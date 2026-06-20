Le 12 poesie più belle dell’estate: i versi più emozionanti da leggere e condividere

Cerchi le più belle poesie sull’estate? Da Neruda a Saba, scopri i versi più emozionanti e intensi per celebrare la bella stagione e rilassarti.

Se stai cercando le più belle poesie sull’estate per celebrare l’inizio della bella stagione, sei nel posto giusto. Con il solstizio d’estate le giornate si allungano e arriva finalmente quel prezioso tempo libero che tanto desideriamo per dedicarci ai nostri hobby, a noi stessi e al riposo.

I momenti di relax e la magia delle sere estive non affascinano solo noi: da sempre, artisti e poeti di ogni epoca hanno scritto poesie dedicate all’estate per raccontare questa stagione. C’è chi ne ha cantato l’allegria e chi ha preferito esplorarne la profonda malinconia.

Da Eugenio Montale a Pablo Neruda, passando per Cesare Pavese ed Emily Dickinson, ecco la selezione dei 12 componimenti perfetti da leggere sotto l’ombrellone o da condividere come dedica speciale.

Le poesie sull’estate dei più grandi poeti per celebrare la calda stagione

L’estate non è semplicemente un periodo dell’anno, ma uno stato d’animo. La letteratura mondiale è ricca di componimenti che cercano di catturare la luce accecante del mezzogiorno, il refrigerio improvviso di un temporale o la quiete romantica delle notti stellate.

Leggere queste opere ci aiuta a connetterci con la natura e a riscoprire quella spensieratezza tipica dei mesi caldi. Di seguito abbiamo raccolto i testi più celebri e intensi della tradizione letteraria italiana e internazionale.

Le 12 più belle poesie dedicate all’estate

Preparati a un viaggio tra i versi che hanno fatto la storia della letteratura. Nelle opere che seguono troverai una varietà incredibile di sfumature: dai pomeriggi silenziosi della campagna italiana descritti da Saba e Cardarelli, fino ai sogni vagabondi di Rimbaud e alle immagini calde e cariche di frutti di Neruda. Trova l’ispirazione perfetta lasciandoti cullare dalle parole di questi maestri.

1. UMBERTO SABA - Meriggio d’estate



Silenzio! Hanno chiuso le verdi

persiane delle case.

Non vogliono essere invase.

Troppe le fiamme

della tua gloria, o sole!

Bisbigliano appena

gli uccelli, poi tacciono, vinti

dal sonno. Sembrano estinti

gli uomini, tanto è ora pace

e silenzio… Quand’ecco da tutti

gli alberi un suono s’accorda,

un sibilo lungo che assorda,

che solo è così: le cicale.

2. VINCENZO CARDARELLI - Estiva Estiva di Vincenzo Cardarelli Distesa estate, stagione dei densi climi dei grandi mattini dell’albe senza rumore ci si risveglia come in un acquario dei giorni identici, astrali, stagione la meno dolente d’oscuramento e di crisi, felicità degli spazi, nessuna promessa terrena può dare pace al mio cuore quanto la certezza di sole che dal tuo cielo trabocca, stagione estrema, che cadi prostrata in riposi enormi, dai oro ai più vasti sogni, stagione che porti luce a distendere il tempo di là dai confini del giorno, e sembri mettere a volte nell’ordine che procede qualche cadenza dell’indugio eterno.

3. HERMANN HESSE - Sera d’estate



Riposa e canta un falciatore,

gode il trifoglio maturo il suo profumo –

O tu, che l'antico mio dolore

col canto hai risvegliato dal profondo!



Canti del popolo, canti d'infanzia vanno

sommessi e lievi nel vento della sera,

e tornano a dolere i vecchi affanni

che ormai scordati e cicatrizzati erano.



Nubi di tarda sera passano leggiadre,

la terra esala un caldo e ampio respiro…

Che vuoi da me, stasera, ancora,

perduto tempo della mia giovinezza?

4. CESARE PAVESE - Estate



C’è un giardino chiaro, fra mura basse,

di erba secca e di luce, che cuoce adagio

la sua terra. È una luce che sa di mare.

Tu respiri quell’erba. Tocchi i capelli

e ne scuoti il ricordo.



Ho veduto cadere

molti frutti, dolci, su un’erba che so,

con un tonfo. Così trasalisci tu pure

al sussulto del sangue. Tu muovi il capo

come intorno accadesse un prodigio d’aria

e il prodigio sei tu. C’è un sapore uguale

nei tuoi occhi e nel caldo ricordo.



Ascolti.

Le parole che ascolti ti toccano appena.

Hai nel viso calmo un pensiero chiaro

che ti finge alle spalle la luce del mare.

Hai nel viso un silenzio che preme il cuore

con un tonfo, e ne stilla una pena antica

come il succo dei frutti caduti allora.

