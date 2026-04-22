Giornata della Terra, perché si celebra il 22 aprile

Perché ogni anno celebriamo la Giornata della Terra? Scopri la storia e alcuni aneddoti legati alla ricorrenza nata per ricordare a tutti l’importanza di salvaguardare l’ambiente.

Il 22 aprile di ogni anno, il mondo si ferma per riflettere sulla salute del nostro “puntino azzurro” disperso nell’universo. La Giornata della Terra (Earth Day), istituita ufficialmente nel 1970, non è mai stata così densa di significato come in questo 2026.

Se un tempo era una ricorrenza celebrativa, oggi si è trasformata in un grido di mobilitazione civile necessario per affrontare un decennio che la scienza ha definito “decisivo” per le sorti del clima e della biodiversità.

Perché il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra

La storia di questa manifestazione affonda le radici in un periodo di grande fermento sociale e civile. L’idea di una giornata dedicata al Pianeta iniziò a germogliare nel 1969, quando l’attivista per la pace John McConnell propose, durante una conferenza dell’UNESCO a San Francisco, una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace. Originariamente, McConnell aveva pensato all’equinozio di primavera, ma la storia prese una direzione diversa.

Fu il senatore statunitense Gaylord Nelson a dare l’impulso decisivo, trasformando l’istanza ecologista in una questione politica centrale. Un anno dopo la proposta di McConnell, il 22 aprile 1970, Nelson indisse la prima Giornata Mondiale della Terra. Lo scopo era chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di conservare le risorse naturali e salvaguardare l’ambiente.

In quel giorno, venti milioni di cittadini americani scesero in piazza per manifestare contro il degrado ambientale. Da quel seme è nata una rete globale che oggi coinvolge più di 190 nazioni, rendendo l’Earth Day il più grande evento civico del pianeta.

Il tema della Giornata della Terra 2026: “Our Power, Our Planet”

Per l’edizione 2026, l’organizzazione globale EarthDay.org ha lanciato un tema potente e provocatorio: “Our Power, Our Planet” (Il nostro potere, il nostro pianeta).

Questo slogan segna un cambio di paradigma rispetto agli anni precedenti. Se nel 2024 il focus era la lotta alla plastica e nel 2025 l’investimento nelle tecnologie verdi, il 2026 mette al centro il potere dei cittadini.

L’obiettivo è ricordare che il cambiamento ambientale non può dipendere esclusivamente dai vertici politici. In un contesto geopolitico complesso, il 2026 esorta le comunità locali, gli educatori, i lavoratori e le famiglie a reclamare il proprio ruolo attivo. Il “potere” citato nel tema è quello della mobilitazione democratica, della scelta consapevole e della pressione dal basso per difendere le leggi ambientali e accelerare la transizione energetica.

Un’eredità culturale: scrittori e artisti custodi del Creato

L’amore per la Terra non è solo una questione scientifica, ma un sentimento profondo che ha attraversato la storia dell’arte e della letteratura. Integrare la cultura nell’Earth Day 2026 significa riconoscere che, prima dei dati dei satelliti, sono stati i poeti e gli artisti a metterci in guardia.

Nella letteratura, non si può non citare Henry David Thoreau, che già nell’Ottocento con il suo “Walden ovvero Vita nei boschi” teorizzava un ritorno alla semplicità e al rispetto degli ecosistemi come unica via per la libertà spirituale.

Più vicino ai nostri tempi, la scienziata e scrittrice Rachel Carson con il suo libro “Primavera silenziosa” (1962) è considerata la madre del movimento ambientalista moderno: la sua denuncia contro l’uso dei pesticidi cambiò per sempre la percezione pubblica dell’impatto umano sulla fauna.

Anche l’Italia ha i suoi giganti: Italo Calvino, nel suo profetico “La speculazione edilizia” o ne “Il barone rampante” esplorava il rapporto conflittuale tra urbanizzazione selvaggia e il bisogno ancestrale di un contatto con il verde.

In ambito artistico, la natura è stata musa e vittima. Pensiamo a Claude Monet, che ha dedicato la vita a catturare la luce sulle ninfee, o alla contemporanea Land Art, dove artisti come Richard Long o Christo hanno usato la terra stessa come tela, invitandoci a guardare il paesaggio non come uno sfondo, ma come un’opera d’arte viva e fragile.

Le sfide del 2026: oltre il simbolismo

Perché l’Earth Day 2026 è diverso? Siamo in una fase storica in cui gli effetti del riscaldamento globale sono visibili quotidianamente. Nel 2026, la Giornata della Terra agisce su tre fronti critici: il primo è l’alfabetizzazione climatica, ovvero il trasformare l’educazione ambientale in una materia fondamentale nelle scuole.

Altro fronte caldo riguarda la giustizia climatica, che implica il riconoscere che le popolazioni più povere pagano il prezzo più alto per l’inquinamento globale. Infine il ripristino degli ecosistemi, quindi passare dal concetto di “conservazione” a quello di “rigenerazione”.

Un impegno che dura 365 giorni

La Giornata Mondiale della Terra 2026 ci ricorda che il pianeta non è una risorsa infinita, ma una casa fragile di cui siamo custodi. Celebrarla il 22 aprile serve a rinnovare un patto generazionale: ereditiamo la terra dai nostri padri, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli.

Il messaggio di quest’anno è chiaro: abbiamo il potere di cambiare rotta. Come scriveva Luis Sepúlveda, grande cantore della natura e dei diritti degli ultimi: “Vola solo chi osa farlo”. Nel 2026, osare significa scegliere la vita del pianeta sopra ogni profitto immediato. Il futuro non è scritto, è nelle nostre mani.