I 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa

Il portale Musement ha stilato una classifica dei 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa.

Per realizzare la ricerca, sono stati analizzati oltre 3.800 luoghi d’interesse in tutta Europa, per poi selezionare i 30 castelli più famosi del Vecchio Continente, basandosi sul numero di recensioni ricevute su Google.

Tra i luoghi più importanti del monumento va senza dubbio ricordata la Cattedrale di San Vito, una grande chiesa in stile gotico dove venivano incoronati i sovrani Boemi, l’antico Palazzo Reale, che include la Sala Vladislao, e il Vicolo d’Oro, con le sue pittoresche case colorate.

Buckingham Palace è la residenza ufficiale del re a Londra. Ogni estate, per la durata di 10 settimane, è possibile visitare alcune aree del palazzo, tra cui le preziose State Rooms, composte da 19 stanze arredate con tesori appartenenti alla Collezione Reale e decorate con opere di famosi artisti, come Rembrandt e Van Dyck.

Situato sulla collina di Wawel, con vista sul fiume Vistola, questo castello è stato per secoli la residenza reale della Polonia.

Nella zona dei Palazzi Nasridi, costruiti dagli stessi sultani, spiccano la splendida facciata del Palazzo di Comares e il maestoso cortile del Palazzo dei Leoni. Da non perdere anche il Generalife, l’Alcazaba e il Palazzo di Carlo V.

Questo enorme complesso monumentale, composto da palazzi, giardini e fortezze, è un luogo ricco di storia. Non sorprende quindi che l’antica residenza dei sultani Nazarì e dei re di Castiglia sia diventata uno dei luoghi più visitati di tutta la Spagna.

Durante una visita si possono scoprire i drammatici eventi storici che qui hanno avuto luogo, come l’esecuzione di Anna Bolena e la scomparsa del Principe Edoardo V e di suo fratello, il Duca di York, e si può ammirare più da vicino i Gioielli della Corona, una magnifica collezione di oltre 23.000 pietre preziose.

Nel corso della sua lunga storia, questa fortezza sulle rive del Tamigi ha avuto diversi utilizzi: è stata una prigione, un palazzo reale, un’armeria e la camera del tesoro per i gioielli della Corona.

Al suo interno sono visitabili alcune aree e stanze, come la Sala del Trono, il Salone Gasparini, la Sala degli Alabardieri, l’Armeria Reale e la Cappella Reale.

Esteso su circa 135.000 metri quadrati e con 3.418 stanze, il Palazzo Reale di Madrid è la più grande residenza reale dell’Europa occidentale. Nonostante venga utilizzata solo per ricevimenti ed eventi ufficiali, si tratta della residenza ufficiale del Re di Spagna, che tuttavia vive stabilmente insieme alla Regina nel Palazzo della Zarzuela.

I Gioielli della Corona, chiamati anche Honours of Scotland, la Pietra di Scone, su cui venivano incoronati i re scozzesi, e il “Mons Meg”, un enorme cannone del XV secolo, sono solo alcune delle tante sorprese custodite all’interno delle mura del castello.

Quest’imponente fortezza, arroccata su una collina nel cuore della capitale scozzese, è nota per essere il luogo più infestato della Gran Bretagna. Dimora di re e regine per secoli, oggi al suo interno si può visitare la Saint Margaret’s Chapel, che risale al XII secolo ed è l’edificio più antico di Edimburgo.

Oggi quest’inquietante fortezza, situata a 30 km da Brașov (Transilvania), è il castello più popolare della Romania, e le ragioni certo non mancano.

Sebbene Vlad Tepes, il personaggio su cui Bram Stoker ha basato il suo famoso romanzo Dracula, non abbia mai realmente vissuto in questo castello, la sua somiglianza con quello descritto dallo scrittore è tale da fargli guadagnare il soprannome di “castello di Dracula”.

