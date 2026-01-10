Le 20 più belle poesie sulla neve: i versi più celebri per un inverno d’autore

9. La perfezione della neve di Andrea Zanzotto

Quante perfezioni, quante

quante totalità. Pungendo aggiunge.

E poi astrazioni astrificazioni formulazione d’astri

assideramento, attraverso sidera e coelos

assideramenti assimilazioni

nel perfezionato procederei

più in là del grande abbaglio, del pieno e del vuoto,

ricercherei procedimenti

risaltando, evitando

dubbiose tenebrose;saprei direi.

Ma come ci soffolce, quanta è l’ubertà nivale

come vale: a valle del mattino a valle

a monte della luce plurifonte.

Mi sono messo di mezzo a questo movimento -mancamento

radiale

ahi il primo brivido del salire, del capire,

partono in ordine, sfidano: ecco tutto.

E la tua consolazione insolazione e la mia ,frutto,

di quest’inverno, allenate, alleate,

sui vertici vitrei del sempre, sui margini nevati

del mai-mai-non-lasciai-andare,

e la stella che brucia nel suo riccio

la castagna tratta dal ghiaccio

e tutto – e tutto eros, tutto libertà nel laccio

nell’abbraccio mi sta: ci sta,

ci sta all’invito, sta nel programma, nella faccenda.

Un sorriso, vero? E la vi(ta) (id-vid)

quella di cui non si può nulla, non ipotizzare,

sulla soglia si fa (accarezzare?).

Evoè lungo i ghiacci e le colture dei colori

e i rassicurati lavori degli ori.

Pronto. A chi parlo? Riallacciare.

E sono pronto, in fase dell’immortale,

per uno sketch-idea della neve, per un suo guizzo.

Pronto.

Alla, della perfetta.

«È tutto, potete andare.»