106 anni Charles Bukowski: le 10 frasi più belle dei suoi libri senza filtri e freni

Ci sono scrittori che raccontano storie e poi c’è stato Charles Bukowski, che ha preso la propria vita – con tutte le sue cicatrici, le sue sbornie e le sue sconfitte – e l’ha gettata in faccia alla letteratura senza chiedere scusa a nessuno.

Nato ad Andernach, in Germania, il 16 agosto 1920, e cresciuto tra i vicoli spietati di Los Angeles, Bukowski è stato per decenni l’incubo della borghesia americana e il rifugio degli incompresi. Prima di diventare un gigante della narrativa mondiale, è stato un emarginato: un uomo segnato da un’infanzia violenta, da un’acne devastante e da dodici lunghi anni di alienazione quotidiana come smistatore alle poste, un lavoro che lo stava uccidendo lentamente.

Poi la svolta, arrivata quasi a cinquant’anni, con una scommessa folle: licenziarsi per vivere di sola scrittura, scegliendo di “morire di fame” pur di non rinunciare alla propria voce.

Maestro indiscusso del cosiddetto realismo sporco, Bukowski non ha mai cercato la metafora raffinata o il giudizio morale. Ha raccontato l’America che gli altri fingevano di non vedere: quella dei bar malfamati a notte tarda, degli stanzoni d’affitto da pochi dollari, dei letti disfatti, degli ippodromi e del lavoro precario. Attraverso il suo celebre alter ego, Henry “Hank” Chinaski, ha dato voce al popolo degli invisibili, dimostrando che anche nel fango, nella solitudine e nel fallimento può nascondersi una forma purissima di poesia.

In occasione dell’anniversario della sua nascita, la sua lezione rimane disarmante e quanto mai attuale: in un mondo ossessionato dalle apparenze e dal successo a tutti i costi, Bukowski continua a ricordarci il valore dell’autenticità. Per celebrarlo, abbiamo selezionato e analizzato le sue 10 frasi più belle e iconiche di Bukowski, spiegate libro per libro.

Le frasi più belle del genio del realismo sporco Charles Bukowski

Per comprendere a fondo la potenza delle sue citazioni, occorre esplorare l’universo narrativo in cui sono nate. La quasi totalità dell’opera di Charles Bukowski prende le mosse da uno spunto strettamente autobiografico e si incarna nella figura di Henry “Hank” Chinaski, il suo celebre alter ego letterario.

Chinaski è un personaggio misantropo, alcolizzato e dedito al gioco d’azzardo che vaga per l’America passando da un lavoro precario all’altro e da una relazione complicata all’altra, facendosi portavoce delle disillusioni della vita quotidiana.

La corrente a cui Bukowski viene tradizionalmente associato è quella del realismo sporco (dirty realism), una narrativa essenziale e priva di fronzoli che descrive la quotidianità dei ceti meno abbienti.

Tuttavia, lo scrittore si è sempre dimostrato refrattario a qualsiasi etichetta o scuola letteraria. Legandosi idealmente alla vena inaugurata da Henry Miller e proseguita dalla Beat Generation, Bukowski ha saputo opporre all’epica rassicurante dell’American Way of Life una lingua franca, diretta e priva di filtri, capace di raccontare la disumanizzazione delle metropoli e il bisogno viscerale di libertà.

Dieci frasi celebri tratte dai libri più famosi di Charles Bukowski

Di seguito abbiamo selezionato dieci tra i suoi aforismi più potenti e significativi, contestualizzandoli all’interno delle opere da cui sono tratti per scoprirne il significato profondo e l’impatto culturale.

1. La differenza tra arte e intellettualismo

Un intellettuale è un uomo che dice una cosa semplice in modo difficile; un artista è un uomo che dice una cosa difficile in maniera semplice.

Questa celebre riflessione compare in Taccuino di un vecchio sporcaccione (Notes of a Dirty Old Man), la mitica raccolta pubblicata nel 1969 che raggruppa le colonne iconoclaste e viscerali scritte da Bukowski a partire dal 1967 per il giornale underground di Los Angeles Open City, fondato dal giornalista e attivista John Bryan.

