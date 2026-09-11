“tira i dadi” di Charles Bukowski: la poesia che sprona a vivere la vita sino in fondo

La poesia tira i dadi di Charles Bukowski è un invito potente e radicale a vivere la vita sino in fondo, senza risparmiarsi e senza lasciare che la paura delle conseguenze soffochi ciò che desideriamo davvero. Non ci sono mezze misure nei versi dello scrittore americano: se qualcosa merita di essere tentato, bisogna essere disposti a giocarsi tutto, accettando il rischio della sconfitta, del rifiuto e persino della solitudine.

Bukowski trasforma così il gesto del tirare i dadi in una metafora dell’esistenza. Vivere davvero significa avere il coraggio di affidarsi alla propria scelta anche quando le probabilità sembrano avverse, senza cercare garanzie o vie di fuga. È quel suo martellante “vai fino in fondo” a diventare il cuore della poesia: una dichiarazione di fedeltà assoluta a ciò che sentiamo di dover essere e fare.

È una poesia sulla libertà di non tradire se stessi, sul prezzo che questa libertà può esigere e sulla straordinaria intensità che, secondo Bukowski, attende chi trova il coraggio di pagarlo.

La poesia tira i dadi è contenuta nella terza parte e chiude la raccolta postuma di poesie What Matters Most Is How Well You Walk Through the Fire (“L’importante è sapere come passare attraverso il fuoco“), pubblicata nel 1999 da Black Sparrow Press.

Leggiamo questa poesia di Charles Bukowski per scoprirne il profondo significato.

tira i dadi di Charles Bukowski



se hai intenzione di provarci, vai fino in

fondo.

altrimenti, non cominciare nemmeno.



se hai intenzione di provarci, vai fino in

fondo.

questo potrebbe voler dire perdere fidanzate,

mogli, parenti, lavori e

forse la testa.



vai fino in fondo.

potrebbe voler dire non mangiare per 3 o

4 giorni.

potrebbe voler dire gelare su una

panchina al parco.

potrebbe voler dire la galera,

potrebbe voler dire il disprezzo,

lo scherno,

l’isolamento.

l’isolamento è il dono,

tutto il resto è una prova della tua

resistenza, di

quanto davvero vuoi

farlo.

e lo farai

nonostante il rifiuto e le

peggiori probabilità

e sarà meglio di

qualsiasi altra cosa

tu possa immaginare.



se hai intenzione di provarci,

vai fino in fondo.

non c’è nessun’altra sensazione come

quella.

sarai solo con gli

dèi

e le notti divamperanno di

fuoco.



fallo, fallo, fallo.

fallo.



fino in fondo

fino in fondo.



cavalcherai la vita dritto verso

una risata perfetta, è

l’unica buona battaglia

che ci sia.

roll the dice, Charles Bukowski (testo originale)

if you’re going to try, go all the

way.

otherwise, don’t even start.

if you’re going to try, go all the

way.

this could mean losing girlfriends,

wives, relatives, jobs and

maybe your mind.

go all the way.

it could mean not eating for 3 or

4 days.

it could mean freezing on a

park bench.

it could mean jail,

it could mean derision,

mockery,

isolation.

isolation is the gift,

all the others are a test of your

endurance, of

how much you really want to

do it.

and you’ll do it

despite rejection and the

worst odds

and it will be better than

anything else

you can imagine.

if you’re going to try,

go all the way.

there is no other feeling like

that.

you will be alone with the

gods

and the nights will flame with

fire.

do it, do it, do it.

do it.

all the way

all the way.

you will ride life straight to

perfect laughter, it’s

the only good fight

there is.

Il coraggio di scegliere la propria vita e andare fino in fondo

Il messaggio di tira i dadi ruota attorno a una scelta che prima o poi riguarda ogni persona: capire quanto siamo disposti a rischiare per qualcosa che sentiamo davvero nostro. Charles Bukowski porta questa domanda alle conseguenze più dure, immaginando una vita nella quale seguire una vocazione, un desiderio o una direzione personale può significare rinunciare alla sicurezza costruita nel tempo.

