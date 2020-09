Tiziano Terzani, le frasi e gli aforismi più celebri

Oggi il mondo delle lettere ricorda l’anniversario della scomparsa di Tiziano Terzani, giornalista e scrittore italiano. Nacque a Firenze mercoledì 14 settembre 1938; viaggiatore, esploratore poliglotta, è stato dal 1971 al 1996 corrispondente dall’Estremo Oriente per il magazine tedesco Der Spiegel. Nella sua lunga carriera ha collaborato con Il Giorno, L’Espresso, Il Messaggero, la Repubblica e Corriere della sera. In questa giornata ricordiamo lo scrittore attraverso i suoi aforismi più celebri.

.

Clicca qui per leggere e condividere gli aforismi dello scrittore !

.

“Le rivoluzioni costano carissime, richiedono immensi sacrifici e perlopiù finiscono in spaventose delusioni”

.

“I libri. Sono stati i miei grandi amici, perché non c’è di meglio che viaggiare con qualcuno che ha fatto già la stessa strada, che ti racconta com’era per paragonare, per sentire un odore che non c’è più, o che c’è ancora”

.

“E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio.”

.

“La vera comprensione è quella che va al di là della ragione e che si fonda sull’istinto, sul cuore”

.

“Solo se riusciremo a vedere l’universo come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo”

.

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi”

.

“Finirai per trovarla la Via… se prima hai il coraggio di perderti”

.

“Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra”

.

“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla”

.

“Quanti massacri, quanti terremoti avvengono nel mondo, quante navi affondano, quanti vulcani esplodono e quanta, quanta gente viene perseguitata, torturata e uccisa! Eppure, se non c’è qualcuno che raccoglie una testimonianza, che ne scrive, qualcuno che fa una foto, che ne lascia traccia in un libro, è come se quei fatti non fossero mai avvenuti! Sofferenze senza conseguenza, senza storia. Perché la storia esiste solo se qualcuno la racconta”

.

© Riproduzione Riservata