Albert Einstein, il genio in 10 frasi

MILANO – Per capire che Einstein sia stato un genio non bisogna sapere che cosa sia la relatività, anche se il fisico l’ha spiegata in un modo piuttosto semplice: “Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività”. La sua teoria sulla relatività ha colpito profondamente l’immaginario collettivo, tanto che il suo nome si lega indissolubilmente con la genialità e l’assoluta intelligenza. Ecco perché vi proponiamo le frasi più belle di Einstein, una delle menti più brillanti e vivaci del XX secolo.

“Solo due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, riguardo l’universo ho ancora dei dubbi…“

“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto…“

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido…“

“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa…“

“Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo…“

“La vita non è degna di essere vissuta, se non è vissuta per qualcun altro…“

“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà…“

“La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre…“

“L’uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi…“

“Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie…“

