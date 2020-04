Franceschini: la cultura per costruire un Rinascimento globale

Dario Franceschini mette al centro la cultura quale spinta alla grande crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus. “Lavoriamo insieme sotto la guida Unesco per trasformare questa crisi drammatica in uno strumento per un nuovo rinascimento globale attraverso la cultura, la ricerca e l’educazione”.

Un appello lanciato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell’ambito della riunione virtuale dei Ministri della Cultura Unesco convocata dalla organizzazione internazionale. Un incontro promosso per discutere l’impatto della pandemia sul mondo della cultura.

Franceschini, un incontro per dare risposte alla pandemia

L’incontro ha permesso di condividere le misure messe in atto nei diversi Paesi. Nello specifico la riunione virtuale si è posta il fine di sostenere i lavoratori dell’industrie creative e le istituzioni culturali in questa difficile circostanza.

Un meeting nato per incoraggiare lo scambio di esperienze tra i paesi colpiti per primi e quelli in cui la crisi è ancora in fase di sviluppo. Ma, ha avuto anche il fine di orientare le misure di prevenzione e anticipare o mitigare l’impatto delle misure di contenimento della pandemia. Sono state infine discusse le possibili raccomandazioni per alleviare l’impatto della crisi sanitaria sul settore culturale a breve, medio e lungo periodo.

“La situazione complessiva – ha sottolineato Franceschini nel corso del suo intervento – richiede ora sforzi massicci da parte di tutti gli attori coinvolti. Le iniziative da intraprendere devono oltrepassare i confine dei singoli paesi e devono essere guidate dalla solidarietà e dal mutuo soccorso. Ancora una volta, persino in questa crisi, constatiamo come siano interdipendenti le nostre società. È pertanto necessaria una risposta globale, coordinata e sostenuta per affrontare una sfida globale”.

Franceschini, un aiuto concreto al settore cultura

Secondo Franceschini, “dobbiamo aiutare il settore culturale sia attraverso misure di sostegno sociale ed economico, sia fornendogli strumenti innovativi connessi alle nuove tecnologie. Bisogna accrescere la straordinaria capacità di innovazione dei nostri cittadini, la loro volontà di prevalere sulla pandemia e di lavorare insieme per il bene commune”.

Ha concluso infine Dario Franceshini, “è nostro dovere cogliere le opportunità e identificare le soluzioni che possono far superare la crisi e sostenere il recupero. Lo dobbiamo alle nostre comunità, che in questi mesi difficili hanno trovato nella cultura un porto sicuro”.

