L’uovo di Pasqua: storia, simbolismo e l’evoluzione di un mito tra arte e golosità

L’uovo di Pasqua è il simbolo di questa festività. Che sia dipinto o intagliato, di cioccolato o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, in tutto il mondo, l’uovo è il “must” della ricorrenza pasquale e nessuno vi rinuncerebbe. Ma dietro l’involucro di cioccolato e la curiosità per la sorpresa si nasconde un simbolo millenario che ha attraversato epoche, religioni e culture, trasformandosi da semplice oggetto naturale a capolavoro dell’arte orafa e, infine, a icona della cultura pop contemporanea.

Il simbolo della vita: dalle origini pagane al Cristianesimo

Fin dall’antichità, l’uovo è stato celebrato come il “microcosmo” perfetto. Per gli antichi Egizi, i Persiani e i Greci, rappresentava il fulcro dei quattro elementi (terra, aria, acqua e fuoco) e l’origine dell’universo. Era consuetudine regalare uova di gallina all’inizio della primavera per celebrare la rinascita della natura dopo il letargo invernale.

Con l’avvento del Cristianesimo, questa simbologia è stata riletta in chiave spirituale. L’uovo, apparentemente inerte e simile a un sasso, racchiude in realtà una vita pronta a sbocciare: divenne così l’emblema perfetto per spiegare il mistero della Resurrezione di Cristo, che esce dal sepolcro spezzando le catene della morte, proprio come un pulcino rompe il guscio.

La Fenice e l’Uccello di Fuoco

Simbolo universale della rinascita e del Cosmo, era anticamente ricollegato al mitico uccello Fenice che, secondo la leggenda, prima di morire, preparava un nido a forma d’uovo. Qui la Fenice si adagiava, lasciandosi incenerire dai raggi del sole. Sulle ceneri nasceva l’uovo dal quale l’Uccello di Fuoco riprendeva vita. Mentre nei Paesi celtici del nord Europa si usava far rotolare le uova dalla cima di una collina per la festa di Beltane per imitare il movimento del sole nel cielo. La Chiesa Cattolica rimodellò il rituale per simboleggiare la pietra che rotola via dalla tomba di Cristo risorto.

L’uovo di Pasqua come dono

La tradizione del dono dell’uovo di Pasqua è documentata già fra gli antichi Persiani. Qui era diffusa la tradizione dello scambio di semplici uova di gallina all’avvento della stagione primaverile, seguiti nel tempo da altri popoli antichi quali gli Egizi. Essi consideravano il cambio di stagione una sorta di primo dell’anno, i Greci e i Cinesi. Spesso le uova venivano rudimentalmente decorate a mano.

Lo storico delle religioni Mircea Eliade scrive sulla cosmogonia: “Il motivo dell’uovo cosmogonico, attestato in Polinesia, è comune all’India antica, all’Indonesia, all’Iran, alla Grecia, alla Fenicia, alla Lettonia, all’Estonia, alla Finlandia, ai Pangwe dell’Africa occidentale, all’America centrale e alla Costa occidentale dell’America del Sud.” In Russia ed in Svezia sono state trovate uova di creta in molti sepolcri.

Le statue di Dioniso trovate nelle tombe in Beozia portano un uovo in mano, segno del ritorno alla vita. Era invece vietato mangiare uova agli adepti dell’orfismo in quanto questo culto misterico ricercava l’uscita dal ciclo infinito delle reincarnazioni, cioè l’abolizione del ritorno periodico all’esistenza. L’uovo rappresenta quindi la “ripetizione della nascita esemplare del Cosmo, l’imitazione della cosmogonia”.

Il Medioevo e le uova “preziose”

Nel Medioevo, la tradizione si consolidò ulteriormente. Durante la Quaresima, il digiuno ecclesiastico proibiva il consumo di carne e uova. Queste ultime venivano quindi accumulate e, per evitare che andassero a male, venivano bollite e decorate. Il giorno di Pasqua, diventavano il dono prediletto per servitù e amici.

Mentre il popolo si scambiava uova colorate con tinte naturali (fiori, foglie o radici), nelle corti nobiliari nacque l’uso di commissionare uova artificiali. Edoardo I d’Inghilterra, nel XIII secolo, ne fece realizzare centinaia rivestite di foglia d’oro. Era l’inizio di una metamorfosi: l’uovo passava da alimento a oggetto d’arte.

Il significato nel mondo Cristiano



Il Cristianesimo riprese le tradizioni che vedevano nell’uovo un simbolo della vita, rielaborandole nella nuova prospettiva di Cristo risorto. L’uovo infatti somiglia a un sasso e appare privo di vita, così come il sepolcro di pietra nel quale era stato sepolto Gesù. Dentro l’uovo c’è però una nuova vita pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto. In questo modo, l’uovo diventa quindi un simbolo di risurrezione.