Grazie all’armonia e alla bellezza della sua architettura, pare che Neuschwanstein sia stata la fonte d’ispirazione per Disney nel disegnare il suo iconico castello della Bella Addormentata.

L’ammirazione del monarca per Richard Wagner lo ha portato a decorare il castello con alcuni dipinti ispirati alle opere del compositore.

La fortezza è costruita in stile medievale ed era dotata di tutti i comfort dell’epoca, tra cui il riscaldamento centralizzato con aria calda, l’acqua corrente e persino i servizi igienici, con scarico automatico.

Situato nella Gola di Pöllat, questo castello fiabesco è stato ideato da re Ludovico II di Baviera, anche noto come il “Re Folle” o “Re Cigno”.

Il Castello di San Giorgio si erge maestoso sulla collina più alta della capitale portoghese, offrendo a chi sale fino in cima una vista mozzafiato sul fiume Tago e sui tetti di Lisbona.

Originariamente eretto come mausoleo per l’imperatore Adriano e la sua famiglia intorno al 123 d.C., questo castello è stato testimone di quasi 2.000 anni di storia romana, svolgendo diversi ruoli nel corso della sua lunga storia, tra cui quello di prigione e di residenza papale.

Al suo arrivo nel paese, re Ferdinando II si innamorò perdutamente di Sintra e decise quindi di acquistare le rovine del Monastero di San Girolamo. Mescolando elementi architettonici gotici, egiziani, moreschi e rinascimentali, riuscì a trasformare il sito storico in uno spettacolare palazzo degno delle fiabe.

Un palazzo colorato nel bel mezzo della catena montuosa di Sintra, il Palacio da Pena è un esempio emblematico dello stile romantico del XIX secolo in Portogallo.

Il Real Alcázar è il più antico palazzo reale ancora in uso in Europa. Le sue origini risalgono al X secolo, quando il califfo di Cordova Abd al-Rahman III ordinò la costruzione di un nuovo centro governativo a Siviglia.

Ecco gli altri Castelli e Palazzi reali della Top 30

16. Palazzo Diocleziano (Croazia), 68516

Il palazzo di Diocleziano è uno dei monumenti meglio conservati dell’architettura romana. Fu costruito come sintesi di una sfarzosa villa imperiale e di un accampamento militare romano (castrum), diviso in quattro parti da due strade principali.

La metà meridionale del palazzo era destinata all’imperatore, al suo appartamento e al corrispettivo cerimoniale ufficiale e religioso, mentre la parte settentrionale era prevista per guardia imperiale, soldati, servitù, magazzini ecc.

Il palazzo è una costruzione rettangolare (circa 215m x 180m) con quattro grandi torri angolari e quattro torri più piccole e una porta su ciascun muro.

Nella parte inferiore delle mura non ci sono aperture mentre il piano superiore si apre in un portico monumentale sulla facciata meridionale e corridoi con finestre ad arco lungo gli altri tre lati.

Nel corso dei secoli gli abitanti del palazzo, e dopo anche i cittadini di Spalato, hanno adattato questi spazi alle loro esigenze, sicché gli edifici all’interno e le mura esterne con le torri hanno cambiato notevolmente il loro aspetto originale, ma i contorni del palazzo sono ancor oggi ben visibili.

**********************

17. Castello Sforzesco (Milano – Italia), 66327

È un grande complesso fortificato poco fuori dal centro storico della città meneghina.

Fu eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, divenuto da poco Duca di Milano, sui resti di una precedente fortificazione medievale del XIV secolo nota come Castello di Porta Giovia (o Zobia).

Nella stessa area in cui era il Castello di Porta Giovia sorgeva in epoca romana il Castrum Portae Jovis, una delle quattro fortificazioni difensive della Milano romana.

Notevolmente trasformato e modificato nel corso dei secoli, il Castello Sforzesco fu, tra il Cinquecento e il Seicento, una delle principali cittadelle militari d’Europa.

