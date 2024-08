“Uccello Azzurro” (Bluebird) di Charles Bukowski, brillante poesia sulle emozioni nascoste

Uccello Azzurro (Bluebird) di Charles Bukowski è una poesia sull’incapacità di apparire fragili e sulle emozioni più gentili e delicate che molte volte si tengono represse per non svelarsi agli altri.

In questa poesia lo scrittore americano parla a sé stesso. Afferma di non voler mai mostrare agli alltri il suo lato più intimo, gentile e garbato. Le emozioni più intime non vanno mai mostrate agli altri.

Questa splendida poesia fa parte di The Last Night of the Earth Poems (Le poesie dell’ultima notte della Terra) la raccolta di poemi Charles Bukowski pubblicata nel 1992.

Leggiamo questa poesia autobiografica di Charles Bukowski per comprendere ancor più il pensiero del grande scrittore americano.

Uccello Azzurro di Charles Bukowski

nel mio cuore c’è un uccello azzurro che

vuole uscire,

ma con lui sono inflessibile,

gli dico: rimani dentro, non voglio che

nessuno ti veda.

nel mio cuore c’è un uccello azzurro che

vuole uscire

ma gli verso addosso whisky e aspiro

il fumo delle sigarette

e le puttane e i baristi

e i commessi del droghiere

non sanno che lì dentro

c’è

lui.

c’è un uccellino blu nel mio cuore che

vuole uscire

ma io sono troppo forte per lui,

Io dico,

stai giù, vuoi rovinarmi?

me?

Vuoi rovinare il

lavoro?

Vuoi mandare all’aria le vendite dei miei libri in

Europa?

Nel mio cuore c’è un uccellino azzurro che

vuole uscire

ma io sono troppo intelligente, lo lascio uscire solo

di notte a volte

quando tutti dormono.

Dico, so che sei lì,

quindi non essere

triste.

Poi lo rimetto a posto,

ma sta cantando un po

lì dentro, non l’ho lasciato morire del tutto

morire

e dormiamo insieme così

così

con il nostro

patto segreto

ed è abbastanza bello da

far piangere un uomo

piangere, ma io non

piangere, vero

tu?

*********************

Bluebird, Charles Bukowski

there’s a bluebird in my heart that

wants to get out

but I’m too tough for him,

I say, stay in there, I’m not going

to let anybody see

you.

there’s a bluebird in my heart that

wants to get out

but I pour whiskey on him and inhale

cigarette smoke

and the whores and the bartenders

and the grocery clerks

never know that

he’s

in there.

there’s a bluebird in my heart that

wants to get out

but I’m too tough for him,

I say,

stay down, do you want to mess

me up?

you want to screw up the

works?

you want to blow my book sales in

Europe?

there’s a bluebird in my heart that

wants to get out

but I’m too clever, I only let him out

at night sometimes

when everybody’s asleep.

I say, I know that you’re there,

so don’t be

sad.

then I put him back,

but he’s singing a little

in there, I haven’t quite let him

die

and we sleep together like

that

with our

secret pact

and it’s nice enough to

make a man

weep, but I don’t

weep, do

you?