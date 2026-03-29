Domenica delle Palme: significato e cosa si celebra

La Domenica delle Palme, che quest’anno cade il 29 marzo 2026, apre ufficialmente la Settimana Santa. È un momento di profonda riflessione che, nel contesto attuale, assume sfumature ancora più intense, legando la millenaria tradizione cristiana alle sfide e alle speranze del nostro tempo. Grazie a vaticannews scopriamo insieme simbologia e significati di questa giornata.

La data: 29 marzo 2026

Nel 2026, la Pasqua si celebra il 5 aprile (una “Pasqua media”). Di conseguenza, la Domenica delle Palme ricorre il 29 marzo. In questa giornata, le piazze e le chiese d’Italia torneranno a riempirsi di fedeli per il rito della benedizione dei rami, un gesto che nel 2026 risuona come un potente appello alla pace in un panorama globale sempre più bisognoso di dialogo.

Proprio come la Pasqua, anche la data della Domenica delle Palme cambia ogni anno. Per noi che seguiamo il calendario gregoriano, la Domenica delle Palme si tiene tra il 22 marzo e il 25 aprile.

La Domenica delle Palme

Come si legge nel Vangelo di Giovanni, la giornata celebra l’arrivo di Gesù a Gerusalemme. “Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: ‘Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!’. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: ‘Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d’asina’”.

Gesù e l’asino

La Domenica delle Palme ricorda Gesù che entra nella città santa di Gerusalemme seduto su un asino, accolto da una folla festante che agitava rami di ulivo. A quei tempi, gli animali degni di essere cavalcati da un re erano i cavalli, tanto da essere esentati dalle corse e dal lavoro nei campi. Gesù, invece, entra a Gerusalemme sul dorso di un’asina. Questo perché come racconta il profeta Zaccaria, Gesù è un re diverso. Egli non arriva con armi o insegne di potere, ma sceglie di essere trasportato dall’animale più umile e servizievole. L’asino, inoltre, può rappresentare anche l’elemento istintivo e terreno dell’uomo, che Gesù, il Signore, conduce verso la salvezza.

La festività ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, accolto da una folla festante che stendeva mantelli e agitava rami di palma (simbolo di vittoria e regalità). Nella liturgia del 2026, il contrasto tra l’accoglienza festosa e l’imminente Passione viene letto come metafora della condizione umana: la capacità di passare in pochi giorni dall’entusiasmo all’indifferenza, un tema quanto mai attuale in un’epoca di comunicazioni rapide e sentimenti volatili.

Il significato delle palme

Altro elemento simbolico della Domenica della Passione del Signore è rappresentato dalle palme. Essa ha un forte elemento simbolico in quanto la palma rappresenta la pianta che si rinnova ogni anno con una foglia, ma riporta anche all’immagine messianica di creazione un ponte tra il monte e la città, tra Dio e l’uomo. Fino al IV secolo, a Gerusalemme una tradizione locale indicava fisicamente la palma da cui erano stati staccati i rami con cui i fanciulli avevano inneggiato a Gesù. In Occidente, dove le palme non crescono, la palma è stata sostituita dall’ulivo, simbolo di pace e di Gesù stesso.

Nella cultura greca e dell’impero romano, il ramo di palma e di alloro erano segni di vittoria e trionfo quando il triumphator deponeva la sua armatura per indossare una toga ornata fra l’altro con rami di palma. La palma era un attributo della divinità pagana greca Nike e del suo equivalente nel pantheon romano Vittoria.

La liturgia cattolica

In ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, la liturgia della Domenica delle palme si svolge iniziando da un luogo al di fuori della chiesa dove si radunano i fedeli e il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma che sono portati dai fedeli, quindi si dà inizio alla processione fin dentro la chiesa.

In questa domenica il sacerdote, al contrario di tutte le altre di quaresima (tranne la quarta in cui può indossare paramenti rosa) è vestito di rosso.

Generalmente i fedeli portano a casa i rametti di ulivo e di palma benedetti, per conservarli quali simbolo di pace, scambiandone parte con parenti e persone amiche. In alcune regioni, si usa che il capofamiglia utilizzi un rametto, intinto nell’acqua benedetta durante la veglia pasquale, per benedire la tavola imbandita nel giorno di Pasqua.

I simboli della domenica delle Palme: Ulivo e Palma

Sebbene il Vangelo parli di palme, in Italia è l’ulivo il protagonista assoluto. Oltre al significato biblico di rinascita (la colomba di Noè), nel 2026 l’ulivo è il simbolo della sostenibilità e della cura del creato. Benedire un ramoscello oggi significa anche impegnarsi a proteggere il territorio e la biodiversità, un tema centrale nella spiritualità contemporanea.

In molte regioni, specialmente al Sud e in Liguria, resiste l’arte dell’intreccio delle palme. Nel 2026, queste creazioni artigianali sono viste come un recupero delle radici e delle tradizioni locali contro l’omologazione digitale.

Tradizioni e Folklore nell’era moderna

Nel 2026, la Domenica delle Palme non è solo un rito religioso, ma un momento di coesione sociale: tra i gesti simbolo per eccellenza vi è lo scambio del ramoscello. Donare un rametto di ulivo benedetto a parenti e vicini è un segno di riconciliazione. Nel 2026, questo gesto si estende spesso anche attraverso i social, con messaggi di pace che superano i confini fisici.

In molte regioni italiane, questa domenica segna l’inizio dei preparativi gastronomici. È il momento in cui nelle case iniziano a comparire le prime pastiere, i taralli e i dolci tipici che accompagneranno il countdown verso la Pasqua del 5 aprile.

Cadendo il 29 marzo, la Domenica delle Palme inaugura un periodo di vacanze che per molti studenti e lavoratori inizierà pochi giorni dopo (giovedì 2 aprile), favorendo un turismo lento e consapevole alla scoperta dei borghi italiani.

Un messaggio di speranza

Aggiornare il significato di questa festa nel 2026 significa riconoscere che, oltre al dogma, esiste un valore universale: la vittoria della vita sulla morte e della luce sulle tenebre. In un mondo che corre veloce, la Domenica delle Palme ci invita a rallentare, a impugnare un ramoscello verde e a ricordarci che la pace è un cammino che inizia dai piccoli gesti quotidiani.