Restaurato in stile storicista da Luca Beltrami tra il 1890 e il 1905, è oggi sede di istituzioni culturali e di importanti musei. È uno dei più grandi castelli d’Europa nonché uno dei principali simboli di Milano e della sua storia.

Il complesso oggi ospita una bellissima Pinacoteca, il Museo Archeologico (diviso in Museo della Preistoria e Museo Egizio), esposizioni varie, biblioteche e archivi. Inoltre, l’ampio spazio occupato dalla fortezza è usato anche per mostre temporanee, corsi, incontri e conferenze.

L’antica Piazza d’Armi all’esterno è il famoso Parco del Sempione, una delle aree verdi più vaste di Milano.

**********************

18. Castello di Peñíscola (Spagna), 58497

l castello è situato nella zona più elevata della città. Costruito dai templari sui resti dell’antica cittadella araba, fu eretto con muri di pietra lavorata.

La maggior parte delle stanze sono sormontate da volte a botte. Si tratta di una costruzione sobria e solida.

Il Papa Luna, dopo il suo trasferimento a Peñíscola nel 1411, trasformò il castello in palazzo e biblioteca pontificia.

**********************

19. Castello del Belvedere (Austria), 57663

Il complesso del Castello Belvedere (Schloss Belvedere) èformato da due palazzi, uniti fra di loroda un giardino in stile francese.

Nel punto più alto del giardino, si trova il Belvedere Superiore (Oberes Belvedere), l’edificio principale del Castello, con una facciata realmente sofisticata.

L’interno può apparire deludente, poiché non ha l’aspetto di un palazzo. Sono infatti decorati soltanto il Salone di Marmola, la cappella e la hall. Le altre sale non mostrano un apparato decorativo sontuoso, ma accolgono le collezioni del Museo Belvedere, dal Medioevo ai nostri giorni.

Al pianoterra vi è la cappella e, inoltre, si tovano gli spazi espositivi con opere prodotte dal Medievo al Barocco. Al primo piano, sono esposti i lavori d’artisti viennesi, realizzati fra il 1880 e il 1900. Al secondo piano ci sono le opere del Neoclassicismo e del Romanticismo, oltre alla collezione Biedermeier.

Nel percorso espositivo del Belvedere Superiore si possono contemplare i lavori di artisti famosi, come Claude Monet, Vincent van Gogh, Max Beckman, Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka.

Fra i capolavori del museo, vi è “Il bacio” di Klimt e “Gli amanti (L’abbraccio)” di Schiele.

Più piccolo e con una facciata meno impressionante, rispetto a quella del Belvedere Superiore, l’edificio del Belvedere Inferiore (Unteres Belvedere) espone le opere del Barocco austriaco, con lavori d’artisti che diedero forma alla città, durante l’Epoca d’Oro di Vienna.

Alcune delle stanze più importanti del palazzo sono la Sala dei Grotteschi, la Galleria di Marmo e il Salone degli Specchi, tutte in stile barocco.

**********************

20. Castello di Peleș (Romania), 55770

Costruito tra il 1875 e il 1883 per volere di re Carlo I, il castello di Peleș è stato il primo tra gli europei ad essere interamente illuminato dalla corrente elettrica.

Il castello è stato la residenza estiva della famiglia reale fino al 1947 e le 160 stanze dell’edificio, solo 10 visitabili, sono impreziosite da impressionanti lampadari in vetro di Murano, affreschi, ricami in seta e molti altri lussi.

L’ingresso è decorato con sculture in noce e bassorilievi mentre il soffitto di vetro è mobile e si apre sul cielo. Molto belle la Biblioteca Reale, con libri rari scritti a mano con lettere d’oro e rilegati in pelle, la Sala della Musica, la Camera fiorentina e l’Armeria, dove si trovano oltre 4 mila oggetti tra cui armature tedesche.

