. Senza fine”, alle Terme di Caracalla di Roma

Infine, vi segnaliamo una splendida mostra dedicata alla fotografa e fotoreporter Letizia Battaglia.

Nel trentesimo anniversario degli attentati mafiosi a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro, le Terme di Caracalla accolgono una mostra omaggio alla fotografa siciliana, paladina dei diritti civili.

Una selezione di 92 fotografie di grande formato riassume cinquant’anni del lavoro fotografico (1971-2020) di Battaglia con immagini iconiche, meno conosciute o inedite. Senza percorsi prefissati, la mostra si lascia scoprire attraverso la visita al monumento: a un focus narrativo all’interno della monumentale natatio, le Terme di Caracalla aggiungono con questa esposizione due nuovi ambienti dove sono esposti altri nuclei fotografici.