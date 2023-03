Genova, cosa vedere nella capitale italiana del libro del 2023

Sarete a Genova questo fine settimana? Ecco qualche suggerimento per trascorrere un week-end all'insegna dell'arte e della cultura nella capitale italiana del libro designata per quest'anno!

Genova è una città bellissima, in cui è possibile godere della vista del mare e al contempo delle montagne. Ricca di storia e di meraviglie artistiche, Genova è il capoluogo della regione ligure e costituisce una delle città simbolo del Nord Italia. Visitarla tutta in un solo fine settimana è difficile. Noi, in questo articolo, vi raccontiamo alcune delle attrazioni più suggestive del luogo e le mostre da non perdere questo weekend nella città che si è aggiudicata il titolo di Capitale italiana del Libro per il 2023!

Genova, una città ricca di storia

Se vi trovate a Genova per la prima volta, vi suggeriamo di recarvi in zona Piazza Dante, in uno dei centri della città. Questo luogo vi permetterà di immergervi nel ricco passato del capoluogo ligure, addentrandovi in particolare nella sua storia medievale con la casa abitata da Cristoforo Colombo durante l’infanzia e il suo bel chiostro e la monumentale Porta Soprana, accesso alla città medievale da Levante, costruita dai genovesi fra il 1155 e il 1158.

Anche la Chiesa di Santo Stefano, la Lanterna di Genova ed il magnifico Palazzo di San Giorgio sono fra le testimonianze più belle della storia di Genova. E se invece avete voglia di visitare una meta insolita e poco battuta dai turisti, non possiamo che suggerirvi una capatina all’Antica Farmacia Erboristica Sant’Anna dei Frati Carmelitani Scalzi, un’occasione per scoprire l’antica arte dell’erboristeria ed acquistare dei souvenir originali.

Due mostre da non perdere a Genova questo fine settimana

“Sabine Weiss, la poesia dell’istante“, al Palazzo Ducale

Se vi trovate a Genova questo fine settimana, non potete perdere l’occasione di visitare la mostra fotografica dedicata a Sabine Weiss, una delle più grandi artiste della fotografia umanista francese insieme a Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat, Brassaï e Izis.

Scomparsa nel 2021 all’età di 97 anni, Weiss è stata l’unica fotografa donna del dopoguerra ad aver esercitato questa professione così a lungo e in tutti i campi della fotografia, dai reportage ai ritratti di artisti, dalla moda agli scatti di strada con particolare attenzione ai volti dei bambini, fino ai numerosi viaggi per il mondo. Weiss ha partecipato attivamente alla costruzione di questo progetto espositivo, aprendo i suoi archivi personali conservati a Parigi, per raccontare, per la prima volta in maniera ampia e strutturata, la sua straordinaria storia e il suo lavoro.

Attraverso oltre 120 stampe e numerosi documenti e riviste dell’epoca la mostra ripercorre l’intera carriera di Weiss, dagli esordi nel 1935 agli anni ’80. Fin dall’inizio, Sabine Weiss, come testimoniano in mostra le foto dei bambini e dei passanti, dirige il suo obiettivo sui corpi e sui gesti, immortalando emozioni e sentimenti, in linea con la fotografia umanista francese. È un approccio dal quale non si discosterà mai, come si evince dalle sue parole: «Per essere potente, una fotografia deve parlarci di un aspetto della condizione umana, farci sentire l’emozione che il fotografo ha provato di fronte al suo soggetto».

“Man Ray. Opere 1912-1975“, al Palazzo Ducale

Fotografie, disegni, dipinti, sculture e film: oltre trecento opere esposte a Palazzo Ducale raccontano il lavoro e la vita di un genio del Novecento, Emmanuel Radnitzky, in arte Man Ray.

Passato alla storia come uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, Man Ray è stato anche uno straordinario pittore, scultore e regista d’avanguardia, la cui poetica è stata caratterizzata fin dagli esordi dall’ironia, dalla sensualità e dalla volontà di sperimentare, di rompere gli schemi e creare nuove estetiche.

La mostra monografica, articolata in sette sezioni, ripercorre cronologicamente la biografia dell’artista evidenziano gli aspetti innovativi e originali della sua opera all’interno dei contesti culturali in cui ha operato.