Il castello di Peles dispone anche di 7 terrazze decorate con sculture, fontane e vasi di marmo di Carrara. Il castello, inoltre, ospita il Museo Nazionale dove si trova una delle collezioni di pittura più importanti d’Europa.

**********************

21. Castello di Malbork (Polonia), 52446

Conosciuto anche come Castello dell’ordine teutonico di Malbork, è la più imponente fortezza d’Europa. È anche riconosciuta come la più grande costruzione in mattoni realizzata dall’essere umano.

Situato nel nord della Polonia, affacciato sul versante orientale del fiume Nogat, il castello di Malbork è una fortezza del XIII secolo appartenuta in passato all’ordine teutonico.

Lentamente allargatosi durante il XIV e XV secolo, è divenuto il più grande castello al mondo per superficie. Venne poi accuratamente restaurato nel XIX e all’inizio del XX secolo.

Questa attrazione è una testimonianza importante della storia della Polonia ed è iscritto nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO. Il modo migliore per ammirarlo è sicuramente dal versante opposto del fiume Nogat.

**********************

22. Castello Scaligero (Sirmione – Italia), 50239

Il Castello Scaligero di Sirmione è uno straordinario esempio di fortificazione lacustre e una delle più spettacolari e meglio conservate rocche scaligere del Garda.

Edificato dopo oltre la metà del Trecento, prende il nome dalla famiglia della Scala che dominò su Verona e il suo territorio tra XIII e XIV secolo.

Appartiene al castello una darsena che ancora oggi racchiude una piccola porzione del lago.

Entrati nel castello di Sirmione si accede al cortile principale, rettangolare, circondato da alte mura e dalle torri angolari. A sinistra nel cortile si erge la torre di avvistamento.

Osservando le possenti mura si osserva la tecnica costruttiva, dall’utilizzo dei mattoni, cotti nelle vicinanze, e la pietra proveniente dalla vicina collina di Cortine.

Oggi si può visitare anche la Darsena, esperienza davvero da non perdere! Oltre all’ingresso dei sotterranei ci sono dei resti murari del Monasteriolo di S. Salvatore di epoca longobarda.

Un gran portale ad arco introduce ad un primo rivellino e ad un primo ponte levatoio, entrambi sono collegati da un corridoio che conduce al secondo ponte levatoio. Ai lati del corridoio si aprono gli ingressi al cortile della Darsena e del secondo cortile, dove una scala di 146 gradini, conduce ad un lungo camminamento di ronda, fino ad una postazione di guardia.

La rocca non aveva funzione residenziale perciò gli unici elementi decorativi esistenti sono picche o pigne in pietra poste sui camminamenti.

Proseguendo si arriva all’interno della Torre Angolare che conduce ai camminamenti, con i tipici merli ghibellini a coda di rondine. Il castello è visitabile solo in orari e giorni prestabiliti.

Come ogni castello che si rispetti, anche la Rocca di Sirmione ha il suo fantasma che si aggira tra le sale del castello nelle notti di tempesta.

**********************

23. Castello di Heidelberg (Germania), 49238

l Castello di Heidelberg (Schloss Heidelberg) può essere descritto come imponente, mistico e romantico insieme.

Domina il centro storico di Heidelberg e la valle del Neckar dalle pendici della collina di Königstuhl. Data la posizione, non c’è posto migliore del giardino in loco per ammirare la città e la valle sottostanti.

Si può ammirare una collezione di sculture e un’enorme botte di vino da 130.000 litri e assistere a uno straordinario spettacolo di luci.

Il Castello di Heidelberg risale al Trecento e gli edifici che lo compongono testimoniano l’evoluzione dell’architettura tedesca.

Si può ammirare il palazzo Friedrich, splendidamente decorato. Da non perdere le sculture degli ex sovrani della Germania e del Sacro Romano Impero, che adornano la facciata.

L’edificio Ottheinrich presenta un numero di sculture ancora maggiore e un’architettura tipica del Rinascimento tedesco.