Al centro della poesia emerge così il rapporto tra desiderio e sacrificio. Volere qualcosa quando tutto procede bene richiede poco; continuare a volerla quando comincia a costare affetti, stabilità, denaro o approvazione mette quella scelta davanti a una prova molto diversa. Bukowski concentra l’attenzione proprio su questo passaggio, quando l’entusiasmo iniziale lascia spazio alle conseguenze e ciascuno deve fare i conti con la reale importanza di ciò che sta inseguendo.

Il sacrificio assume allora il valore di una verifica personale. Ogni rinuncia costringe a domandarsi se la strada intrapresa appartenga davvero a noi oppure se fosse sostenuta soprattutto dalle aspettative, dalle comodità e dal riconoscimento degli altri. La posta in gioco diventa la possibilità di continuare a riconoscersi nelle proprie scelte anche quando smettono di essere convenienti.

Dentro questa prospettiva trova spazio un altro grande tema della poesia: la solitudine. Prendere una direzione diversa da quella che gli altri immaginano per noi può creare distanza dalle persone che abbiamo accanto e privarci delle conferme sulle quali eravamo abituati a contare. Restare soli con una decisione rende più difficile sostenerla, ma permette anche di capire quanto dipendiamo dallo sguardo esterno per attribuire valore a ciò che facciamo.

Bukowski mette così in relazione libertà e responsabilità personale. Scegliere liberamente la propria strada significa assumersi anche le conseguenze che quella scelta porta con sé, comprese quelle che avremmo preferito evitare. La libertà descritta nella poesia ha quindi poco a che fare con il poter fare semplicemente ciò che si vuole: riguarda piuttosto la disponibilità a rispondere fino in fondo della vita che si è deciso di costruire.

Anche il successo assume un significato diverso. Denaro, prestigio e approvazione sociale rimangono ai margini, mentre acquista valore la possibilità di arrivare alla fine del percorso sapendo di non aver abbandonato qualcosa di essenziale per paura delle conseguenze. L’appagamento nasce dalla coerenza tra ciò che una persona sente profondamente e il modo in cui sceglie di vivere.

È questa tensione a rendere tira i dadi vicina a esperienze che vanno oltre la vicenda personale di Bukowski. Un lavoro sicuro che non ci appartiene più, una vocazione rimandata per anni, una scelta che le persone vicine faticano a comprendere, la paura di fallire dopo aver rinunciato a qualcosa di stabile: il conflitto rimane lo stesso. Da una parte ciò che protegge la vita che già conosciamo, dall’altra ciò che potrebbe renderla più nostra. Bukowski concentra la sua poesia nel rischio che nasce esattamente nel restare in mezzo a questi due modi di vivere.

Analisi e significato della poesia tira i dadi di Charles Bukowski

L’architettura di tira i dadi segue un crescendo che accompagna il lettore dalle prime parole fino alla “risata perfetta” del finale. Bukowski costruisce questo movimento con un linguaggio quotidiano, immagini concrete, imperativi e ripetizioni che tornano a scandire il testo. Ogni strofa aggiunge un peso alla precedente: prima viene la decisione, poi ciò che quella decisione può costare, quindi la prova della solitudine e infine la sensazione che nasce dall’essere arrivati fino in fondo.

La poesia procede così attraverso esperienze riconoscibili e molto umane. Gli affetti, il lavoro, la fame, il bisogno di un riparo, il giudizio degli altri e la paura del rifiuto danno una consistenza reale al rischio. Solo nella parte conclusiva il linguaggio cambia e si apre alle immagini degli dèi, del fuoco e della “risata perfetta”. Seguire le strofe nel loro ordine permette di vedere come Charles Bukowski trasformi progressivamente il significato stesso dell’andare “fino in fondo”.

La scelta di andare fino in fondo

se hai intenzione di provarci, vai fino in

fondo.

altrimenti, non cominciare nemmeno.

La poesia comincia con un’ipotesi che diventa immediatamente una condizione. Provare ha senso, nella prospettiva di Bukowski, quando si è disposti ad accettare ciò che verrà dopo. Il risultato rimane incerto, mentre la scelta di impegnarsi appartiene interamente alla persona.