L’intuizione di Fabergé e la nascita della sorpresa

Se oggi cerchiamo con ansia la sorpresa all’interno del cioccolato, lo dobbiamo in gran parte a Peter Carl Fabergé. Nel 1885, lo zar Alessandro III di Russia commissionò all’orafo di corte un uovo speciale per la zarina Marija Fëdorovna. Il risultato fu l'”Uovo con gallina”: un guscio di smalto bianco che conteneva un tuorlo d’oro, che a sua volta racchiudeva una gallinella, con all’interno una corona imperiale e un ciondolo di rubino.

Fu una rivoluzione concettuale: l’uovo non era più solo un simbolo, ma un contenitore di meraviglia. Da allora, l’idea che l’uovo dovesse “nascondere” qualcosa di prezioso divenne parte integrante della tradizione pasquale.

Quando il cioccolato incontrò la Pasqua

Ma quando l’uovo divenne di cioccolato? Le prime tracce portano alla corte del Re Sole, Luigi XIV, che all’inizio del Settecento fece realizzare uova di cacao dal suo chocolatier. Tuttavia, quelle uova erano piene e massicce. La svolta arrivò nell’Ottocento con la Rivoluzione Industriale: nel 1828, l’olandese Van Houten inventò la pressa idraulica per separare il burro di cacao, rendendo il cioccolato modellabile.

Pochi decenni dopo, ditte come la Fry e la Cadbury in Inghilterra iniziarono a produrre le prime uova cave, più leggere e facili da riempire con piccoli doni. In Italia, la scuola torinese perfezionò la tecnica, rendendo il nostro Paese uno dei leader mondiali nell’arte del cioccolato pasquale.

L’uovo di Pasqua nell’arte: Piero della Francesca

Nella celebre Pala di Brera (o Pala Montefeltro) datata 1472 circa, Piero della Francesca inserisce sul fondo architettonico, in una nicchia scolpita a conchiglia, un uovo. Secondo gli studiosi, la conchiglia sarebbe il simbolo della nuova Venere, Maria madre di Gesù Cristo. Essa sarebbe anche simbolo della bellezza eterna nonché della natura generatrice della Vergine e del suo legame con il mare e le acque. L’uovo, indentificato come uovo di struzzo, sarebbe emblema della perfezione divina. La sua posizione leggermente sfalsata rispetto all’asse mediano del quadro simboleggerebbe la superiorità della Fede rispetto alla Ragione.

L’uovo perciò è un complesso richiamo al dogma della verginità di Maria, che doveva essere noto agli umanisti del XV secolo. Si rifà alla storia di Leda, sposa del re di Sparta, dove si trovava appeso in un tempio un analogo uovo, che venne fecondata da Zeus sotto forma di cigno, precorrendo la fecondazione di Maria tramite i raggi divini emanati dalla colomba dello Spirito Santo.

L’uovo era anche inteso comunemente come simbolo di vita, della Creazione (Uovo “cosmico”, come detto precedentemente). In numerose chiese dell’Abissinia e dell’Oriente cristiano-ortodosso viene spesso appeso nel catino absidale un uovo proprio con quest’ultimo valore, come segno di vita, di nascita e rinascita.

Questa valenza, inoltre, rimanderebbe alla nascita del figlio del duca di Montefeltro, (il committente dell’opera), tanto più che lo struzzo era uno dei simboli della sua casata. Inoltre l’uovo, illuminato da una luce uniforme esprime l’idea di uno spazio centralizzato, armonico e geometricamente equilibrato. L?idea di essere “centro e fulcro dell’Universo”.

L’uovo di Pasqua oggi: sostenibilità e arte pasticcera

Oggi l’uovo di Pasqua sta vivendo una nuova fase evolutiva. Non è più solo un prodotto commerciale, ma un terreno di sperimentazione per i grandi maître chocolatier. Le tendenze attuali vedono una crescita esponenziale del cioccolato gourmet: mono-origine, fondenti purissimi, infusioni con spezie rare o sale di Maldon.

Inoltre, la sensibilità contemporanea ha introdotto il concetto di Pasqua etica. Nel 2024 e 2025, si è registrato un boom di uova realizzate con cacao tracciabile e certificato fair trade, con packaging totalmente “plastic-free” e riciclabili. Anche la sorpresa è cambiata: spesso si preferiscono piccoli oggetti di design, semi da piantare o esperienze digitali (come NFT o codici per audiolibri), unendo la tradizione secolare alla modernità.

L’uovo come metafora letteraria

Oltre la golosità, l’uovo rappresenta anche una potente metafora narrativa. È il “nuovo inizio”, la pagina bianca. Come scriveva lo scrittore Clarence Day: “L’uovo è l’avventura della vita che inizia il suo viaggio”. Regalare un uovo a Pasqua, dunque, non è solo un rito goloso, ma un gesto poetico: augurare a qualcuno che il “guscio” delle proprie difficoltà si rompa, lasciando spazio a una nuova, luminosa realtà.

Che sia di finissimo fondente o una creazione artistica degna di Fabergé, l’uovo rimane il simbolo universale di una speranza che si rinnova ogni anno, ricordandoci che la vita, proprio come il cioccolato, sa essere dolce e sorprendente.

Scopri le frasi più belle per fare gli auguri di Pasqua