In quelle pagine dissacranti e febbrili, nate in totale assenza di censura editoriale e retribuite con pochi dollari a pezzo – spesso appena sufficienti per pagare la pigione o comprare qualche confezione di birra -, lo scrittore costruisce un vero e proprio manifesto di libertà espressiva senza filtri. Tra queste righe si consuma una vera e propria dichiarazione di guerra aperta contro l’establishment culturale, la critica istituzionale e la letteratura patinata e rassicurante dell’epoca.

Per Bukowski, la vera arte non ha e non deve avere nulla a che fare con la retorica forbita, l’erudizione ostentata o le aride astrazioni teoriche elaborate nei salotti letterari e nelle aule universitarie, che egli liquidava come meri esercizi di stile pretenziosi, sterili e irrimediabilmente privi di vita pulsante.

Al contrario, l’autore rivendica con orgoglio e veemenza che la cifra del vero talento risieda nella rara, quasi brutale capacità di calarsi a mani nude nel fango della realtà: tra la precarietà lavorativa, il degrado urbano dei quartieri poveri di Los Angeles, la dipendenza e la solitudine della notte.

Trasformare il complesso in semplice non significa affatto banalizzare o svilire la profondità del pensiero umano, bensì spogliarlo metodicamente delle ipocrisie e delle sovrastrutture della morale borghese, lasciando che a emergere sia unicamente il battito grezzo, autentico e disarmante della verità.

2. Il fascino dell’ignoto nelle relazioni

«È possibile amare un essere umano?» — «Naturalmente, soprattutto se non lo si conosce troppo bene».

Anche questo folgorante scambio di battute affonda le sue radici tra le pagine spietate e trasgressive di Taccuino di un vecchio sporcaccione (1969). In un’epoca in cui la letteratura di consumo e i media americani del dopoguerra continuavano a propinare l’ideale romantico e rassicurante della famiglia borghese, dell’anima gemella e del lieto fine a tutti i costi,

Bukowski interviene con la precisione clinica di un bisturi per mettere a nudo il disincanto radicale che caratterizza la sua visione dei rapporti interpersonali. La struttura a dialogo breve, affilata e fulminea non è un semplice artificio comico o una battuta ad effetto, ma il distillato di un’amarezza matura e profonda, accumulata in decenni di relazioni turbolente, convivenze fallite, violenze subite durante l’infanzia ed esperienze sentimentali condotte sempre sull’orlo del baratro.

La tesi di Bukowski è cinica e spietata solo in apparenza: l’idealizzazione romantica e il sentimento dell’amore riescono a prosperare e a mantenersi intatti unicamente quando alimentati dalla distanza, dal mistero, dall’assenza e dalla scarsa conoscenza dell’altro.

Non appena la convivenza quotidiana subentra e la vicinanza forzata azzera inesorabilmente gli spazi di protezione individuale, l’illusione amorosa si sgretola di fronte all’emergere dei difetti, delle bassezze, delle manie e dell’irriducibile egoismo della natura umana.

Con pochissime parole prive di qualsiasi orpello o consolazione, lo scrittore demolisce il mito borghese dell’affinità elettiva, suggerendo che la solitudine non sia affatto una condanna o una sfortuna biologica, bensì l’unica condizione coerente, lucida e dignitosa per chiunque abbia compreso fino in fondo la strutturale fragilità delle relazioni umane.

3. La vita come palcoscenico gratuito

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto.

Tratta da Storie di ordinaria follia (pubblicato originariamente nel 1972 negli Stati Uniti all’interno della monumentale antologia Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness), questa frase racchiude il cuore pulsante e il metodo d’indagine della poetica di Bukowski.

Nonostante la sua sbandierata misantropia, il suo dichiarato disprezzo per la calca cittadina e il rifiuto di ogni forma di socialità convenzionale, lo scrittore si è sempre rivelato un osservatore chirurgico, maniacale e instancabile del genere umano.

Questo testo, che lo avrebbe consacrato definitivamente in Europa come un vero e proprio fenomeno di culto letterario, nasce proprio dal contatto quotidiano, fisico e diretto con i marciapiedi, i vicoli e le periferie dimenticate di Los Angeles.

