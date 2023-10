Come visitare una mostra d’arte, la guida definitiva per un’esperienza da ricordare

Visitare una mostra è sempre un'esperienza arricchente. Per renderla un'occasione speciale basta davvero poco: ecco 5 consigli per godersi una mostra in tutta la sua unicità.

Si prenota un ticket, si entra al museo, si esplora la mostra d’arte – o di fotografia – designata per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito. Ma poi, cosa rimane?

Visitare una mostra può rappresentare un momento di grande crescita personale, un piccolo gioiello da aggiungere alla collezione di frammenti preziosi della nostra esistenza. Basta solo essere preparati…

Ecco, perciò, la guida definitiva con i 5 consigli per un’esperienza memorabile.

5 preziosi consigli per visitare una mostra d’arte o di fotografia

1. Le presentazioni sono sempre una buona idea

Entrare in un museo o in una galleria d’arte senza alcuna aspettativa e non avendo idea di cosa stia per catturare i nostri sensi ha sempre il suo fascino. Ma cosa ci rimane della mostra d’arte che abbiamo visitato se non le nostre supposizioni e sensazioni?

Il primo, immancabile suggerimento per rendere la visita ad una mostra un’esperienza indimenticabile è quello di “fare le presentazioni”. Che sia d’arte o di fotografia, personale o collettiva, antologica o retrospettiva, una mostra d’arte nasce sempre per comunicare un messaggio.

Avere consapevolezza del tema da cui essa nasce e si sviluppa, e magari rintracciare qualche aneddoto sull’artista che espone o che è esposto costituiscono due delle pratiche più importanti per avere chiare quantomeno le coordinate principali di ciò che state andando a visitare.

Vi suggeriamo di visitare il sito dedicato alla mostra che avete scelto di andare a vedere, di leggere il comunicato stampa e di scoprire qualcosa sull’autore oggetto del percorso espositivo. Potrete così godere a 360° della vostra visita, perché informati e, soprattutto, preparati.

2. Il luogo che abitiamo dice tanto di noi

La nostra casa rivela tanto di noi. Lo stile, la disposizione dei mobili, le decorazioni, gli odori…

Così, lo stesso principio potrebbe spesso applicarsi alle esposizioni che visitiamo: la sede di una mostra d’arte o fotografia è pensata, progettata, allestita per ospitare una o più opere d’arte in modo da rendere loro giustizia nel migliore dei modi.

Quando andate a visitare una mostra, non limitatevi mai all’osservazione delle sole opere esposte: anche la loro sede è parte integrante del percorso espositivo e, la maggior parte delle volte, l’allestimento è l’elemento che rende un evento culturale più allettante e curato di un altro.

3. “Buona compagnia dimezza la via”

Il terzo e il quarto suggerimento si sviluppano attorno allo stesso tema: la compagnia.

Pensate alle vostre esperienze passate. Cosa ha reso più o meno piacevole la visita a una mostra d’arte? Di sicuro, fra i fattori esterni da considerare il primo è la compagnia.

Selezionate con cura i vostri accompagnatori, perché da questa delicata operazione potrebbe dipendere l’intera visita. L’arte condivisa è una ricchezza inestimabile, ma non sempre è possibile trovare qualcuno con cui sperimentare questa piccola gioia quotidiana. Perciò non ci resta che passare al quarto punto.

4. L’arte della solitudine

E qui giungiamo a una questione spinosa. In molti temono la visita ad una mostra in solitaria, così come sono restii all’idea di una cena o di una serata al cinema in compagnia di se stessi, che sia per imbarazzo, vergogna o paura dei giudizi altrui.

Ma, se solo vi deste una possibilità, scoprireste che quella della solitudine non è solo un’arte, ma anche un’esperienza irripetibile. Al giorno d’oggi non abbiamo molte occasioni di entrare in contatto con il nostro io più profondo.

La visita ad una mostra d’arte in solitaria rappresenta un momento magico, che almeno ciascuno di noi dovrebbe vivere almeno una volta nella vita.

5. Del tempo e del suo valore

Lo abbiamo tenuto come ultimo punto, ma è forse il consiglio più importante presente in questa piccola guida, e non vale soltanto per la visita al museo.

Il tempo. Quanto è veloce, fugace e prezioso, il tempo? Ricordate sempre il suo valore, perché i minuti che state vivendo adesso non ritorneranno mai più indietro. Non sprecateli mai.

Il tempo che dedicate a una mostra – così come quello dedicato alla lettura o al cinema – è una finestra sul mondo, che vi permette di aprire occhi, mente e cuore a scenari nuovi e inaspettati. Non andate mai ad una mostra d’arte o fotografia con l’ansia del ticchettio dell’orologio o con l’ansia di un appuntamento subito dopo essere usciti dal museo.

Dedicate all’arte il giusto tempo, e il giusto spazio.