L’espressione “vai fino in fondo” introduce il principio sul quale sarà costruito tutto il componimento. Bukowski mette in discussione quella zona rassicurante nella quale possiamo desiderare qualcosa continuando però a proteggerci dalle sue possibili conseguenze. La sua attenzione si concentra sul momento in cui una scelta comincia a chiedere qualcosa in cambio.

“Altrimenti, non cominciare nemmeno” imprime all’incipit la durezza di un ultimatum. Bukowski avverte più di quanto incoraggi. Prima di iniziare invita a misurare la profondità del proprio desiderio, perché il percorso che sta per descrivere potrebbe mettere in discussione molte delle sicurezze sulle quali si regge una vita.

Il prezzo della scelta entra negli affetti e nel lavoro

se hai intenzione di provarci, vai fino in

fondo.

questo potrebbe voler dire perdere fidanzate,

mogli, parenti, lavori e

forse la testa.

La seconda strofa porta immediatamente il discorso nella quotidianità. Il prezzo evocato da Bukowski riguarda anzitutto le persone e le sicurezze che fanno parte della nostra vita. Fidanzate, mogli e parenti rappresentano la sfera degli affetti; il lavoro introduce quella della stabilità economica e sociale; “forse la testa” conduce infine il rischio dentro la persona.

L’elenco segue così una progressione che parte da ciò che ci circonda e arriva al nostro equilibrio interiore. Una scelta capace di assorbire tempo, energie e attenzione può creare distanza nelle relazioni, entrare in conflitto con una vita professionale stabile e alimentare il dubbio di aver imboccato una strada troppo difficile.

Quel “forse la testa” possiede inoltre la crudezza colloquiale tipica di Bukowski. Dietro poche parole compare una paura familiare a chiunque abbia insistito a lungo in qualcosa senza sapere se ne sarebbe valsa la pena: continuare mentre cresce il sospetto di essersi sbagliati.

La prova della precarietà, del rifiuto e dell’isolamento

vai fino in fondo.

potrebbe voler dire non mangiare per 3 o

4 giorni.

potrebbe voler dire gelare su una

panchina al parco.

potrebbe voler dire la galera,

potrebbe voler dire il disprezzo,

lo scherno,

l'isolamento.

l'isolamento è il dono,

tutto il resto è una prova della tua

resistenza, di

quanto davvero vuoi

farlo.

e lo farai

nonostante il rifiuto e le

peggiori probabilità

e sarà meglio di

qualsiasi altra cosa

tu possa immaginare.

La terza strofa porta il rischio dalla sfera personale a quella materiale. Fame, freddo e mancanza di un riparo trasformano una scelta ideale in qualcosa che riguarda direttamente il corpo. Bukowski sceglie condizioni elementari, lontane da qualsiasi rappresentazione romantica della vocazione: quando vengono meno il cibo e un luogo in cui dormire, il desiderio deve confrontarsi con i bisogni più immediati.

La sequenza continua con la galera e passa poi al disprezzo, allo scherno e all’isolamento. Alla perdita della sicurezza materiale si aggiunge così quella del riconoscimento sociale. Essere derisi o respinti significa scoprire quanto sia difficile sostenere una scelta quando lo sguardo degli altri restituisce continuamente l’immagine di un fallimento.

Il passaggio decisivo arriva quando Bukowski trasforma proprio l’isolamento in un “dono”. La solitudine cambia funzione perché diventa il luogo nel quale una persona può capire quanto desidera davvero ciò che sta facendo. Senza approvazione e senza qualcuno che assicuri che gli sforzi verranno ricompensati, rimane soltanto il rapporto con la propria scelta.

Anche le avversità assumono allora un significato diverso. Diventano una prova della “resistenza”, una verifica che avviene quando il rifiuto si accumula e le probabilità sembrano sfavorevoli. Bukowski concentra qui una delle esperienze più difficili legate a qualsiasi vocazione: continuare a credere nel valore di ciò che si fa quando la realtà offre pochissime ragioni per sentirsi rassicurati.