Per Bukowski, il vero teatro dell’esistenza non si trova affatto nelle sale eleganti a pagamento, nei teatri d’opera o nei cinema riservati alle classi benestanti, ma sulle gradinate scrostate degli ippodromi, nei banconi unti dei bar frequentati a notte fonda, nelle sale d’attesa alienanti degli uffici postali e tra le panchine dei parchi pubblici.

Trascorrendo intere giornate a bere birra da quattro soldi e a guardare l’umanità derelitta muoversi attorno a lui, l’autore ha saputo cogliere le nevrosi, le disperazioni, le comiche bassezze, la rabbia repressa e le improvvise vertigini poetiche della gente comune.

Il mondo reale non è altro che una commedia tragica in perenne replica gratuita: non servono teorie sociologiche o sofisticati impianti narrativi, basta avere la forza e lo stomaco di non voltare lo sguardo dall’altra parte per trovarvi la materia prima, grezza e purissima, della grande letteratura.

4. La forma che dà valore alla verità

Lo stile è importante. Tanta gente urla la verità, ma senza stile è inutile, non serve.

All’interno delle pagine corrosive di Storie di ordinaria follia (1972), Bukowski affronta uno dei temi più fraintesi della sua intera produzione: l’estetica della propria scrittura e il senso profondo del mestiere di raccontare.

Per decenni, la critica letteraria accademica e la stampa borghese hanno tentato di liquidare la sua prosa come un mero sfogo sgrammaticato e autobiografico, una scrittura sciatta, improvvisata, priva di controllo o dettata unicamente dai fumi dell’alcol e dalla foga del momento. In questo passaggio di straordinaria lucidità teorica, l’autore smonta questa falsa percezione, rivendicando con forza l’importanza primaria del rigore formale all’interno del cosiddetto realismo sporco.

Gridare una verità scomoda, denunciare la propria sofferenza o raccontare un fatto crudo non basta affatto per fare arte: senza un’identità stilistica rigorosa, un ritmo serrato, un’economia verbale spietata e un’impronta vocale irripetibile, la protesta rimane un rumore di fondo sterile, confuso e destinato a perdersi nel tempo.

Lo stile di Bukowski – caratterizzato da frasi brevi, sintassi ridotta all’essenziale, punteggiatura minima, ironia dissacrante e un’apparente, ingannevole semplicità – è in realtà il risultato di un lunghissimo e severo lavoro di sottrazione stilistica durato decenni. Lo stile è l’armatura e la cifra dell’artista: è l’unico elemento capace di riscattare la materia grezza della vita vissuta, permettendo alla verità individuale di uscire dal recinto del diario personale per trasformarsi in un’opera d’arte universale e immortale.

5. La resistenza quotidiana

Arriva il momento, nella vita di ogni uomo, in cui questi deve scegliere tra resistere o scappare. Io scelgo di resistere.

In questo celebre passo tratto da Storie di ordinaria follia (1972), si avverte tutto il peso drammatico e la carne viva dell’esperienza biografica dell’autore. La figura pubblica di Bukowski – spesso stereotipata attorno al mito del goliardico alcolizzato, del scommettitore incallito e del provocatore professionale – tende a nascondere il tragico rigore e la spaventosa disciplina della sua giovinezza e della sua prima maturità.

Per oltre dodici lunghi anni, Bukowski ha lavorato in condizioni igieniche, fisiche e umane disperate all’interno dell’ufficio postale centrale di Los Angeles, sottomesso a ritmi alienanti, turni di notte estenuanti e capireparto tirannici, trovando la forza di scrivere i suoi testi unicamente nelle pochissime ore di sonno che strappava prima dell’alba, stretto tra la fatica fisica e la morsa della depressione.

Quando l’editore John Martin della Black Sparrow Press gli offrì nel 1969 una modesta rendita mensile di cento dollari a vita pur di permettergli di licenziarsi e dedicarsi esclusivamente alla narrativa, Bukowski aveva già compiuto quarantanove anni.

La sua decisione di licenziarsi fu una scelta drammatica, riassunta nella sua celebre frase: “Avevo due opzioni: restare all’ufficio postale e impazzire, o andare via e fare lo scrittore e morire di fame. Decisi di morire di fame”.

