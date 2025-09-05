Viaggio nella Sicilia di Camilleri, tutti i luoghi del commissario Montalbano

Le indagini e le vicende del Commissario Montalbano sono ambientate in Sicilia, a Vigata, a Montelusa e a Marinella. Questi luoghi, però, non esistono nella realtà. È stato infatti Andrea Camilleri ad inventare queste località, attingendo dalla provincia di Ragusa. Gli appassionati del genere amano viaggiare tra questi paesaggi, anche grazie alla resa della serie TV, una di maggior successo d’Italia.

Andrea Camilleri: viaggio culturale alla scoperta dei luoghi del Commissario Montalbano

Andrea Camilleri è uno degli autori più amati non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Nato il 6 settembre 1925 e scomparso il 17 luglio 2019, non basterebbe un articolo per riepilogare la sua vasta produzione letteraria; nel 2023, l’intera opera di Camilleri si compone di oltre centodieci libri a cui si deve aggiungere una lunga serie di racconti sparsi, nonché di interventi di varia natura e scritti d‘occasione. La maggior parte dei suoi libri è legata a una casa editrice, Sellerio, e al personaggio più iconico da lui creato: il Commissario Montalbano.

Andrea Camilleri con le sue storie ha contribuito a rendere ancor più famosa la sua amata Sicilia nel mondo. Camilleri ha perso la vista negli ultimi anni della sua vita, ma in un’intervista del 2017 disse che questo gli aveva permesso di immaginare le cose in modo più chiaro:

“Sono cieco, ma perdere la vista ha fatto rivivere tutti gli altri sensi, la mia memoria è migliorata, e ricordo più cose di prima con grande lucidità, e continuo a scrivere.”

Viaggiare tra questi paesaggi lascia veramente tutti a bocca aperta ed è per questo che vi proponiamo una lista di luoghi da visitare per scoprire la Sicilia di Montalbano.

Vigata

Per creare la cittadina di Vigata, Camilleri ha attinto qua e là dalla provincia di Ragusa e di Agrigento. Infatti chi giunge a Porto Empedocle, città vicino ad Agrigento, originaria del grande maestro, trova il cartello di benvenuto “Porto Empedocle Vigata”.

Per quanto riguarda la Piazza del Duomo e la Chiesa di San Giorgio di Vigata, lo scrittore si è ispirato alla parte antica di Ragusa, Ibla. La Chiesa di Santa Maria della Scale compare nell’episodio della serie Il gatto e il cardellino. Nel Circolo di Conversazione di Ibla invece è stato girato l’episodio L’odore della notte.

Montelusa

A Montelusa si trova il commissariato in cui lavoravano Salvo Montalbano, Mimì Augello, Giuseppe Fazio e Agatino Catarella. Come Vigata, Montelusa non esiste per davvero, ma l’edificio del Commissariato in cui nella serie Salvo Montalbano svolge le sue indagini è riconducibile al Comune di Scicli. Proprio l’ufficio del Sindaco di Scicli finge da ufficio del Questore Luca Bonetti Alderighi.

Se siete incuriositi dalla cittadina di Scicli, vi consigliamo di visitarla: è una stupenda località barocca che rientra nelle Città tardo barocche del Val di Noto. È parte del Patrimonio dell’Unesco.

Anche Agrigento è fonte per le scene di Montelusa, tanto che lo stesso Camilleri aveva dichiarato che Agrigento sarebbe stata la Montelusa dei suoi romanzi.

Marinella

Salvo Montalbano vive in una bellissima casa con tanto di terrazzo affacciato sulla spiaggia di Marinella. Il nome della località è frutto della fantasia di Camilleri, ma la casa che vediamo nella fiction è situata a Punta Secca, frazione di Santa Croce di Camerina, nei pressi di Ragusa. Si tratta in realtà di un bed & breakfast, che dopo il successo della serie tv ha deciso di cambiare nome in La casa di Montalbano.

Ora gli avventori possono fare colazione sulla famigerata terrazza di Salvo e riposarsi nel salotto, nella fiction adibito a camera da letto del commissario.