Nel seminterrato del castello si trova il Museo Farmaceutico Tedesco, le cui mostre curiose illustrano la storia della farmacia.

Ha un magnifico giardino, commissionato nel Seicento dal principe Federico V del Palatinato. Include terrazze a più livelli circondate da balaustre, aiuole cinte da alberi, fontane ornamentali e colonne.

È consentito accedere all’interno del castello solo durante una visita guidata.

**********************

24. Castello di Montjuïc (Spagna), 48852

l castello di Montjuic è una vecchia fortezza militare risalente al 1640, che domina Barcellona dall’alto della vetta della collina di Montjuic. Oggi è di proprietà del comune, che la utilizza per eventi e manifestazioni.

Negli ultimi 350 anni il castello di Montjuic ha giocato un ruolo decisivo nella storia di Barcellona, diventando un simbolo di sottomissione dopo la sconfitta catalana contro gli spagnoli nel 1714.

Da lì in poi i cannoni di Montjuic hanno bombardato la città e i suoi cittadini in diverse occasioni. Il castello è anche servito da prigione e da centro di tortura, ininterrottamente per tre secoli.

Il castello ha avuto una fama negativa nei libri di storia catalani a causa del suo ruolo nella guerra civile dal 1936 al 1939, quando entrambe le fazioni del conflitto vi imprigionarono, torturarono ed uccisero prigionieri politici come Lluis Companys, presidente della Generalitat de Catalunya durante la guerra civile spagnola, giustiziato dopo un ordine del regime di Franco nel 1940.

Durante la repressione furono qui giustiziate in tutto oltre 4000 persone.

I piani attuali per il castello includono L’Espai de la Memoria, El Centre di Interpretaciò de la Muntanya de Montjuic e diverse attività culturali.

**********************

25. Castello di Windsor (Regno Unito), 48363

Il Castello di Windsor è stato per una vita la residenza più amata dalla regina Elisabetta II, ed è qui che Sua Maestà riposa, insieme al marito, agli avi e altri sovrani.

All’interno del Castello si visitano gli appartamenti di stato ufficiali, gli stessi ambienti vissuti da Elisabetta II e dai sovrani che l’hanno preceduta, decorati con dipinti di maestri come Rubens e Van Dyck e arredati con mobili antichi di grande valore.

Possibile apprezzare la galleria dei dipinti; la casa delle bambole della Regina Mary; la Cappella di St. George, fatta costruire nel 1475 da re Enrico IV e nella quale sono sepolti Elisabetta II e dieci dei sovrani che l’hanno preceduta, oltre ad essere un luogo di matrimoni reali, compreso quello tra il principe Harry con Meghan Markle (19 maggio 2018).

Inoltre, all’interno del castello di Windsor è possibile assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia.

**********************

26. Quinta da Regaleira (Portogallo), 47974

La Quinta da Regaleira è uno dei luoghi più enigmatici di Sintra.

Il Palácio da Quinta da Regaleira fu costruito all’inizio del XX secolo dal milionario António Augusto Carvalho Monteiro (1848-1920), che realizzò così uno dei suoi sogni con l’aiuto dell’architetto e scenografo Luigi Manini (1848-1936).

Circondato da una ricca vegetazione, il Palácio da Regaleira è in stile romantico revivalista e recupera forme architettoniche e decorative gotiche, manueline e rinascimentali, che si mescolano alla simbologia del mito e dell’esoterismo.

Un cenno speciale merita la Capela da Santíssima Trindade, da cui, scendendo una scalinata a spirale che si addentra in un monumentale pozzo iniziatico, si accede a una cripta; in fondo al pozzo il visitatore giunge, attraverso una grotta, a un sorprendente lago che si trova nei giardini.