La sua idea di “resistenza” non ha nulla a che vedere con l’eroismo romantico o con l’impegno ideologico di facciata dei salotti intellettuali: è la pervicacia testarda, silenziosa e quasi feroce di un uomo che ha rifiutato di farsi stritolare dal sistema consumistico e dalla rassegnazione borghese, custodendo con le unghie e con i denti la propria vocazione creativa anche quando tutto attorno a lui gridava il fallimento.

6. L’ipocrisia della felicità esibita

«Non ci sono persone felici?» — «Ce n’è tante che fanno finta di essere felici perché si vergognano e hanno paura di confessare che non lo sono».

Anche questa fulminante riflessione dialogica appartiene alla straordinaria e dolorosa galleria umana rappresentata in Storie di ordinaria follia (1972). In un’America del dopoguerra e degli anni Sessanta fondata sul dogma dell’ottimismo obbligatorio, del successo personale ad ogni costo, dell’efficienza e dell’esibizione del benessere economico, Bukowski posa uno sguardo di spietata chiarezza sulle nevrosi e sulle sofferenze nascoste dietro le facciate pulite dei quartieri residenziali.

L’autore percepisce con decenni di anticipo la tirannia psicologica del “dover sembrare felici” e realizzati che avrebbe finito per caratterizzare l’intera società contemporanea.

Nelle sue storie e nelle sue poesie, la sfortuna, la malinconia, la solitudine e il fallimento non sono mai anomalie patologiche o colpe individuali da nascondere con vergogna, bensì la normale, inevitabile condizione strutturale dell’esistenza umana.

La vera, spaventosa tragedia sociale denunciata da Bukowski risiede nella farsa collettiva: milioni di individui soffrono nell’isolamento della propria stanzetta o della propria famiglia, ma continuano a recitare disperatamente la commedia dell’appagamento e del sorriso in pubblico per terrore di essere giudicati perdenti, deboli o emarginati dalla comunità.

Ammettere senza filtri la propria infelicità e il proprio disorientamento diventa così un atto di profonda rivoluzione esistenziale e di autenticità, l’unico punto di partenza possibile per smettere di mentire a se stessi e agli altri.

7. L’alienazione nella folla

Passai accanto a 200 persone e non riuscii a vedere un solo essere umano.

Questa agghiacciante constatazione proviene da Compagno di sbronze (1972), l’antologia gemella di Storie di ordinaria follia che raccoglie la produzione più dura, spigolosa e allucinata realizzata dall’autore per le riviste underground e anticonformiste americane degli anni Sessanta.

L’ambientazione di sottofondo è quasi sempre la stessa: l’asfalto arroventato di Los Angeles, il cemento impersonale delle grandi metropoli americane, la folla anonima e grigia che si riversa a migliaia per le strade durante gli orari di punta per correre verso uffici, fabbriche, banche e centri commerciali.

Bukowski sintetizza in un’unica, lapidaria riga il fenomeno dell’alienazione urbana, della reificazione e della spersonalizzazione indotta dalla società industriale e dal capitalismo di massa. L’incredibile densità abitativa e la vicinanza fisica delle città moderne non producono alcuna vera comunità, solidarietà o cooperazione affettiva, bensì un deserto emotivo spaventoso in cui gli individui si trasformano in automi conformisti, privati di ogni slancio vitale, spontaneità, originalità o reale compassione.

Camminare tra centinaia di individui senza scorgere neppure un “essere umano” significa prendere atto con amara lucidità che la civiltà moderna ha anestetizzato l’anima delle persone, riducendole a gusci vuoti guidati unicamente dalla routine lavorativa, dal consumo compulsivo e dal rispetto meccanico delle convenzioni sociali.

8. L’insofferenza per la routine borghese

Corrono come se avessero il fuoco sotto il sedere in cerca di qualcosa che non si trova. Si tratta fondamentalmente della paura di affrontare se stessi e di essere soli.

Tratta anch’essa dalle pagine corrosive e prive di sconti di Compagno di sbronze (1972), questa citazione rappresenta un attacco frontale all’iperattività della vita moderna, alla cultura dell’efficienza e alla frenesia senza meta della classe media americana.

