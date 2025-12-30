Le 25 più belle poesie di Capodanno: i versi perfetti per un buon anno d’autore

Il Capodanno, nella poesia, non è mai soltanto una data sul calendario. È una soglia simbolica, un momento in cui il tempo viene interrogato, osservato, talvolta messo in discussione. Per questo i grandi poeti hanno affidato al 1° gennaio riflessioni profonde, auguri essenziali, gesti di speranza e disincanto.

Abbiamo raccolto 25 poesie di Capodanno della letteratura mondiale, organizzandole per temi, così da aiutarti a trovare il testo più adatto da leggere, condividere o dedicare.

Il Capodanno, visto attraverso queste poesie, torna a essere un momento di gioco, meraviglia e fiducia. Le filastrocche e i versi dedicati ai più piccoli ricordano che il futuro non è qualcosa da temere, ma da immaginare con leggerezza. Sono testi che parlano ai bambini, ma che sanno toccare anche gli adulti, riportandoli a uno sguardo più puro e responsabile sul tempo che verrà.

Ascolta bene, bambina o bambino: “Buon Anno!”, dice il prato al suo fiorellino; “Buon anno!”, dice il mare al suo pesciolino “Buon Anno!”, dice il cielo al suo uccellino; e anche il lettino al suo cuscino e anche la tazza al suo piattino e anche il panino al suo formaggino e anche il cucchiaio al suo cucchiaino e anche la sciarpa al suo berrettino e anche la scala al suo gradino e anche la casa al suo balconcino e anche il sasso al suo sassolino…

Filastrocca di Capodanno: fammi gli auguri per tutto l’anno. Voglio un gennaio col sole d’aprile, un luglio fresco, un marzo gentile; voglio un giorno senza sera, voglio un mare senza bufera; voglio un pane sempre fresco, sul cipresso il fiore di pesco; che siano amici il gatto e il cane, che diano latte le fontane. Se voglio troppo, non darmi niente, dammi una faccia allegra solamente.

Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino: l’anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto, e il giorno dopo il lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell’anno nuovo: per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo faranno.

4. È arrivato un treno carico di… di Gianni Rodari

Nella notte di Capodanno,

quando tutti a nanna vanno,

è in arrivo sul primo binario

un direttissimo straordinario,

composto di dodici vagoni

tutti carichi di doni…

Gennaio

Sul primo vagone, sola soletta,

c’è una simpatica vecchietta.

Deve amar molto la pulizia

perché una scopa le fa compagnia…

Dalla sua gerla spunta il piedino

di una bambola o d’un burattino.

– Ho tanti nipoti, – borbotta, – ma tanti!

E se volete sapere quanti,

contate tutte le calze di lana

che aspettano il dono della Befana.

Febbraio

Secondo vagone, che confusione!

Carnevale fa il pazzerellone:

c’è Arlecchino, c’è Colombina,

c’è Pierrot con la sua damina,

e accanto alle maschere d’una volta

galoppano indiani a briglia sciolta,

sceriffi sparano caramelle,

astronauti lanciano stelle

filanti, e sognano a fumetti

come gli eroi dei loro giornaletti.

Marzo

Sul terzo vagone

viaggia la Primavera

col vento marzolino.

Gocce ridono e piangono

sui vetri del finestrino.

Una rondine svola,

profuma una viola…

Tutta roba per la campagna.

In città, fra il cemento,

profumano soltanto

i tubi di scappamento.

Aprile

Il quarto vagone è riservato

a un pasticcere rinomato

che prepara, per la Pasqua,

le uova di cioccolato.

Al posto del pulcino c’è la sorpresa.

Campane di zucchero

suoneranno a distesa.

Maggio

Un carico giocondo

riempie il quinto vagone:

tutti i fiori del mondo,

tutti i canti di Maggio…

Buon viaggio! Buon viaggio!

Giugno

Giugno, la falce in pugno!

Ma sul sesto vagone

10 non vedo soltanto

le messi ricche e buone…

Vedo anche le pagelle:

un po’ brutte, un po’ belle,

un po’ gulp, un po’ squash!

Ah, che brutta invenzione,

amici miei,

quei cinque numeri prima del sei.

Luglio

Il settimo vagone

è tutto sole e mare:

affrettatevi a montare!

Non ci sono sedili, ma ombrelloni.

Ci si tuffa dai finestrini

meglio che dai trampolini.

C’è tutto l’Adriatico,

c’è tutto il Tirreno:

non ci sono tuttii bambini…

ecco perché il vagone non è pieno.

Agosto

Sull’ottavo vagone

ci sono le città:

saranno regalate

a chi resta in città

tutta l’estate.

Avrà le strade a sua disposizione:

correrà, svolterà, parcheggerà

da padrone.

A destra e a sinistra

sorpasserà se stesso…

Ma di sera sarà triste lo stesso.

Settembre

Osservate sul nono vagone

gli esami di riparazione.

Severi, solenni come becchini…

e se la pigliano con i bambini!

Perché qualche volta, per cambiare,

non sono i grandi a riparare?

Ottobre

Sul decimo vagone

ci sono tanti banchi,

c’è una lavagna nera

e dei gessetti bianchi.

Dai vetri spalancati

il mondo intero può entrare:

è un ottimo maestro

per chi lo sa ascoltare.

Novembre

Sull’undicesimo vagone

c’è un buon odore di castagne,

paesi grigi, grige campagne

già rassegnate al primo nebbione,

e buoni libri da leggere a sera

dopo aver spento la televisione.

Dicembre

Ed ecco l’ultimo vagone,

è fatto tutto di panettone,

ha i cuscini di cedro candito

e le porte di torrone.

Appena in stazione sarà mangiato

di buon umore e di buon appetito.

Mangeremo anche la panca

su cui siede a sonnecchiare

Babbo Natale con la barba bianca.