**********************

27. Alcázar di Segovia (Spagna), 47706

Il primo riferimento scritto alla sua esistenza è cristiano e risale agli inizi del XII secolo. Fu costruito su una roccia, dato che ne rivela l’originaria funzione militare.

Servì da residenza ad Alfonso VIII. Nel XIII secolo l’edificio acquisì un aspetto gotico con l’intervento degli architetti di Giovanni II ed Enrico IV.

L’ultima fase architettonica fu seguita nel 1587 dall’architetto Francisco de Mora, verosimilmente in collaborazione con Juan de Herrera, che realizzò il Cortile Principale e la Escuela de Honor. Nel 1764 Carlo II vi stabilì il Collegio Reale di Artiglieria.

L’edificio possiede numerosi corridoi segreti che discendono fino al fiume e sono collegati ad alcuni palazzi della città.

Il primo riferimento scritto alla sua esistenza è cristiano e risale agli inizi del XII secolo.

**********************

28. Castello di Chambord (Francia), 46573

Il castello è costruito sul modello delle roccaforti medievali, con un edificio a pianta quadrata centrale, il mastio, munito di quattro torri, una ad ogni angolo. All’interno del mastio, si trovano cinque piani abitabili costruiti sullo stesso modello: quattro appartamenti quadrati e quattro appartamenti collocati nelle torri rotonde per ogni piano.

Al centro dell’edificio si trova la doppia scalinata che permette di accedere al primo piano (appartamenti storici), al secondo piano (dedicato al tema della caccia e dell’arte animale) e alla grande terrazza, prima di concludersi con la torre-lanterna e il fiore di giglio, simbolo della monarchia francese.

Il castello di Chambord fu fatto costruire da re Francesco I nel 1519.

**********************

29. Zwinger (Germania), 46313

Lo Zwinger è uno degli edifici barocchi più stupefacenti di tutta la Germania. Fu realizzato dall’architetto Matthäus Pöppelmann in collaborazione con lo scultore Balthasar Permoser, in origine era un palazzo destinato alle feste reali, nonostante il nome bizzarro (che significa prigione).

Alcuni portoni decorati conducono al vasto cortile con fontane, incorniciato da edifici sontuosamente ornati da bellissime sculture. In cima al padiglione occidentale si può ammirare una raffigurazione di Atlante visibilmente affaticato e di fronte a lui un grazioso carillon con 40 campanelle in porcellana di Meissen che tintinnano ogni 15 minuti.

La collezione permanente più importante è quella della Gemäldegalerie Alte Meister (Pinacoteca degli Antichi Maestri), che presenta capolavori di celebri artisti del passato tra cui Botticelli, Tiziano, Rubens, Vermeer e Dürer. Si segnala in particolare la Madonna Sistina dipinta da Raffaello cinque secoli fa.

**********************

30. Castello di Bratislava (Slovacchia), 45300

Il Castello di Bratislava era la residenza dei re ungheresi quando la città divenne la sede ufficiale per le incoronazioni. Fu edificato nel X secolo sui confini romani Limes Romanus lì dove già i Celti avevano già costruito un’antica fortezza molto tempo prima.

Nella corte d’onore si può apprezzare la statua equestre di Svatopluk I, sovrano della grande Moravia, dietro la quale sorge l’imponente Palazzo del Castello. Si noterà una torre più grande rispetto le altre tre, è la Torre della Corona – Korunnà veza –che ha ospitato i gioielli reali ungheresi.

L’esterno del Castello è visitabile gratuitamente e offre terrazze, parchi e giardini. Da non perdere il giardino barocco e i resti della Grande Basilica Morava risalente al IX secolo

Il castello ospita il Museo di Storia, parte del Museo Nazionale slovacco che espone manufatti locali quali mobili intagliati, argenteria e cristalleria, armature, armi e orologi. I pezzi forti delle collezioni sono i ritratti regali di Maria Teresa e Maria Antonietta e la Venere di Moravany intagliata in una zanna di mammut circa 25 mila anni fa.