Bukowski osserva con profondo disprezzo e amara compassione la smania di movimento che caratterizza la società: l’ansia nevrotica di dover riempire ogni singolo secondo di impegni, scadenze lavorative, aperitivi, hobby organizzati, viaggi turistici e intrattenimento superficiale.

L’analisi dell’autore penetra con precisione psicologica fino alla radice nascosta del fenomeno: tutta questa agitazione disperata e questo attivismo frenetico non sono affatto dettati da una reale passione per la vita o da un sincero entusiasmo conoscitivo, bensì da una gigantesca e terrorizzata strategia di evitamento. La frenesia quotidiana è l’anestetico sociale utilizzato per evitare a tutti i costi il silenzio e il confronto diretto con i propri demoni interiori.

Rimanere fermi in una stanza in totale solitudine significa essere costretti a fare i conti con i propri fallimenti, con la propria mortalità e con l’inconsistenza delle proprie scelte di vita; correre senza sosta diventa l’unico modo per continuare a illudersi di stare andando da qualche parte e per non sentire il vuoto spaventoso che si ha dentro.

9. La vicinanza agli ultimi e agli sconfitti

Ho sempre ammirato i cattivi, i fuorilegge, i figli di puttana. Mi piacciono gli uomini disperati, con i denti rotti, il cervello a pezzi e una vita da schifo.

Questa viscerale e orgogliosa dichiarazione d’intenti apre uno squarcio fondamentale sul mondo morale ed estetico di A Sud di nessun Nord (South of No North), la celebre antologia di racconti pubblicata nel 1973 in cui Bukowski affina la sua attenzione per l’umanità marginale, dimenticata e derelitta.

Nel panorama letterario americano dell’epoca, popolato da eroi borghesi, intellettuali complessati o figure politicamente corrette, Bukowski rivendica con fierezza la propria scelta di campo a favore del sottoproletariato urbano, dei falliti storici e degli irrecuperabili.

L’ammirazione dello scrittore per i “fuorilegge” e per gli stropicciati dalla vita non nasce affatto da un vacuo compiacimento estetico per il degrado o dalla ricerca del sensazionalismo, bensì dalla profonda convinzione che solo negli ultimi – in chi ha perso tutto, non ha più nulla da difendere e non deve fare carriera – si possa rintracciare una scintilla di autenticità e veridicità.

Gli integrati, i benestanti, i burocrati e i professionisti dalla cravatta in ordine devono costantemente recitare un ruolo sociale, mentire e difendere i propri piccoli privilegi borghesi; chi ha il “cervello a pezzi” e i “denti rotti”, al contrario, si mostra esattamente per ciò che è, senza ipocrisie, filtri o sovrastrutture morali, incarnando una bellezza tragica, poetica e irrimediabilmente sincera.

10. Il bisogno di libertà individuale

Quello che non potevo sopportare era l’idea di essere privato del diritto di starmene in una stanzetta a bere vino da quattro soldi e a uscire di testa a modo mio.

La conclusione di questo viaggio all’interno dell’universo bukowskiano trova la sua massima e più commovente espressione ancora tra le pagine di A Sud di nessun Nord (1973).

In questo brano emerge la concezione più pura, anarchica ed essenziale della libertà secondo Bukowski: una visione radicale che non ha nulla a che fare con i grandi sistemi politici, con i movimenti di protesta di massa o con le utopie ideologiche degli anni Sessanta e Settanta, che egli ha sempre guardato con profondo scetticismo, ironia e distacco.

Per Charles Bukowski, la vera libertà non è una teoria scritta nei libri di filosofia, ma una conquista microscopica, feroce e intimamente privata: è l’inviolabile, sacrosanto diritto di essere padroni del proprio tempo e del proprio destino, anche quando questo significa scegliere l’isolamento, la sregolatezza o l’autodistruzione.

Rifiutare l’omologazione sociale, la carriera, il mutuo trentennale e i ritmi alienanti della fabbrica o dell’ufficio per potersi chiudere in una stanzetta spoglia in affitto con una bottiglia di vino economico da pochi centesimi non è affatto un atto di resa o di sconfitta, bensì l’affermazione suprema e fiera della propria intoccabile sovranità individuale contro le ingerenze di un mondo che vorrebbe normare, addomesticare e imbrigliare ogni singolo istante della nostra esistenza.