Quando la solitudine diventa una forza

se hai intenzione di provarci,

vai fino in fondo.

non c'è nessun'altra sensazione come

quella.

sarai solo con gli

dèi

e le notti divamperanno di

fuoco.

La quarta strofa segna un cambiamento evidente. Dopo il lessico concreto della fame, del freddo, della galera e del rifiuto, Bukowski porta improvvisamente la poesia verso immagini più alte e visionarie. La stessa solitudine che poco prima coincideva con l’emarginazione diventa ora una condizione condivisa soltanto con gli “dèi”.

L’immagine suggerisce una forma di pienezza che nasce quando viene meno il bisogno di essere rassicurati dagli altri. La persona resta sola, ma quella solitudine possiede ormai un significato diverso: appartiene a chi sente di avere raggiunto una relazione più diretta con ciò che sta facendo e con la vita che ha scelto.

Anche le notti cambiano volto. Il fuoco introduce calore, luce ed energia dopo il freddo della panchina evocato nella strofa precedente. Bukowski costruisce così un contrasto tra il prezzo esteriore della scelta e l’intensità interiore che può derivarne. La ricompensa comincia ad assumere una forma che nessun riconoscimento esterno potrebbe sostituire.

Quando arriva il momento di agire fino in fondo

fallo, fallo, fallo.

fallo.

La quinta strofa riduce il linguaggio a una sola parola ripetuta quattro volte. Dopo aver mostrato ciò che potrebbe accadere, Bukowski smette di spiegare e lascia spazio all’azione.

La ripetizione imprime ai versi un ritmo incalzante. I primi tre “fallo” arrivano uno dopo l’altro, mentre il quarto occupa da solo il verso successivo. Questa disposizione gli conferisce un peso particolare: sembra il momento in cui il pensiero deve finalmente trasformarsi in gesto.

L’imperativo raggiunge qui la sua forma più essenziale. Dubbi, conseguenze e paure sono già stati messi sul tavolo. Rimane quella distanza piccolissima e spesso decisiva che separa il sapere cosa vorremmo fare dal cominciare realmente a farlo.

fino in fondo

fino in fondo.

La sesta strofa isola l’espressione che attraversa l’intero componimento. Due versi brevissimi riportano il lettore al principio da cui tutto era cominciato, ma le stesse parole possiedono adesso un peso differente.

All’inizio “fino in fondo” indicava una condizione ancora astratta. Adesso contiene tutto ciò che Bukowski ha fatto attraversare al lettore: la possibile perdita degli affetti, della stabilità, dell’approvazione e delle certezze personali.

La ripetizione assume quindi il valore di una conferma. Arrivare fino in fondo significa aver conosciuto il prezzo della propria scelta e decidere comunque di sostenerla. Bukowski lascia queste parole isolate prima dell’ultima strofa, creando una breve sospensione prima di mostrare dove conduce il percorso.

La “risata perfetta” e l’unica buona battaglia

cavalcherai la vita dritto verso

una risata perfetta, è

l'unica buona battaglia

che ci sia.

Il movimento cambia negli ultimi versi. La resistenza lascia finalmente spazio alla sensazione di avanzare dentro la propria vita. Il verbo “cavalcherai” restituisce energia e libertà dopo una poesia dominata fino a questo momento dalla possibilità di perdere, resistere e restare soli.

Bukowski sceglie come destinazione una “risata perfetta”. Il successo economico, la fama e l’approvazione degli altri restano fuori dal finale. La ricompensa è intima e riguarda la sensazione di chi riconosce nella propria esistenza le conseguenze delle scelte che ha avuto il coraggio di compiere.

La risata acquista così il sapore della liberazione. Arriva dopo il rischio e dopo la paura di perdere ciò che sembrava indispensabile, quando la persona può guardare ciò che ha attraversato sapendo di aver deciso personalmente quale prezzo fosse disposta a sostenere.