5. EMILY DICKINSON – Sarà estate



Sarà Estate – finalmente.

Signore – con ombrellini –

Signori a zonzo – con Bastoni da passeggio –

E Bambine – con Bambole –

Coloreranno il pallido paesaggio –

Come fossero uno splendente Mazzo di fiori –

Sebbene sommerso, nel Pario –

Il Villaggio giaccia – oggi –



I Lillà – curvati dai molti anni –

Si piegheranno sotto il purpureo peso –

Le Api – non disdegneranno la melodia –

Che i loro Antenati – ronzarono –



La Rosa Selvatica – diventerà rossa nella Terra palustre –

L’Aster – sulla Collina

Il suo perenne aspetto – fisserà –

E si Assicureranno le Genziane – collari di pizzo –



Finché l’Estate ripiegherà il suo miracolo –

Come le Donne – ripiegano – le loro Gonne –

O i Preti – ripongono i Simboli –

Quando il Sacramento – è terminato –

6. HERMANN HESSE - Tiepide sere estive



Adesso i tigli sono rifioriti davvero e la sera, quando

comincia a far buio ed è finito il faticoso lavoro,

giungono le donne e le fanciulle, salgono in cima alle scale

appoggiate ai rami e riempiono un cestino di fiori di tiglio.



Dai vecchi alberi, attraverso le tiepide sere estive,

giunge sempre un profumo dolce come il miele…



I bambini cantano giù sulla spiaggia e giocano con le

girandole di carta rossa e gialla… Nella polvere rosso-

– dorata della strada, api e bombi ronzano in cerchi

diffondendo una dorata risonanza.

7. FEDERICO GARCIA LORCA - Notte d'Estate



L'acqua della fonte

suona il suo tamburo

d'argento.

Gli alberi

tèssono il vento

e i fiori lo tingono

di profumo.

Una ragnatela

immensa

fa della luna

una stella.

8. PABLO NERUDA - Ode all'estate



Estate, violino rosso,

nuvola chiara,

un ronzio

di catena montuosa

o di cicala

ti precede,

il cielo

a volta,

liscio, luccicante come

un occhio,

e basso il suo sguardo,

estate,

pesce del cielo

infinito,

elitra lusinghiera,

pigro

letargo

pancino

di ape,

sole indiavolato,

sole terribile e paterno,

sudato

come un bue lavorando,

sole secco

nella testa

come un inaspettato

garrotoazo,

sole della sete

camminando

per la sabbia,

estate,

mare deserto,

il minatore

di zolfo

si riempie

si riempie

di sudore giallo,

l’aviatore

percorre

raggio a raggio

il sole celeste,

sudore

nero

scivola

dalla fronte

agli occhi

nella miniera

di Lota,

il minatore

si stropiccia

la fronte

nera,

ardono

le sementi,

scricchiola

il grano,

insetti

azzurri

cercano

ombra,

toccano

la freschezza,

sommergono

la testa

in un diamante.



Oh estate

abbondante,

carro

di mele

mature,

bocca

di fragola

in mezzo al verde, labbra

di susina selvatica,

strade

di morbida polvere

sopra la polvere,

mezzogiorno,

tamburo

di rame rosso,

e a sera

riposa

il fuoco,

la brezza

fa ballare

il trifoglio, entra

nell’officina deserta;

sale

una stella

fresca

verso il cielo

cupo,

crepita

senza bruciare

la notte

dell’estate.

9. UMBERTO SABA - Notte d'estate



Dalla stanza vicina ascolto care

voci nel letto dove il sonno accolgo.

Per l'aperta finestra un lume brilla,

lontano, in cima al colle, chi sa dove.



Qui ti stringo al mio cuore, amore mio,

morto a me da infiniti anni oramai.

10. GIORGIO CAPRONI - Vento di Prima Estate



A quest'ora il sangue

del giorno infiamma ancora

la gota del prato,

e se si sono spente

le risse e le sassaiole

chiassose, nel vento è vivo

un fiato di bocche accaldate

di bimbi, dopo sfrenate

rincorse.

11. ARTHUR RIMBAUD – Sensazione



Le sere blu d’estate, andrò per i sentieri

graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova:

ne sentirò freschezza, assorto nel mistero.

Farò che sulla testa scoperta il vento piova.

Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo:

ma l’infinito amore l’anima mia avrà colmato,

e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo,

guardando la Natura, come un innamorato.

12. GIUSEPPE UNGARETTI - Di Luglio



Quando su ci si butta lei,

Si fa d’un triste colore di rosa

Il bel fogliame.



Strugge forre, beve fiumi,

Macina scogli, splende,

È furia che s’ostina, è l’implacabile,

Sparge spazio, acceca mete,

È l’estate e nei secoli

Con i suoi occhi calcinanti

Va della terra spogliando lo scheletro.