“L’unica buona battaglia” chiude la poesia riportando tutto a un conflitto profondamente umano tra sicurezza e autenticità. Da una parte ci sono gli affetti, la stabilità, il bisogno di essere accettati e la paura di fallire; dall’altra c’è qualcosa che una persona sente abbastanza importante da mettere in discussione l’equilibrio costruito fino a quel momento.

Il lancio dei dadi conserva così fino all’ultimo la propria incertezza. Bukowski non promette che i dadi cadranno dalla parte giusta. La sua “risata perfetta” appartiene piuttosto a chi, qualunque sia stato il risultato, può riconoscere di aver partecipato fino in fondo alla propria vita.

Scegliere è l’unica vera libertà che abbiamo

La forza di tira i dadi sta nella facilità con cui il conflitto raccontato da Charles Bukowski esce dalla pagina e raggiunge la vita quotidiana. Cambiano le circostanze, ma resta familiare quella distanza tra la vita che ci dà sicurezza e quella che sentiamo più vicina a ciò che siamo.

Può accadere nel lavoro, quando una posizione stabile garantisce uno stipendio ma lascia poco spazio a ciò che vorremmo diventare. Succede davanti a un progetto rimandato per anni perché richiede tempo e potrebbe fallire, oppure quando una decisione importante incontra le aspettative della famiglia, del partner o delle persone dalle quali vorremmo sentirci compresi. In questi momenti scegliere diventa difficile perché insieme alla possibilità di guadagnare qualcosa compare la paura concreta di perdere ciò che abbiamo già costruito.

Bukowski porta questo conflitto alle conseguenze più estreme e mette a confronto due bisogni profondamente umani: proteggere ciò che abbiamo e non rinunciare a ciò che sentiamo di essere. Le due esigenze possono convivere per molto tempo. Il problema arriva quando prendono direzioni diverse e conservare una sicurezza comincia a richiedere la rinuncia a qualcosa che continua a chiamarci.

Dentro questa tensione acquista un significato più profondo anche l’invito ad andare fino in fondo. Prendere sul serio la poesia non significa abbandonare il lavoro, rompere i propri legami o cercare deliberatamente la sofferenza. Significa riconoscere che ogni scelta importante porta con sé una parte di perdita, perché scegliere una possibilità comporta inevitabilmente lasciare andare almeno una parte delle altre.

Anche restare fermi, del resto, è una scelta e può avere un prezzo. La sicurezza protegge da alcuni rischi, ma può esporci a un altro tipo di perdita, meno immediata e proprio per questo più facile da ignorare: accorgersi con il passare degli anni di aver costruito una vita nella quale facciamo sempre più fatica a riconoscerci.

È qui che Bukowski tocca una paura diversa da quella del fallimento. Fallire significa aver tentato qualcosa e averne conosciuto l’esito. Rinunciare prima di provarci lascia invece aperta una possibilità che il tempo può trasformare in una domanda: “cosa sarebbe successo se l’avessi fatto?” Alcune occasioni ritornano, altre cambiano insieme a noi, altre ancora si chiudono senza che ce ne accorgiamo.

Scegliere diventa allora una forma concreta di libertà perché ci obbliga ad assumerci la responsabilità della direzione presa. Possiamo ascoltare consigli, valutare rischi, proteggere le persone che amiamo e prepararci alle conseguenze. Arriva però un punto in cui nessuno può sapere al nostro posto quale rinuncia riusciremo ad accettare e quale, invece, continuerà a pesarci.

Il gesto di “tirare i dadi” racchiude proprio questo margine che nessuna previsione riesce a eliminare completamente. Possiamo scegliere con attenzione, ma non possiamo conoscere in anticipo tutto ciò che una decisione produrrà. La libertà convive quindi con l’incertezza, perché una vita completamente garantita sarebbe anche una vita nella quale ogni risultato è già stabilito.

Ecco perché la poesia di Charles Bukowski conserva la sua forza dentro questa contraddizione. Il risultato del lancio rimane sconosciuto e il fallimento resta possibile. Bukowski sposta però l’attenzione su ciò che precede quel risultato: il momento in cui decidiamo se lasciare che sia soltanto la paura a stabilire fin dove possiamo arrivare.